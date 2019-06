SUSJED KOJI IH JE NAPAO LETVOM I POLOMIO RUKE JE NA SLOBODI: ‘Tko garantira da neće doći? Unuka je vrištala cijelu noć’

Susjed je dobio zabranu približavanja obitelji

Incident koji se u četvrtak dogodio u Splitu sablaznio je javnost. Čovjek je zbog parkirnog mjesta letvom napao svoje susjede, istukao ih te polomio im ruke. Najtragičnije u cijeloj priči jest da je slomio ruku i trudnici i to pred očima njene vlastite djece. Kada je čula od policije da je susjed A.R. (66) pušten iz pritvora, 59-godišnja Mara Begonja je istodobno plakala i vikala te se pitala tko njega štiti. “Što je vama, kako ste ga mogli osloboditi?! Kako ćemo mi spavati, moja dica, moji unuci?”, zavapila je sirota žena.

Prema pisanju 24sata, susjed je na parkiralištu u četvrtak napao Maru letvom i slomio joj kosti šake. Potom je napao njezinu trudnu kćer, slomivši joj ruku, i to pred očima njezine dvije male kćeri, a kad im je u pomoć pritekao Marin suprug Ivan Begonja (61), A. R. udario je i njega. Međutim, sudac u istrazi odlučio je da A.R. neće ostati zadržan u pritvoru. Njegovo zadržavanje tražilo je Općinsko državno odvjetništvo. Kako doznaje 24sata, susjed je dobio zabranu približavanja obitelji.

NEZAPAMĆEN NAPAD U SPLITU: Letvom nasrnuo na ljude, trudnici slomio ruku. Sve se odigralo u prisutnosti dvoje male djece

‘Susjed nam zove policiju i kad su krstitke’

Svađa obitelji Begonja i susjeda A.R. traju godinama. Razlog za to je put pokraj susjedove parcele, koju, kako su novinari dobili uvid u dokumente, obitelj Begonja ima pravo koristiti. Tako su se dogovorili s prijašnjim vlasnikom parcele. Međutim, to ništa ne vrijedi susjedu A.R. jer im ne dopušta prolazak niti da se ondje parkiraju. Postoji i presuda iz 2008. Ivanu Begonji za prijetnje smrću i to od dvije godine zatvora.

“A. R. nam zove policiju i za krstitke i za pričesti, dok smo gradili kuću, gađao je radnike kamenjem, prijavio nas je kad je saznao da ima pištolj sa spomenicom iz Domovinskog rata”, kazala je Mara za 24sata.

Za kraj, Mara se pita tko može garantirani da im susjed opet neće doći na vrata te naglašava da je njena unuka vrištala cijelu noć nakon nemilog događaja.

LETVOM SLOMIO KOSTI CIJELOJ OBITELJI, ČAK I TRUDNICI: Otkriven motiv divljačkog napada u Splitu

NASILNI SPLIĆANIN PUŠTEN NA SLOBODU: Letvom pretukao trudnu susjedu i njezine roditelje zbog parkinga