SURFER KOJI JE PREŽIVIO NEMOGUĆE: ‘Imao sam osjećaj kao da nisam u tijelu, da sa strane gledam kako se borim za život’

Profesor kineziologije i iskusni surfer opisao je najtežih 26 sati u životu

Slovenskog surfera Gorana Jablanova koji je u ponedjeljak izašao na more i nestao u uzburkanom Jadranu, u utorak poslijepodne more je živog izbacilo blizu Trsta. Nakon 26 sati borbe s valovima i olujnim nevremenom, Jablanov se uspio dokopati plaže Costa dei Barbari.

SVI SU ZADIVLJENI SURFEROM KOJI JE NESTAO KOD SAVUDRIJE PA ISPLIVAO U ITALIJI: ‘To je velik podvig, u takvim situacijama postoji jedno pravilo’

Prošlog se ponedjeljka upustio u za iskusnog surfera, kaže uobičajenu adrenalinsku avanturu. No, ovoga puta nije imao sreće. Puklo mu je jedro, a vjetar je hirovito jačao. Nije dopusti kolegama da zbog njega ugroze svoj život. ‘Zato sam drugom surferu rekao, idi van, spašavaj se, doplivat ću ja nekako’, rekao je za HRT

‘Plava svjetla su mi dala nadu’

No, zbog gustog aerosola nad morem nije se usudio pustiti dasku i zaplivati prema 300-tinjak metara udaljenoj obali. Vjetar je jačao, valovi dosezali i do 6 metara. Pala je noć. “Tad sam prvi put vidio policijska ili vatrogasna plava svjetla i to mi je dalo nadu” prisjeća se.

Ipak, nije uspio doplivati do Savudrijske luke, a more ga je bacalo prema pučini. “Imao sam osjećaj da ja nisam u tijelu, da sam tu negdje pored i da gledam sebe kako se moje tijelo bori za život. Bio sam smiren”

Napravio si štake

Zoru je dočekao usred tršćanskog zaljeva, a nakon 26 sati neumornog plivanja u borbi s valovima i vjetrom spas našao na plaži u mjestu Sistiana. “Na sve četiri išao sam do nekog grma i tamo si napravio provizorne štake” Dovukao se do obližnje gostionice i javio supruzi. Goran profesor DIF-a, i s 47 godina vrstan surfer, preplivao je tako 40 kilometara olujnog mora.