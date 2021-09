Što radi i u kakvom je stanju Matija Posavec nakon što je osumnjičen za primanje mita i pogodovanje pri zapošljavanju te ostavke koju je dao na mjesto međimurskog župana za televiziju N1 otkrili su njegov odvjetnik Davorin Zlatarek i zamjenik župana Josip Grivec koji privremeno vodi Međimursku županiju.

Zlatarek kaže da je Posavec u lošem stanju i da mu je žao te da trenutno ne razmišlja o politici, a odrekao se i prava na plaću koje ima. Još nije donio ni odluku o aktiviranju svoga saborskog mandata.

'Nije baš u formi'

Zamjenik župana Grivec kaže kako se nakratko sastao s Posavcem te da županija funkcionira potpuno normalno.

"Naravno da smo svi bili iznenanđeni i nije nam lako, ali kao županija smo OK. Matija i ja smo se kratko sastali. On nije baš u formi, no neke stvari moramo komunicirati bez obzira na to u kojoj mjeri sam ja s nečime upoznat, a s nečim i nisam. Moram reći da nikada nije nijednom uzeo neku dnevnicu i odriče se ovih šest plaća na koje ima pravo", kazao je Grivec.

Dodao je da s Posavcem uopće nije razgovarao o njegovom uhićenju.

"Ne znam planira li aktivirati saborski mandat, nisam ga ni pitao. Kratko smo se susreli kako bismo dogovorili daljnju komunikaciju. Ni o izborima nismo razgovarali, njih raspisuje Vlada i tko želi, kandidirat će se”, rekao je Grivec.