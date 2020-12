Nužan im je stan s dvije spavaće sobe, jedna za četiri djevojke, jedna za njih dvoje i Luku, kojem je nedavno postavljena dijagnoza iz spektra autizma

Mnogima su puna usta demografije, no koliko je život velikih obitelji ponekad težak pokazuje priča sedmeročlane obitelji Vlahović iz Metkovića koja uskoro mora napustiti podstanarski stan jer vlasniku treba, javlja RTL.

Stanova nema mnogo, a kad ga i pronađu – odbiju ih jer imaju petero djece. Jadranko Vlahović radi i dobro zarađuje, no za stambeni kredit je prestar, a za najam državnog stana prebogat. Jer imaju drugu nekretninu u susjednom gradu, ali potpuno neadekvatnu za život.

Luka je najmlađi, a uz njega Jelena i Jadranko imaju još četiri kćeri. Sedmeročlana obitelj već šest mjeseci bezuspješno pokušava iznajmiti stan.

“Svaki dan na internetu gledamo, a kad izađe ovako oglasnik kupimo jednom tjedno, ali ništa, područje Metkovića ništa, u novinama. A na Internetu što bude neće nitko jer su djeca, znači nitko ne želi djecu”, rekla je Jelena Vlahović iz Metkovića.

Problem su djeca

“Najveći problem ja mislim je to što puno djece ima. Da mi imamo dvoje djece mi bi već možda našli stan. Jer nitko ne želi puno djece, to je najveći problem. A ti ljudi što ne žele djecu i oni su nekad bili djeca pa nek se samo toga sjete, kako bi se oni osjećali da im neko njihove roditelje nije primio dok su tražili stan. Tako se i mi sad osjećamo, tužno i žalosno”, izjavio je Jadranko Vlahović iz Metkovića.

Nužan im je stan s dvije spavaće sobe, jedna za četiri djevojke, jedna za njih dvoje i Luku, kojem je nedavno postavljena dijagnoza iz spektra autizma. Ponedjeljkom i srijedom ga voze na terapije u Split, utorkom ga Jelena vodi na terapiju u Metkoviću.

“Tu nam je sve blizu, žena mi ne vozi auto, ja kad odem na posao nju nema tko vozit. I to je jedino taj problem. Jer da ona ima, da ona vozi, ona bi mi mogli biti u nekom drugome mjestu pa budući da ona ne vozi kako će ona maloga vozat po terapijama, kako s autobusom? Još u vrijeme kad je korona, kako”, kazao je Jadranko.

Jadranko radi na brodu koji održava svjetionike, u prosjeku mjesečno zaradi oko deset tisuća kuna, ovisno koliko radi. Primaju i 1500 kuna na ime Lukine dijagnoze. Na odlaske na terapije mjesečno im odlazi oko 3800 kuna. Snalaze se, kažu. Ne traže financijsku pomoć, samo stan koji će uredno plaćati.

Odlazimo s njima do zgrade u Metkoviću iz APN-ovog programa poticane stanogradnje koja je zamišljena kao pomoć obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Obitelj Vlahović s petero djece, taj stan nije dobila. Naime, Vlahović je prestar da bi dobio kredit kako bi mogao taj stan kupiti, a nedovoljno siromašan da bi mu APN dao stan u najam.

“Supruga je gradonačelnik sreo valjda u gradu i rekao mu je kao ostalo je 17 stanova, izvadi te i te papire ja se nadam da ćeš dobit, ima vas imate petoro djece, predaj papire”, rekla je Jelena.

“Da bi on na kraju nama rekao da nemamo dovoljno bodova jer nismo imali boravište u Metkoviću. Od 20 godina mi smo skupili u Metkoviću samo šest godina. A ovi drugi stanodavci što smo prije stanovali kod njih nitko nas nije htio prijavit”, poručio je Jadranko.

Par godina do mirovine

Za ostvarivanje prava na APN-ov stan potrebno je uvjerenje o prebivalištu u mjestu kupnje ili najma stana. Što više godina, to više bodova na listi. Prvo su se prijavili na listu za kupnju stana, znajući da su im šanse za dizanje kredita male. Jelena je kod kuće, brine o Luki, a Jadranko ima svega par godina do mirovine.

“Ja sam pretpostavio da neću dobit jer sam imao toliko godina i brzo sam pred penziju i onda sam pretpostavio da ga neću dobit, ali isto sam probao”, rekao je Jadranko.

“Za kupnju stana su oni ispunjavali sve uvijete, bili su 17. na listi, dakle, oni su mogli kupit taj stan, iz kojih razloga su odustali ja ne znam. Što se tiče najma stana tu nažalost oni nisu imali dovoljno bodova, bili su 31., a u listu je ulazilo samo 17 ljudi. Nažalost, malo sam gledao dokumentaciju, dakle, oni su imali 0 bodova na stambeni status jer u svom vlasništvu imaju nekretninu. Ja ne znam kakva je to nekretnina, u kakvom je ona stanju, kažu da nije u dobrom stanju, ali nažalost zbog toga su oni imali 20 bodova manje”, izjavio je Dalibor Milan, gradonačelnik Metkovića.

Vlahovići nas vode u njegovu obiteljsku kuću u Komin, 15 kilometara od Metkovića. To je nekretnina o kojoj gradonačelnik govori, zbog koje su dodatno izgubili na bodovima za najam stana APN-a. Jadranko nam pokazuje trošnu katnicu u koju probija vlaga.

“To nisu uvjeti za život. Kuća je građena prije 90 godina…Ovo je kuća od mojih roditelja koja nije do kraja napravljena, ovo je kuća gdje ima vlage, gdje je nemoguće živjeti s petero djece i nas dvoje, sedmero”, kazao je Jadranko.

Stambeni status stajao ih bodova

Kuću u Kominu treba potpuno renovirati da bi u nju mogli useliti. Financijski im je to nemoguće, no čak i kada bi to uspjeli udaljenost od 15 kilometara do najbližeg doktora za obitelj s bolesnim djetetom je nepremostiva prepreka.

“Dijete mi trenira u Neretvi, u Metkoviću, djeca su mi se dolje rodila, dolje idu u školu imaju svoje prijatelje. Dolje je pedijatar, dolje su svi liječnici, imate ljekarnu, imate sve. Tu nemate ništa, nego trgovinu i poštu”, rekla je Jelena.

Izgubili su bodove zbog života na crno za koji nisu krivi. A u prilog im nije išlo ni posjedovanje nekretnine, iako u se nalazi u drugom gradu.

“Oni su na stambeni status imali 0 bodova. Koliko je meni poznato da su oni možda u svojoj prijavi objasnili da je ta kuća neadekvatna, da nema dovoljno prostora, da nema adekvatnu kvadraturu oni bi čak dobili bodove po toj točki”, kazao je Milan.

O nelogičnostima, nepravdama pa i korupciji u APN-ovom programu stambenog zbrinjavanja u Potrazi smo izvještavali već nekoliko puta. Arhitektica iz inicijative Pravo na grad slaže se da je projekt manjkav.

“Ono što bi bio zadatak države je da nam osigura mogućnost da riješimo svoje stambeno pitanje van tržišta. Kupovina stana nije rješenje za ostvarivanje prava na stan, a činjenica je da se POS-ov program bazira na tome…”, poručila je Iva Marčetić iz Prava na grad.