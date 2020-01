SUSTAV SE RUŠI, IZ ZATVORA IZLAZE PUNO OPASNIJI NO ŠTO SU U NJEGA UŠLI: Iza rešetaka se ‘kale’ teroristi spremni za novi napad čim izađu

Trenutno se u britanskim zatvorima nalazi preko 200 osoba zatvorenih zbog terorističkih djela, dok su još stotine njih označene kao potencijalni ekstremisti

Zatvori u Velikoj Britaniji puni su zatvorenika koji su iza rešetaka završili zbog veze s terorizmom. Problem terorista i ekstremista ne rješava se ni kada te osobe završe iza rešetaka jer su u mogućnosti umrežiti se i radikalizirati druge zatvorenike. Iako u zatvorima važi visoka sigurnost, i dalje se novi teroristi kale u britanskim zatvorima te se baš tamo spremaju za nove napade. Trenutno se u britanskim zatvorima nalazi preko 200 osoba zatvorenih zbog terorističkih djela, dok su još stotine njih označene kao potencijalni ekstremisti. Ipak, zatvorski službenici kažu da je taj broj daleko veći.

Opterećeno zatvorsko osoblje ne može nadzirati sve aktivnosti koje teroristi rade u zatvoru te je obuka čuvara ocijenjena kao “potpuno neadekvatna”.

Problem je broj zatvorskog osoblja, ali i nepoznavanje jezika

Za teroristički napad na London Bridgeu u studenom 2019. odgovoran je islamist koji je bio podvrgnut programima deradikalizacije tijekom izdržavanja zatvorske kazne zbog jednog drugog nedjela. Ministarstvo pravosuđa kaže da su zatvorski službenici osposobljeni za prijavljivanje sumnjivog ponašanja, dok je sindikat tih istih policajaca njihovu obuku nazvao “potpuno neadekvatnom”. Iz sindikata napominju da je osoblje previše iscrpljeno da bi se bavilo i radikalizacijom dok zatvore “drma” kriza s drogom i nasiljem.

Pomoćnik generalnog tajnika Udruženja zatvorskih službenika, Mick Pimblett, kazao je da su novi djelatnici pohađali jednodnevni tečaj za prepoznavanje i rješavanje ekstremizma. To je nešto što on primjerice tijekom svojih 30 godina radnog staža nije nikada imao. Za Independent je Pimblett rekao da su zatvorski službenici u zatvorima visoke sigurnosti ipak “zatvoreniji” nego njihovi kolege u zatvorima B i C kategorije, gdje se zatvorenici sele prije puštanja na slobodu. Ističe da je i broj osoblja problem jer toliko se moraju rastegnuti na sve strane da dobro obave svoj posao pa se nemaju još vremena baviti i radikalizacijom jer “ne mogu ići od ćelije do ćelije i skupljati podatke od zatvorenika”, kaže on. Jedan zatvorski službenik koji je službu napustio 2018. godine kaže da osoblje zatvora možda ne razumije rasprave zatvorenika jer oni međusobno govore druge jezike kao što su arapski i urdu.

Molitve petkom poslužile za umrežavanje radikalista

Prema najnovijim statistikama, između 500 i 800 zatvorenika je pod nadzorom jer je njihov slučaj u “postupku upravljanja specijalnim slučajevima za borbu protiv terorizma”. Zatvorski službenik koji je radio u odjelu visoke sigurnosti rekao je The Independentu da je ta brojka nije ni blizu stvarnog broja islamističkih ekstremista u zatvorima. On tvrdi da su “obični kriminalci” koji su završili u zatvoru, nakon pet ili šest odsluženih godina najednom postali radikalizirani pa kreću s mržnjom svega sa zapada.

Govoreći pod uvjetom da mu se osigura anonimnost, zatvorski službenik kaže da su se molitve petkom koristile kao sredstvo umrežavanja i da tu zatvorski čuvari nisu mogli ništa učiniti. Kaže da ima puno ljudi koji postanu veća prijetnja pri odlasku iz zatvora nego što su bili kada su ušli u njega. Navodi da će se većina vratiti svom uobičajenom načinu života, dok će se neki toliko radikalizirati za vrijeme služenja kazne da će nakon izlaska htjeti napasti zapad. No, bojazan i zabrinutost zbog radikalizacije unutar zatvora nije od jučer jer službene inspekcije već neko vrijeme upozoravaju na postojanje islamističkih bandi unutar zatvora kao i na postojanje terorističkih zatvorenika koji su “negativan utjecaj na druge”.

Teroristi u zatvoru ‘vrbuju’ nestabilne osobe

Ian Acheson, bivši upravitelj zatvora koji je bio prisutan pri jednom takvom inspekcijskom ispitivanju, rekao je da još uvijek postoje “velike mogućnosti umrežavanja i radikalizacije”.

“Teroristički koji se nalaze izvan odvojenih jedinica slobodni su udruživati ​​se s ne-ekstremistima ako se nalaze na normalnim mjestima. To znači, u sigurnosnom smislu, da imaju pristup vrlo nasilnim i ranjivim mladićima u potrazi za smislom i uzbuđenjem. Hoće li i u kojoj mjeri nadzirati ili primijetiti potencijalno subverzivne aktivnosti, uvelike ovisi o raspoloživom osoblju, kvalificiranom i sposobnom za podnošenje izvješća”, rekao je Acheson za Independent.

Ministarstvo pravosuđa priopćilo je kako o ekstremizmu izvještavaju stručnjake za borbu protiv terorizma koji su dio zajedničke jedinice za koja uključuje zatvorsku službu, probaciju i obavještajne službe.

Sustav ne funkcionira

Međutim, nedavna otkrića govore kako sustav propada. Usman Khan (28) izveo je teroristički napad na London Bridgeu manje od godinu dana nakon što je pušten iz zatvora, nakon što je bio zatvoren zbog prethodne zavjere. Držali su ga u ista dva zatvora u kojima je bio i Brusthom Ziamani, čovjek koji je htio odrubiti glavu britanskom vojniku 2015. godine. Navodno je mogao držati “šerijatske sudove” u svojoj ćeliji te radikalizirati zatvorenike. Sumnja se da je u svoju radikalizaciju uključio čovjeka koji se pridružio njegovom terorističkom napadu 9. siječnja 2020. u kaznionici Whitemoor.

Prethodnog dana sud je čuo kako se taj osumnjičeni susreo s nekim ekstremistima, uključujući i bombaša s Parsons Greena i čovjeka koji je tvrdio da poznaje ISIL-ovog krvnika Jihadija Johna dok je boravio u zatvoru Belmarsh. Mohiussunnath Chowdhury zadržan je u pritvoru londonskog zatvora od kolovoza 2017. do prosinca 2018. nakon napada mačetom na policajce ispred Buckinghamske palače. Policajcima je navodno u tajnosti rekao kako su mu zatvorenici davali savjete da izbjegne osudu na ponovnom suđenju na koje je bio oslobođen te da je “puno naučio od braće u zatvoru”.

