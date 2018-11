SUPRUGU HTIO IZNENADITI ULAZNICAMA ZA ‘PLAVI ORKESTAR’, RUŽNO JE PREVAREN: ‘Ovo je nečuveno!’

Iako je neke narudžbe moguće otkazati u roku od 14 dana, one poput iznajmljivanja automobila, hotelskih rezervacija, kupnje putnih karata, pa i ulaznica za koncerte nije moguće otkazati

Riječanin Manuel Šabulić i njegova supruga veliki su obožavatelji Plavog orkestra, a njihov koncert u Splitu trebao je biti idealan poklon partnerici za rođendan. No, priprema rođendanskog iznenađenja nije pošla po planu.

Naime, čitatelj Slobodne Dalmacije je ulaznice za koncert platio čak tri puta više i to samo zato što je karte odlučio kupiti na stranom online servisu umjesto na nekom od domaćih. Iako svjestan da će neki možda reći da je naivan, Šabulić smatra da je ovdje riječ o prijevari.

Zaračunali mu silne naknade

“Dakle, nakon što sam ukucao ‘Plavi orkestar, ulaznice’, prvi na stranici mi se pokazao jedan strani online servis sa sjedištem u Ženevi, koji očito ulaže jako puno truda i novca kako bi bio ispred svih na Googleu. U svakom slučaju kliknuo sam na tu stranicu i vidio da su najjeftinije karte koje su ostale one za 186 kuna. Promislio sam da je ta cijena sasvim u redu za sjedeća mjesta. Na kupnju me ponukalo i to što se cijelo vrijeme na ekranu pojavljivao natpis ‘Ulaznice za ovaj događaj se brzo prodaju'”, objašnjava Šabulić za Slobodnu Dalmaciju.

Tek na posljednjem koraku narudžbe servis mu je obračunao silne naknade pa mu je cijena za dvije ulaznice skočila na 552 kune. “Ja sam, na koncu, tu kupnju i obavio jer su mi konstantno na ekranu ‘blinkale’ poruke ‘požurite, preostalo je još samo 1 posto ulaznica’ i tome slično”, govori Riječanin.

‘Sve funkcionira na psihološkom pritisku’

Vjeruje da čitav sistem funkcionira na psihološkom pritisku na potencijalne kupce i zavaravajućem oglašavanju.

Ipak, šokovima tu nije bio kraj. Kad je isprintao svoju e-ulaznicu, Šabulić je shvatio da nije dobio sjedeća mjesta, već ulaznice za parter.

Kako je kasnije doznao, taj strani online servis za ulaznice je od domaćeg distributera, koji prodaje karte po cijeni od 110 kuna, koliko su i na blagajni Spaladium Arene, kupio ulaznice i iskoristio pritom još Mastercard popust od 10 posto. “Moje dvije karte, u stvari su ih koštale 198 kuna, a meni su ih prodali za 553 kune. To je nečuveno”, žali se Manuel.

Neće dobiti povrat novca

Uspio je stupiti u kontakt s tvrtkom iz Švicarske iz koje su mu poručili da ne mora računati na povrat novca jer da oni, povrh cijene ulaznice, zaračunavaju još i naknadu za uslugu. “Dakle, na jednu e-ulaznicu obračunali su mi tri naknade u iznosu od 91 kune – 55 kuna za rezervaciju, 22 kune manipulativnog troška, te 14 kuna za porez”, tvrdi Šabulić.

Iako je neke narudžbe moguće otkazati u roku od 14 dana, one poput iznajmljivanja automobila, hotelskih rezervacija, kupnje putnih karata, pa i ulaznica za koncerte nije moguće otkazati.