Predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik RH Zoran Milanović zajedno su sudjelovali na Svečanoj akademiji u povodu 31. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade u 18.30 sati na Tvrđavi Klis.

Svatko je došao sa svojom pratnjom, nisu se rukovali. Nastavili su ignorirati jedan drugoga iako su sjedili rame uz rame.

Tko koga bojkotira?

Plenković je ranije položio vijenac i zapalio svijeću ispred spomen-kapele Vojarne Sveti križ na Dračevcu. Nakon toga dao je izjavu za medija u kojoj se osvrnuo na susret s Milanovićem.

"Kao što smo najavili, doći ćemo na Klis. Gore idemo radi pripadnika 4. gardijske brigade i njenog 31. rođendana", rekao je Plenković.

Ponovno je pritom poručio da je predsjednik Republike taj koji bojkotira suradnju.

"On je taj koji bojkotira. Imamo rusku agresiju na Ukrajinu koja traje 60 i nešto dana, ja sam mu službenu uputio dopis da se sastanemo na Vijeću za nacionalnu sigurnost - ako ima ikad nekog razloga da se ono sastane, onda je to ovaj slučaj, a on 60 i nešto dana bojkotira, ignorira taj zahtjev. Onda je on taj koji bojkotira", poručio je Plenković.