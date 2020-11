SUROVA REALNOST HRVATSKE BLAGAJNICE: ‘Ljudi ulaze bez maske. Strah me, jednu kolegicu je kupac napao i ošamario jer ga je upozorila…’

Prodavačima i blagajnicima rad otežavaju neposlušni kupci koji ne žele nositi masku dok su u dućanu te ne žele držati fizičku distancu

Rad s ljudima nikada nije bio lak, ali je definitivno bio lakši prije pandemije koronavirusa. Oni koji nisu imali luksuz rada od kuće, poput bankara, programera, marketingaša pa čak i novinara, ostali su na svom radnom mjestu te suočeni s pandemijom. Prodavači i blagajnici su upravo ti koji su morali raditi, a rad im svakako otežavaju neposlušni kupci koji ne žele nositi masku dok su u dućanu te ne žele držati fizičku distancu.

Jedna blagajnica ispričala je za N1 kakve grozne situacije doživljava s kupcima koji ne žele nositi zaštitnu masku. Općenito, rad u trgovini je i dalje jednak kao prije, dakle teško je.

“Mi fizički radimo, još je nama u trgovini roba u podrumu, nosimo teške stvari. Uvijek uskačeš negdje, ne možeš ti sada stajati, a da netko radi. Nemamo pauzu, to nikako ne mogu podnijeti, da mi ne možemo imati neku pauzu ili nešto, to je užas. Ja jedem stojećki. I kad sam na blagajni, i ovamo, i onamo, jedeš tako u prolazu”, govori blagajnica za N1.

VAPAJ HRVATSKE BLAGAJNICE: ‘Seljačine po meni dnevno pljuju na kasi, dahću mi za vrat i ližu novčanice dok ih broje…’

‘Kupac je jednu blagajnicu ošamario kada ga je upozorila na masku’

Ova blagajnica je dobila dermatitis zbog svakodnevnog nošenja maski i rukavica, no to nije jedina teškoća s kojom se mora nositi. Problem se krije u kupcima bez maski.

“Ljudi tako ulaze bez maske, jedni su zaboravili, drugima ne pada na pamet da je nose. Ja se u to ne miješam, uopće u to ne želim ulaziti. Strah me, jednu blagajnicu je kupac napao i ošamario jer mu je rekla da stavi masku. Osjeća se ta razlika, ljudi su nervozniji. Onda se kupci između sebe prepiru, predbacuju, meni ne pada na pamet. Meni je već ionako dovoljno stresno, još da se u to miješam…”, ispričala je žena.

U ZAGREBU DOSTA SMANJEN BROJ NOVOZARAŽENIH, OGLASIO SE ŠOSTAR: ‘Vijesti su dobre, ali i nisu…’

‘Fakat mi je dosta’

Svoj cijeli radni vijek provela je u dućanu gdje radi 41 godinu. Od mirovine je dijeli tek koji mjesec. “Fakat mi je dosta, a sad me morala i ta korona zahvatiti”, iskreno će blagajnica.

Odgovarajući na pitanje kako je organizirano sve u trgovini kaže da se poslodavac “baš i nije potrudio”.

“Ni maske ne dobijemo od firme, ni pregrade nam nisu stavili na blagajne. A tamo, na blagajni, ste baš blizu jedni drugima. Plaće su male, puno ljudi je otišlo u mirovinu, puno ljudi je otišlo iz Hrvatske, a novi ne dolaze. A i zašto bi?”, veli blagajnica za N1.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.