HRVATSKOJ PRIJETI KOLAPS: Sindikati javnih službi u kojima radi oko 180.000 ljudi kreću u štrajk od 28. studenog

Nakon što su odbili prije nekoliko dana Vladinu ponudu tri postotnog povećanja osnovice plaća u 2019., sindikati javnih službi najavili su štrajk

Sindikati javnih službi najavili su da će organizirati štrajk od 28. studenog.

NASTAVNCI, MEDICINARI… IDU U ŠTRAJK? ‘Situacija u kojoj radimo je neizdrživa, a sad su nas još i ponizili’

Štrajk po jedan dan

“Štrajk je alarm Vladi da prestroji svoje prioritete i građanima da stanu uz javne službe i bore se za kvalitetu”, izavila je Jadranka Ivezić iz sindikata socijalnih službi, piše N1.

Na konferenciji za novinare najavljeno je da će se od tada svaki tjedan organizirati štrajk po jedan dan. Štrajk će, kažu, biti vrlo vidljiv, ali nisu htjeli govoriti o detaljima. “O tome ćemo više reći početkom sljedećega tjedna”.

Sindikati javnih službi idu u štrajk! Počevši od 28.11. svaki tjedan po jedan dan – za sada. #n1info pic.twitter.com/VvvbBgA657 — ivan hrstic (@ihrstic) November 19, 2018

Okupljaju oko 180.000 zaposlenih

Podsjećamo, čelnici sindikata zaposlenih u javnih službama, koji okupljaju oko 180 tisuća zaposlenih u zdravstvu, školstvu, znanosti, kulturi i socijali, objavili su prije nekoliko dana kako odbijaju Vladinu ponudu tri postotnog povećanja osnovice plaća u 2019. te su najavili kako će se za pravedniju cijenu rada nastaviti boriti raznim oblicima pritiska među kojima je i štrajk.

Devet sindikata javnih službi, naime, odbilo je Vladinu ponudu nakon provedenog izjašnjavanja, odnosno odluka sindikalnih tijela, rekao je prošloga tjedna predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec na konferenciji za novinare.

SINDIKATI NAPUSTILI SASTANAK JER PAVIĆ NE ŽELI PREGOVARATI: U mirovinu sa 67, drastične kazne za one koji odu u prijevremenu

Rekli smo koliko novca imamo

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je najavu prosvjeda.

“Mislim da ćemo ovaj tjedan imati još jedan razgovor. Mi smo uvijek otvoreni za razgovor i u nijedan od tih razgovora ne idemo s figom u džepu. Na prijašnjim sastancima jasno smo rekli koliko novca imamo na raspolaganju, ta je moguće povećave osnovice od 3 posto od 1. siječnja. Jednima je to povećanje bilo prihvatljivo, drugima nije.”, novodi Marić i napominje kako su se tada dogovorili da idemo na razgovore iz godine u godinu.

“Gledajući ukupnu održivost svih javnih financija, nudimo ono što je zaista izvedivo. S naše strane mislim da je sve fer. Štrajk je legitimno pravo, razgovarat ćemo i dalje o tome”, rekao je Marić novinarima, piše N1.

‘Tih tri posto je preko 900 milijuna kuna’

Ministar je komentirao zahtjeve sindikata koji traže šest do sedam posto povećanja.

“U Sabornici čujem i 10 posto, i to od istih onih koji su sindikatima skidali koeficijente. Nitko sretniji od nas da imamo mogućnosti i da javne financije mogu to pretrpjeti. Mi smo već rekli, i opet ponavljam, koliki je ukupni iznos novca koji imamo na raspolaganju. Tih 3 posto je preko 900 milijuna kuna i nešto što je u samom proračunu za 2019.”, komentirao je Marić koji napominje kako je svaki postotak 300 milijuna kuna i kako je to u okviru mogućnosti za 2019. godinu, piše N1.