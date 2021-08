Krumpir je jedna od najčešćih namirnica koju se može pronaći na stolu, a zbog velike suše proizvodnja te namirnice ove je godine uvelike smanjena. Najveći proizvođački bazen tog povrća u Hrvatskoj, Međimurje, ove godine bilježi i do 70 posto manju proizvodnju u odnosu na prošlu godinu.

Nije ništa bolje ni u drugim krajevima Europe gdje ga je uništila kiša.

“Smanjenje proizvodnje od čak 70 posto dogodilo se u cijeloj Hrvatskoj, u Lici su ti gubici još veći. Prošle godine prinos krumpira po hektaru bio je 45, a ove godine u Međimurju i Zagorju, kao najvećim proizvođačima, prosjek je 15 tona po hektaru, znači trećina u odnosu prema lanjskim prinosima”, rekao je Damir Mesarić, predsjednik Udruge međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira sa sjedištem u Belici za Glas Slavonije.

Ništa ni od uvoza

Problematičan je i uvoz krumpira jer se zbog kiša, ali i dugotrajne suše proteže problem s krumpirom - od sjevera do jugoistoka Europe.

“U sjevernom dijelu Europe bile su velike kiše koje su pogodile najveće proizvođače krumpira poput Njemačke, Francuske, Danske, Nizozemske, dio Poljske, dok su prema jugu Europe harale velike suše, pogodivši proizvodnju krumpira Španjolske, Italije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, južni dio Poljske. Sada na tu sušu dolaze velike kiše i one čine velike probleme u ovoj proizvodnji. Nizozemci kažu da će imati velikih problema s krumpirom zbog oborina”, istaknuo je Mesarić.

Prošla je godina u Europi, što se krumpira tiče, bila popraćena viškovima, no ove godine to nije slučaj.

Krumpir u Hrvatskoj do siječnja?

“Moja je procjena da će Hrvatska možda imati krumpira do siječnja. Trgovci koji su radili ugovore s proizvođačima, otkupljivačima, osigurali su si količine krumpira, no jedan veliki dio neće imati te robe”, rekao je Mesarić koji je inače veliki proizvođač koji radi u Agrobeli. Proizvodnja mu, u normalnoj godini, doseže od 4500 do 5000 tona. Ove godine proizveo je upola manje, tek 2 tisuće tona krumpira.

Cijena krumpira u rinfuzi kod međimurskih proizvođača iznosi 2,20 kuna na veliko. Pakirana roba, 10 kilograma krumpira, od 2,50 do 2,60 kuna.

A rast cijena najavljen je za jesen. Mesarić navodi kako je u Njemačkoj krumpir trenutno 1,30 eura, što je povećanje za 30 eurocenta; u kunskoj protuvrijednosti - oko 10 kuna.

A onima koji će sada raditi zalihu za kasnije, krumpir će proklijati. Sve zbog toga jer nema primjene određenog zaštitnog sredstva, a po normama EU u poljoprivredi se koriste sve blaži pesticidi.