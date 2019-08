SUSJED VIDIO ŠTO SE DOGODILO NETOM PRIJE MASAKRA: ‘Dolazio je s malim Paulom, mali je odjednom odletio do kuće i zavirivao u svaki prozor…’

‘Vidio sam Igora, ubojicu, s malim. Mali Paulo je išao ispred njega, dolazili su odozgo po ovoj cesti’

Zagrebačka Kajzerica zavijena je u crno nakon masakra koji je u tom zagrebačkom kvartu napravio Igor Nađ. Na adresi Cimermanova 2 nalaze se ruže i lampioni, a unutra, u hodniku, vide se tragovi metaka. No, ni susjedova vrata nisu ostala pošteđena jer ondje ostala rupa od ubojičinog metka. Kako doznaje 24sata, Nađ je došetao do kuće obitelji Tojagić iz pravca savskog nasipa. S njim je bio 10-godišnji sin njegove zaručnice Maje, maleni Paulo. Dječak kojeg je Nađ brzo nakon toga ubio. Prije pokolja vidio ih je susjed Mehmed pa za 24sata ispričao što se dogodilo.

“Izašao sam navečer da bacim biootpad. Vidio sam Igora, ubojicu, s malim. Mali Paulo je išao ispred njega, dolazili su odozgo po ovoj cesti. Mali je zatim odletio do kuće i počeo zavirivati u svaki prozor. To mi je bilo čudno. Svjetla su bila upaljena, nije zvao ni mamu ni baku, nikoga”, prepričava susjed.

‘Pitao sam ga kako je, odgovorio je da je dobro’

“Igor me prepoznao, bio je tu kod grma. Javio se, pitao me kako sam. Odgovorio sam da sam dobro i pitao njega kako je on. Rekao je da je dobro. To je sve bilo oko 21 i 25 otprilike. Pitao sam ga kako bebač, a on kaže da je dobar, da samo jede i raste. I ja mu kažem da nema ništa bolje za roditelje, to je najveća radost. Pozdravim se s njim i kažem mu laku noć. Odgovorio mi je laku noć, a ja sam ušao u stan. Kasnije mi je proradio film. Nije govorio u hodu, nije krenuo dalje, samo je stajao”, kaže Mehmed.

Susjed je zatim ušao u stan, a za par minuta čula se pucnjava. Mehmed prepričava da je nakon prvih par hitaca bila mala stanka pa je opet počelo. Kaže da je zvučao kao odzvanjanje lima. Mehmedov sin koji je nakon terena ležao u krevetu pitao ga je “što je ovo, kao da je ratno stanje?”. Nakon toga kod Mehmeda je došao drugi susjed Štef i počeo lupati po vratima. Vikao mu je da izađe i kazao mu da je cijela obitelj Tojagić ubijena. Mehmed je bio u nevjerici. “Izašao sam na hodnik i vidio taj užas. Katastrofa”, govori potreseni susjed.

Susjedov sin vidio beživotno tijelo dječaka

“Igora više nije bilo tu. Nisam čuo ni auto. Štef je odmah izašao poslije pucnjave, meci su mu tukli po vratima. Oni su vrata do vrata. Igoru prije pucnjave nisam vidio ništa u rukama, držao ih je uz tijelo. Stajao je vani, kao da nije imao namjeru ući u kuću”, prepričava susjed Mehmed.

Mehmedov sin također je prepričao ono što je čuo. Kaže da je mislio da su u pitanju petarde jer ih djeca ondje često bacaju. No, tada je došao Štef koji je vikao da je obitelj ubijena. Mladić govori da je izašao i vidio tijelo dječaka Paula.

“Odmah sam ga prepoznao, ležao je u krvi potrbuške. Drugo tijelo nisam uspio odmah identificirati jer je pola tijela bilo unutar hodnika, a pola van. Pitao sam je li netko zvao policiju, a Štef je rekao da je on sad zvao. Ophodnja je došla odmah, a policajac nas je uputio da se vratimo natrag. Igora nisam ni vidio. Kad sam izašao, već je bio pobjegao”, ispričao je mladić.

‘Dijete nije ništa vikalo’

Prvi susjed Štef kazao je da je dijete valjda zanijemilo od šoka jer nije ništa vikalo, ali da se moglo čuti Maju koja je govorila “Nemoj, nemoj!”. Susjedova supruga kroz suze govori da su se Igor i Maja trebali vjenčati i da ništa nije dalo naslutiti ovakav krvav kraj.

“Nikad nije pokazivao da bi mogao napraviti nešto takvo. Bili su tri godine u vezi, trebali su se i vjenčati. Trebali su se već i prije vjenčati, ali odlučili su da će prvo pričekati da se rodi dijete”, govori susjeda. Njihovo dijete od dva ipol mjeseca je jedino preživjelo masakr jer Igor u njega nije pucao.

Osim dječaka Paula, Majina sina iz druge veze i Maje, stradali su otac Dragomir, majka Filjka, sestra Josipa Tojagić. Ubijen je i Davor Paušak, zaručnik Majine sestre Josipe.

