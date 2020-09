SUSJEDI O KOVAČEVIĆEVOM KLUBU: ‘Ulazili su unutra, vidjela se svjetlost. Bilo je tajnovito’; Bivšem ministru je sve to – grozno

Dok ministri uvjeravaju kako nisu posjećivali klub Dragana Kovačevića u Slovenskoj 9 za vrijeme strogih epidemioloških mjera, predsjednici nisu sigurni, ali susjedi su uvjereni da je ondje bilo ljudi čak i u razdoblju kada nitko nije smio raditi

Dok je Hrvatska, zajedno s većim dijelom svijeta bila blokirana zbog mjera suzbijanja širenja zaraze koronavirusom, tajni klub bivšeg šefa Janafa uhićenog u istoimenoj aferi, Dragana Kovačevića, radio je, a u njemu su se, između ostalih, okupljali trojica ministara, sadašnji i bivši predsjednik države, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga te razni drugi poduzetnici, političari i uglednici.

“Mislim da nisam, ali ako i jesam, ako i jesam, bio sam s dvije ili tri osobe u svom društvu koje viđam svaki dan. To kaže tko? Premijer? Jel’ to ovaj koji se rukovao s Novakom Đokovićem pred 5000 ljudi? To je nepristojno. Bolje nek’ šuti”, rekao je danas predsjednik Zoran Milanović na pitanje je li bio u klubu za vrijeme karantene. Bivši predsjednik Stjepan Mesić također je potvrdio da je i on sam možda bio u Slovenskoj 9 baš u to vrijeme. “Može biti da je bilo usred korone”, rekao je Mesić.

Stanari okolnih zgrada potvrdili su da je Kovačevićev klub radio i u ožujku, kad zbog preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite, nitko drugi nije smio.

“Vidjelo se svjetlo, nisam čula buku, ali vidjela sam da se ulazilo unutra i vidjela svjetlost. Inače je jako tajnovito”, posvjedočila je za RTL susjeda kluba, dok je stanar obližnjih zgrada Paško rekao da je u klubu bilo više ljudi i da su se družili u vrijeme “lockdowna”: “Samo čujem tu glasove kad prođem, a nisam vidio nikoga. Samo glasove da razgovaraju unutra.”

Ministri poštivali karantenu?

Iako premijer Plenković nije oduševljen druženjem svojih ministara na mjestu gdje se dogodila najveća primopredaja mita u novijoj povijesti, ministri tvrde kako nisu išli u Slovensku 9 za vrijeme karantene. “Pa sigurno nije u redu se okupljati bilo gdje, gdje ste epidemiološki izloženi u vrijeme lockdowna tako da nisam bio u to vrijeme u klubu”, poručio je ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike, Josip Aladrović.

“Da, bio sam u tom klubu u lipnju i krajem kolovoza. Nisam bio u vrijeme lockdowna. To je definitivno. Budući da je tamo bio i predsjednik države Milanović, budući da je bio bivši predsjednik Mesić, red je bio da i ja odem vidjeti iz znatiželje što se tamo događa”, priznao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Grozna situacija

Njihovom bivšem kolegi, donedavnom ministru pravosuđa, a sadašnjem saborskom zastupniku HDZ-a, Draženu Bošnjakoviću cijela situacija s klubom je – grozna. “To nije dobro, ja za takvu praksu ne znam, nisam tamo nikada bio i ako je to zaista istina to je problem i zlouporaba, ako želiš nekoga počastiti ručkom plati iz svog džepa, a ako je poslovni partner onda je to reprezentacija koja mora biti prikazana kako treba. Ovo mi se zaista čini vrlo grozno”, komentirao je Bošnjaković za N1.

Osvrnuvši se na Kovačevićevo upravljanje Janafom, Bošnjaković je rekao kako je on posjedovao jedan od temeljnih kriterija pri odabiru, a to je stručnost. Otkrio je da je upravo to bio ključni faktor njegova imenovanja.

“Korupcija je borba cijelog društva, a ne samo represivnih tijela. To je zapravo jedan dominantan stav u društvu da se korupcija ne isplati, kada se ona dogodi postupak treba biti brz i učinkovit, a kazne oštre tako da svi oni koji pokušaju to napraviti da se prisjete da se to ne isplati. Međutim kada stvar dođe do pravosuđa to znači da su preventivni mehanizmi nisu odradili posao koji je bitan. Važna je klima i kultura u društvu da je korupcija nešto što se ne isplati”, rekao je.

Poznaje i Peteka

No, bivši prvi čovjek pravosuđa iz viđenja poznaje i drugog aktera afere Janaf, poduzetnika Krešu Peteka, koji je Kovačeviću u klub donio 1,96 milijuna kuna u vrećicama. Bošnjaković je rekao kako je u novinama pročitao da e Petek dobio posao s Janafom na njegovu preporuku.

“Peteka poznam, nismo u bližim odnosima, popili smo kavu. To je tvrtka koja ima više od 500 zaposlenih, tu postoje i inžinjeri i tehničari i visoko stručni ljudi. Takva firma je sposobna odrađivati velike poslove”, rekao je te zaključio kako se pravosudna tijela moraju baviti rasvjetljavanjem detalja oko ugovaranja poslova.

