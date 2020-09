SUSJED IH TERORIZIRA, A INSTITUCIJE NEMOĆNE: ‘Čujemo krikove, udaranja, krikove kao kod nekakve opsjednute osobe’

Pomaznitali susjed ijesni na stan iznad zbog buke, no nutra nitko živi već godinu dana, a nije pomoglo ni kada je bio na liječenju

Već više godina, s prekidima, jedan susjed maltretira čitavo stubišste, a sada je počeo i hodati s hladnim oružjem. Susjedi su se obratili svim inistitucijama, a na kraju u, u očaju, pomoć su tražili i od RTL-ove Potrage.

“Živimo u nervozi, u strahu, budimo se anksiozni ako uopće spavamo. Nekad se zna dogoditi da cijelu noć ne spavamo zbog tih urlika. I kad oni prestanu teško je opet zaspati, budemo uznemireni”, govori jedan od stanara. “Čujemo krikove, udaranja, nekakvim metalnim, tupim predmetima, proklinjanja, prijetnje, ne znam da li to mogu usporediti, kao nekakve opsjednute osobe koja ispušta neartikulirane krikove”, opisuje druga susjeda.

Bijesni na stan iznad zbog buke, no nutra nitko živi već godinu dana

Govore o svom susjedu koji već dugo zlostavlja čitavo stubište. U pitanju je mlađi muškarac, jak, utreniran, koji je uvjeren kako iz stana iznad njega dolazi buka. Iako u tom stanu nitko ne živi već godinu dana.

“Sa susjedom imamo problema nekoliko godina. Ali prvenstveno su imali problem jedan specifičan stan. Mi smo njega čuli kako vrišti, urla, dere se po noći, ali je to počinjalo s jedanput mjesečno pa smo prelazili preko toga. Ali je to nakon određenog vremena, nakon nekoliko godina eskaliralo. Zadnjih mjesec-dva je to prešlo svaku mjeru”, govori jedan od stanara.

Policiju su zvali nebrojeno puta, no svaki put susjed otiđe prije nego što oni dođu.

Pokupi se prije nego što policija dođe

“Napadi i kada traju cijelu noć to nije nikada kontinuirano već je s povremenim prekidima. Kad misli da zovemo policiju, pobjegne, bježi van iz zgrade, onda se ponovno vraća. Opet krikovi, prijetnje, udaranja, razaranja susjedovih vrata. I tako zna po nekoliko sati noću, po cijelu noć, u sred bijela dana, jednostavno ne znam više što učiniti”, prepričava još jedan stanar. Kroz rupe u vratima u stan baca opuške, smeće. Pitaju se kad će na kraju i provaliti unutra.

“U stanu godinu dana nikoga nema, a on i dalje to radi i to sve gore i gore, sve češće i češće i to je nešto što je grozno”, prepričava Tihomir, vlasnik stana koji je na piku pomahnitalom susjedu.

Dobio zabranu prilaska, ali to ne mijenja stvari

Vlasnik kaže kako zbog stalnih ispada stan ne može ni prodati ni iznajmiti.

“To je agonija koja traje preko godinu i pol dana gdje je taj susjed koji dolje živi duševni bolesnik fokusiran, targetira nas, govori da mi njemu lupamo, da mi njemu odozgo pravimo neki nered i tako dalje… Počelo je s time da je dolazio lupati na moja vrata, pljuvati i to baš u situacijama kad ja nisam bio kod kuće, kad sam bio na putu, kad je supruga bila sama. Mi smo to redovito sve prijavljivali”, prepričava.

Lani je tako susjed dobio i mjeru zabrane prilaska Tihomiru i obitelji, na kraju i uvjetnu kaznu zatvora, ali nastavio je s divljanjem. Na fasadi se i sad vide tragovi jaja koja je bacao na njihov balkon.

