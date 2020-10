SUSTAV JE NA RUBU PUCANJA: U slučaju totalne krize radit će i zaraženo medicinsko osoblje bez simptoma?

Najvažnije je sačuvati zdravstveni kadar, jer kreveta za pacijente trebalo bi biti dovoljno

KB Dubrava i Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević ostaju glavne covid bolnice, dok ostale bolnice trebaju povećati broj kreveta u primarno intenzivističko-respiratornim centrima. Uz to će liječnici obiteljske medicine više surađivati s epidemiolozima, zaključili su na sastanku ravnatelji svih hrvatskih bolnica, ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, piše Jutarnji list.

Beroš je pritom naglasio kako širenje epidemije i samim time rasterećenje zdravstvenog sustava možemo postići ako se pazimo, držimo distancu i nosimo maske. Isto tako zadnjih se dana intenzivno govori o prelasku na hladni pogon, no do njega neće doći onako kako je to bilo na proljeće kada je bio opći lockdown.

“Bolnice će se prilagoditi, u nekima će se reducirati hladni pogon. Napravit ćemo sve da omogućimo pružanje zaštite svim bolesnicima, do kada to bude moguće. Reduciranje hladnog pogona neće biti tendencija”, kazao je Beroš.

Najvažniji zadatak

“Liječnici i sestre obolijevaju od covida i to može biti određeni problem, ali se nadamo da neće svi dijelovi Republike Hrvatske u isto vrijeme oboljeti te da će se tako taj problem rješavati”, smatra Beroš.

Prema neslužbenim saznanjima Jutarnjeg lista, jedna od najavljenih tema je bila i što s liječnicima i sestrama koji su pozitivni, ali su asimptomatski. Navodno se razmišlja da u slučaju potrebe i dramatičnog nedostatka zdravstvenog kadra, oboljeli zdravstveni djelatnici bez simptoma nastave raditi, pod najrigoroznijim mjerama zaštite. Jedna od tema bila je i vezana za epidemiologe i opseg posla koji se povećava na dnevnoj razini, a to znači da im u pomoć moraju pristići i drugi kolege, među kojima je i obiteljska medicina.

U pomoć epidemiolozima bi mogle doći i škole. Naime, ako je moguće škole bi trebale slati popise učenika u razredu prilikom određivanja samoizolacije, te bi se tako smanjio posao epidemiolozima.