SUTKINJA OTKRILA DRAMATIČNE PRIČE IZ SUDNICE ZA OVRHE: ‘Neki dan mi je bio muškarac koji se rasplakao, pitao se kakav je otac…’

Iva Žutelija Krešić sutkinja je pred koju dolaze oni koji žele pokrenuti osobni bankrot. Vtara svoje sudnice odlučila je otvoriti medijima i pokazati kako taj postupak izgleda, kako se s njim nose oni koji ga pokreću i sve što uz njega ide.

Među brojnima o čijoj sudbini odlučuje je i jedna 59-godišnjakinja, majka troje djece koja je nakon rastave 2002. odlučila kupiti stan. No, nije očekivala da će je onaj od kojeg stan kupuje prevariti. Tako kad je već sve bilo gotovo i nesretna žena se željal upisati kao vlasnik u dokumentima je pronašla kako se na stanu vodi još jedna osoba. Pokrenula je sudski postupak i on traje već 13 godina. Trinaest godina tijekom kojih je trebala pokrivati sve troškove, one preživljavanja, kredita i odvjetnika.

Odluke po zakonu, ali ljudske

Počela je kasniti s plaćanjem računa i ubrzo se zaplela u začarani krug iz kojeg više nije bilo izlaza. Na kraju je izgubila spor i iseljena je iz stana. Uz to, 2015. godine je ostala bez posla. Od tada do danas radila je samo tri dana kao čistačica. Na pitanje od čega živi odgovara: ” Od 800 kuna socijalne pomoći u unajmljenom stanu veličine 35 kvadrata. Od toga 500 kuna ode na stanarinu, a ostalo na režije”. Pritom joj sada pomažu djeca koja su već samostalna i odrasla.

Sutkinja Žutelija nakon iznesene priče dodijelila joj je stečajnog povjerenika. “Vidjet ćemo kako će proći ova odluka. Prema stavu nekih županijskih sudova, stopostotni otpis duga ne bi predstavljao stečajni plan. No, ja ni ljudski ni profesionalno ne vidim kako netko tko nema imovine, tko živi od socijalne pomoći i u životnoj je dobi kada će teško dobiti posao može rješavati dugove”, kaže sutkinja za Jutarnji list.

Sutkinja kaže kako pred nju dođu svakavi slučajevi i različite priče, a rješava i one iz stečaja potrošača. Viđala je, priča, ljude koji bi željeli nogom otvarati vrata sudnice, odjeveni su u skupocjenu odjeću, koji ne žele podmirivati dugove, ali i one koji su pošteni i zapali su u nesretne okolnosti.

‘Bitno je da ljudi osjete da ih ne osuđujem’

“Neki dan mi je u sudnici bio muškarac koji se rasplakao. ‘Kakav sam ja to otac?’ izjavio je i rekao da su njegovi problemi počeli kada mu se rodilo treće dijete. Financijska situacija je postala takva da nije bilo pitanje hoće li platiti mlijeko i režije, nego hoće li platiti režije ili će kupiti mlijeko”, prepričala je sutkinja svježi slučaj.

Priča za Jutarnji da susreće i ljude koji su doživjeli teške posljedice ekonomske krize, koji su do 2009. živjeli normalno, štoviše jako dobro, a onda ih je primjerice “pojeo” kredit sa švicarcima. U stečajnom postupku, koji vodi sutkinja Žutelija Krešić, jedna takva obitelj bi trebala skinuti s vrata dug koji se popeo na više od 1,2 milijuna kuna.

“Kad vodim postupke, bitno je da ljudi osjete kako ih ne osuđujem. Nikoga ne kritiziram. Nastojim što brže i sa što manjim troškovima provesti postupke”, zaključuje.