Bio na liječenju, a čim se vratio, sve počelo iznova

“Jedno vrijeme je on bio navodno na liječenju, nije ga tamo bilo, čim se vratio odmah je nastavio s tim maltretiranjem, lupanjem i mi već zadnjih godina tamo ne živimo mi smo se odselili zbog vlastite sigurnosti. Mi imamo i malo dijete i ja sam u strahu i zabrinut za njihove živote i svoj život naravno”, navodi vlasnik stana.

Susjedi su pokušali kontaktirati i obitelj pomahnitalog sustanara.

“Zvao sam njegovu majku na samom početku kad je prvi put došao, kad je prvi put bacao nekakve predmete po našoj terasi, ona je to ignorirala, ona je meni odmah dala na telefon svog supruga, taj suprug je, kad sam mu ja lijepo rekao što se događa, on je rekao: “Da, i?” I tu je bio kraj”, priča Tihomir.

Prilično zamršena procedura

Psihijatar Vladimir Grošić uvjeren je da je u ovom slučaju riječ o pacijentu.

“To što ste mi pokazali zaista je uznemirujuće, pa čak i na snimci. Zaista mogu pretpostaviti kako je onima najbližim susjedima. No da bi mu pomogli, prvo bi ga policija i hitna trebali dovesti u bolnicu na obradu”, ističe te dalje opisuje postupak. Može ga se, kaže, zadržati 48 sati. “I u tom vremenu psihijatar bi trebao procijeniti da li je to zadržavanje opravdano ili će ga nakon tih 48 sati pustiti na liječenje od kuće. Ili će pacijent u tom vremenu i dobrovoljno pristati na liječenje što će i potvrditi svojim potpisom informiranog pristanka”, opisuje.

Ne pristane li, pokreće se postupak sudskim putem. Procedura u kojoj sudjeluju i sudac i vještak i socijalni radnik i odvjetnik. Liječnici tako dobiju pacijenta na mjesec dana. Za svako sljedeće produljenje potrebna je opet ista procedura.

U težim slučajevima pacijentima se oduzima poslovna sposobnost i dodjeljuje mu se skrbnik. Ako obitelj nije u stanju, najčešće taj posao dopadne socijalne radnike.

No Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, ističe kako taj postupak nije nimalo jednostavan.

Da bi se nekome uopće oduzela poslovna sposobnost, prvo to treba liječnik predložiti Centru za socijalnu skrb. Potom Centar to upućuje sudu koji donosi odluku. U Hrvatskoj to znači da se jednom osobom bave četiri ministarstva.

Ruke vezane i policiji

Prvi korak u lancu je policija, no i njima su ruke vezane.

Budući da se sve to događa unutar zgrade, a zgrada je vlasništvo stanara – zakon to ne smatra realnim nego fiktivnim javnim mjestom.

“Realno javno mjesto je nešto što je recimo trg, park, nešto što je dostupno svima, stanica tramvajska, autobusna i tako dalje međutim kada govorimo o fiktivnim javnim mjestima moramo reći da neće svaka buka i galama u haustoru neće potpasti pod to da je to javno mjesto. Najčešći kriterij je da posljedica te buke, vike i galame bude odnosno utječe na veći krug ljudi odnosno izvan te zgrade. Kada se govori o prekršaju, policija mora zateći, odnosno svjedočiti prekršaju da bi ona utvrdila da li su ispunjeni elementi toga prekršaja, upravo o tome govorimo, dakle ukoliko vi dolaskom na mjesto događaja ne zatičete osobe ne možete potvrditi da je došlo do elemenata koji su potrebni da bi došlo do prekršaja protiv javnog reda i mira”, pojašnjava Marina Mandić, glasnogovornica MUP-a.

U međuvremenu, dok se radila priča odvjetništvo je donijelo rješenje prema kojem se pomahnitalom susjedu brani posjećivanje spornog kata i nalaže redovito javljanje policiji. U istražni zatvor ga, kažu, neće poslati jer je izrazio spremnost da se udalji s te adrese.