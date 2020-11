‘SUSTAV SE ZBILJA SLOMIO…’; Šefica udruge bolničkih liječnika: ‘Brojni ljudi su se zarazili, a nisu trebali. Odgovorni su Vlada i Stožer’

Mi smo dovoljno rano, dovoljno jasno i dovoljno čvrsto upozoravali da mjere trebaju biti donesene puno ranije. One brojke koje su bile prije tri ili četiri tjedna su govore upravo ovim trendovima koje osjećamo na svojim leđima danas i koje, nažalost, pacijenti preživljavaju ili ne preživljavaju, one su posljedice nečinjenja i one su isključivo odgovornost Stožera i Vlade Republike Hrvatske, rekla je Ivana Šmit

U Hrvatskoj danas brojka aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom iznosi ukupno 19.079, što je ogroman problem za cijeli zdravstveni sustav, osobito bolnički. U zagrebačkoj Covid bolnici prije dva dana je otvorena peta jedinica intenzivnog liječenja koja je danas puna.

Liječnici su već duže vrijeme nezadovoljni i zahtijevaju strože mjere. Šefica udruge Hrvatskih bolničkih liječnika, Ivana Šmit, komentirala je za RTL Danas borbu liječnika u bolnicama i nove mjere.

“Mogu reći, polako nam se sustav zbilja slomio. Neke bolnice su to već osjetile na svojim leđima, poput Čakovca, Varaždina, a vrlo vjerojatno se i Sisak bliži tom neslavnom rekordu, kao i sve ostale županijske bolnice. Moram priznati da se traži krevet više i u intenzivnim pogonima, ali i po odjelima koji se nažalost prenamjenjuju. Bojim se da smo s kapacitetima na pojedinimi mjestima u pojedinim bolnicama zbilja došli do limita”, rekla je Šmit za RTL Danas.

‘Posljedice ovoga danas su posljedice nečinjenja’

Dr. Šmit osuđuje demagogije koje pojedinci pokušavaju plasirati u medije te podsjeća da je riječ o zaraznoj bolesti koja je, da su mjere donesene na vrijeme, mogla biti spriječena. Kaže da se trebalo na vrijeme trebalo postupiti sa zdravim razumom umjesto s političkim glavama. Liječnica navodi kako su se brojni ljudi zarazili, a uopće nisu trebali.

“Mi smo dovoljno rano, dovoljno jasno i dovoljno čvrsto upozoravali da mjere trebaju biti donesene puno ranije. One brojke koje su bile prije tri ili četiri tjedna su govore upravo ovim trendovima koje osjećamo na svojim leđima danas i koje, nažalost, pacijenti preživljavaju ili ne preživljavaju, one su posljedice nečinjenja i one su isključivo odgovornost Stožera i Vlade Republike Hrvatske”, rekla je Ivana Šmit odlučno za RTL Danas.

