SUPRUGA OSUMNJIČENOG BOMBAŠA ‘POPLJUVALA’ POLICIJU: ‘Kako netko može očekivati pravedno suđenje kada policajci dobivaju zahvalnicu MUP-a za slučaj čije suđenje nije započelo?’

Nakon što je 11 policajaca nagrađeno za iznimnu hrabrost u slučaju Nine Grdovića, javnosti se obratila njegova supruga

Marijana, supruga Nina Grdovića, koji je optužen da je u dva navrata potaknuo Sinišu Glavića da baci dvije bombe u dvorište zadarske policije na Voštarnici koncem prošle i u travnju ove godine otkrila je za Zadarski list njegovu stranu priču.

Druga strana priče

“Želim da se čuje i druga strana priče, ona moje obitelji i mog supruga, koji je od 3. srpnja u istražnom zatvoru zbog sumnje da je u dva navrata naručio bombaške napade na sjedište zadarske policije. Želim postaviti pitanje ministru, policiji, javnosti, može li netko očekivati pošteno i nepristrano suđenje kad policajci, njih 11, primaju zahvalnicu MUP-a i darove od župana Božidara Longina upravo za slučaj u kojem je jedan od troje optuženih, a da mu suđenje još nije niti započelo?”, tvrdi Marijana Grdović, piše Zadarski list.

Nagradio ih i župan

Zadranka je istaknula kako joj je se prelila čaša kad je kad je jedanaestoricu policajaca nagrađenih Zahvalnicom MUP-a »za iznimnu hrabrost, požrtvovnost i profesionalnost tijekom kriminalističkog istraživanja kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, koje je proizvelo osobito pozitivan stav i povjerenje građana“ primio i darivao i zadarski župan Božidar Longin

Nije imao priliku iznijeti svoju stranu priče

“Što možemo očekivati kad se te policajce već nagrađuje, a moj suprug truli u istražnom zatvoru, još nije izišao pred suca, još nije dobio priliku iznijeti svoju stranu priče, svoje dokaze… Kako će se braniti i ima li to uopće ikakvog smisla u ovakvim okolnostima?! Kakvu to poruku šalju ministar i zadarska policija?! Pa oni su njih očito već osudili!”, tvrdi Marijana Grdović dodajući kako se građane stalno upozorava da ne izlaze u javnost prije nego započne sudski postupak, a to rade oni koji bi trebali štititi zakone i Ustav RH.

Grdović se zapitala hoće li, ukoliko njezin suprug uspije dokazati da nije kriv, ti policajci vratiti nagrade?

Dva puta promijenio iskaz

Grdović ne negira kako je njezin suprug imao problema s drogom ranije, niti da je zbog toga robijao, ali ističe kako je već godinama čist.

“Bili smo u situaciji da je on imao izbor – djeca i ja ili droga. Odabrao je obitelj. Uredili smo apartman i počeli se baviti turizmom i onda su jedan dan samo u našu kuću upali policajci. Nisam se uzrujala jer sam znala da moj suprug nema nikakve veze s drogom, ali kad sam čula da traže eksploziv ostala sam šokirana. Pretresli su cijelu kuću uz pomoć dresiranih pasa i nisu našli ništa, a onda se ispostavilo da su policajci naknadno pronašli dva komadića štapina u garaži i navodne tragove u spavaćoj sobi”, ustvrdila je supruga Nine Grdovića za Zadarski list-

“Vještačenje je pokazalo, a to će se sve i vidjeti na sudu, da to što su našli nema veze s eksplozivnim napravama iz dvorišta policije. I u optužnici to piše, ali je mog supruga teretio Glavić koji je potom dva puta promijenio iskaz. Međutim, svi se drže onog prvog koji je dao u policijskim prostorijama”, govori Mirjana.

Ostalo od rata?

Ona je istaknula kako postoji sasvim jednostavno objašnjenje za štapin u podrumu kuće, a to je, kaže, činjenica da je njezin sada pokojni brat, koji je bio dragovoljac Domovinskog rata, u podrumu držao mali arsenal, za njega trofeje iz rata, te ako je čisteći podrum još 2014. godine ona sama na to naišla, a onda pozvala policiji i sve im to predala.

Grdović je izjavila za Zadarski list kako je tijekom pretrage i općenito kriminalističkog istraživanja počinjen cijeli niz propusta i nepravilnosti, no da će to ostaviti za sudski postupak u kojem su se, ističe, izuzela već dva suca. Navela je kako je na vlastite oči vidjela kako se nekima istražnom zatvoru odobravaju otvoreni posjeti, a njezinom suprugu nisu dozvolili niti za kćerin rođendan.

Vjera u pravosuđe

‘To je dijete je s posebnim potrebama i teže shvaća zašto tate nema nego zdrava djeca’, izjavila je Marijana dodavši kako usprkos svemu ne želim gubiti vjeru u pravosuđe, niti unaprijed zaključivati da su svi suci podložni pritiscima i utjecaju policije, ali želi da njezin suprug ima šansu za pošteno suđenje i šansu da se brani i dokazuje svoju nedužnost u ovom slučaju, piše Zadarski list.