SUPRUGA OBOLJELOG PETRINJCA KOJI SE SAM PRIJAVIO: ‘Nismo htjeli dovesti u opasnost ni obitelj niti druge’

Trudna majka četverogodišnjeg djeteta proslijedila je upute svom suprugu koji se vraćao iz Italije, do bolnice je išao pod policijskom pratnjom

Petrinjac (23), kojem je u četvrtak popodne dijagnosticiran COVID-19 virus, radio je u hotelu u Italiji, no zbog epidemije je morao napustiti zemlju. To je najavio i supruzi koja je u utorak nazvala Zavod za javno zdravstvo u Sisku i dobila upute da, kada dođe, bude u samoizolaciji jer nema simptoma. No počeo je kašljati. Simptome nije skrivao, to je odmah javio i supruzi koja je to prijavila i zavodu.

„Dobili smo nove upute, rekli su na koji granični prijelaz suprug treba doći, tamo su ga dočekali kad je došao osobnim automobilom. Pod policijskom pratnjom je stigao do sisačke bolnice gdje su ga primili u srijedu navečer, stavili u izolaciju i testirali“, rekla je za Večernji surpuga oboljelog.

Blagi simptomi, u izolaciji

U četvrtak oko 17 sati stigao je pozitivan nalaz te je od tada suprug i dalje u izolacijskoj jedinici sisačke Opće bolnice. Nema težih simptoma bolesti, a iz sisačke bolnice, kako doznajemo, predložili su njegovo premještanje u Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu te se čeka odgovor.

„Nama je bilo u cilju da prvenstveno druge ljude i nas kao obitelj ne dovedemo u opasnost. Nitko nije priželjkivao ovakvu situaciju, ali da je više takvih poput nas možda bi nam svima bilo bolje i ne bi se stvarala tolika panika među ljudima“, ističe supruga koja je trudna, a mladi par već ima četverogodišnje dijete. Mladića su pohvalili i iz Stožera civilne zaštite.