U Varaždinskoj županiji i dalje traju pregovori oko formiranja skupštinske većine. Situaciju na sjeveru zemlje zakomplicirao je Radimir Čačić, koji je kazao da će raskinuti suradnju na nacionalnoj razini, bude li HDZ koalirao s listom bivšeg gradonačelnika Ivana Čehoka.

Župan Anđelko Stričak u izjavi za N1 televiziju kazao je kako ne vidi problem oko većine na lokalnoj i većine na nacionalnoj razini.

"Smatram da ćemo sve uspjeti riješiti dijalogom", rekao je pa nadodao da je konstituirajuća sjednica 24. lipnja.

"Imamo još desetak dana razgovora, pregovora, dogovora i siguran sam da ćemo naći jedno dobro rješenje", uvjeren je novi župan.

Lokalno neće utjecati na nacionalno

Stričak smatra da Čačićev ultimatum nije teret na leđima.

"Premijer je i po tom pitanju bio jasan uoči lokalnih izbora. Dogovoreno je da je ovo lokalna priča, utakmica koja neće utjecati na odnos snaga na nacionalnoj razini. Na lokalnoj razini razgovarao sam sa svim stranačkim klubovima, mislim da sve ide dobro, svi su za projektnu suradnju, a o većini ćemo vidjeti", rekao je župan, koji pred sobom ima tri opcije: oformiti skupštinsku većinu s Čačićevim Reformistima, Čehokom i HNS-om ili SDP-om.

"Sa svima smo zasad dogovorili projektnu suradnju, svi se slažu kad kad su u pitanju projekti bitni za županiju – bolnica, škole, ceste… Doslovno ćemo od sjednice do sjednice morati razgovarati. Smatram da ćemo naći model da sve bude u redu i da svi budu zadovoljni", rekao je Stričak.

Na pitanje znači li to da ni s kim neće u čvrstu koaliciju, rekao je: "Zasad je to sigurno, a ostalo ćemo dogovoriti do idućeg četvrtka. Do konstituirajuće sjednice ćemo imati sve posloženo – većinu, oporbu… Pregovori su u tijeku i smatram da idu dobro".

Ne pregovara se s Čačićem osobno

Pregovori se inače ne vode s Čačićem osobnom, nego Natalijom Martinčević koja je predsjednica županijskog ogranka Reformista.

"Smatram da je u redu da pregovaram s predsjednicima županijskih organizacija", kazao je Stričak, nadodavši kako vjeruje da će Reformisti i dalje podržavati Vladu Andreja Plenkovića.