SUPERJUNAK VILI U STRMOGLAVOM PADU: ‘Neće ga doći glave kolaps zdravstva, može ga koštati jedino to što je odao poslovnu tajnu Vlade’

Unatoč tome što se ministru zdravstva Viliju Berošu na kontu nakupilo podosta afera, loših odluka i krivih poteza, čini se da ga premijer Plenković neće žrtvovati, a razlog tomu, smatra politički analitičar Žarko Puhovski, nisu lokalni izbori, nego inicijativa SDP-a za opozivom nakon koje HDZ više ne može popustiti

Na čelo resora stigao je u najtežem mogućem trenutku, na početku epidemije koronavirusa, zamijenivši Milana Kujundžića koji je odstupio zbog afere s nekretninama. U prvim mjesecima svog mandata zauzdao je širenje zaraze, uveo lockdown, zemlje nije funkcionirala normalno, ali barem velepošast nije uzela maha. Bio je hvaljen i cijenjen.

No, kako se iza brda uvijek nešto valja, tako je i slika Vilija Beroša kao superheroja gdje ga je smještao dio medija splasnula u svega godinu dana. Sve je počelo nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Zemlja se iznenada otvorila, iščekujući turiste, koji nisu došli u prevelikom broju što je bilo i očekivano. No, ujesen je stigao drugi, puno žešći i pogubniji val velepošasti koji je ubrzo smijenio i treći.

Talog nošen valovima zaraze

Svaki taj val iznio je još taloga iz resora zdravstva na površinu. Ujesen nam je postalo bjelodano jasno da nemamo dovoljno liječnika i medicinskog osoblja, jer se sustav skoro raspao. Potom je došla kriza s cjepivom, jer je AstraZeneca drastično smanjila isporuku Europskoj uniji, o čemu smo dosta ovisili i mi, s obzirom na to da smo naručili najviše njihovih doza. Zbog toga cijepljenje kasni, samo ponegdje je ono masovno, ali i tu ima problema. Ne smijemo zaboraviti da je cjepivo AstraZenece omraženo i zbog mogućnosti stvaranja krvnih ugrušaka, pa ga stariji pacijenti najčešće i izbjegavaju.

Potom su veledrogerije zbog državnog duga od gotovo 6,5 milijardi kuna obustavile isporuku lijekova bolnicama, što je na kraju riješeno interventnom uplatom pola iznosa i stvaranjem modela daljnje otplate. Zatim se pojavio problem sa stranicom cijepise.zdravlje.hr koja je sama od sebe na cijepljenje “pozivala” mlađu populaciju, unatoč razrađenom planu cijepljenja po kojem se trebaju prvo cijepiti starije osobe.

A onda je otkriveno da je tu stranicu izradila tvrtka Beroševog prijatelja Vinka Kojundžića, a ministarstvo je taj posao debelo preplatilo. Čini se, piše Telegram, kako to nije jedina afera s pogodovanjem Beroševim prijateljima, no barem su takve stvari nešto na što je narod već “oguglao”. Beroš je sam sebi opalio šamar kada je, misleći da su kamere isključene, na prošlotjednoj sjednici saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, nakon “ribanja” kolege iz resora financija Zdravka Marića, ustvrdio da je “na stolu premijera već neko vrijeme prijedlog mjera financijske stabilizacije zdravstvenog sustava, strukturnih reformi, unapređenja upravljanja sustavom. Centralizacija zdravstvenih ustanova, zbog lakšeg upravljanja, jedan je od elementa koji ćemo poduzeti, ako za to dobijem zeleno svjetlo na razini Vlade nakon završetka lokalnih izbora.”

Poslovna tajna Vlade

Dakle, Beroš je priznao ono što se u neku ruku znalo i prije, ali nije bilo nikakvih dokaza – HDZ kalkulira s reformama kako bi si poboljšao šanse na izborima. Superjunak Vili u slobodnom je padu i udara u svaku moguću prepreku na koju nailazi, iako politički analitičar Žarko Puhovski smatra da je takvo kalkuliranje uobičajeno. Ipak, Berošev potez nije.

“Primjenjuje li se Zakon o zaštiti zviždača na političare ili ne? Berošu može doći glave samo to što je odao poslovnu tajnu funkcioniranja Vlade, a ne to što ne funkcionira zdravstvo. To je ‘modus operandi’ svakog premijera, samo je pitanje pristojnosti u provedbi. Svaki premijer kod svake odluke razmatra politički kontekst, to nije sporno. Svaki premijer ima taj politički kontekst, samo ga neki rade sa stilom, a neki bez stila. No, te se stvari ne govore javno, to se može pretpostaviti, to možemo rekonstruirati, a ovaj je doslovce odao tajnu i to, paradoksalno, javnu tajnu. Sad imamo argument da nije rekao netko u medijima kao promatrač ili netko iz oporbe, nego je rekao netko iz samog užeg kruga vlasti. To ni po čemu nije čudno, to su sve vlade radile, pa sigurno i Milanovićeva i Račanova“, konstatirao je za Net.hr politički analitičar Žarko Puhovski.

Na to je odmah reagirao i SDP, pokrenuvši postupak izglasavanja nepovjerenja Vladi. Na njima je da skupe potpise 31 saborskog zastupnika kako bi se pokrenula procedura o kojoj se Vlada mora izjasniti u najnezgodnijem mogućem trenutku, neposredno uoči ili između dva kruga lokalnih izbora. Puhovski u tome ne vidi nikakav problem, dapače, smatra da je SDP ovim potezom pokazao da je – neopisivo neinteligentan.

U međuvremenu je isplivala nova Beroševa afera. Ministar je svojim potpisom odobrio milijunski posao na projektu eBolnice tvrtki koja se bavi – cvjećarstvom.

“Neće mu se ništa dogoditi samo zato što je neopisivo neinteligentni SDP odlučio tražiti njegovu smjenu, nakon čega o toj smjeni nema ni govora. Kod nas je ‘ejaculatio praecox’ (lat. prerana ejakulacija, op.a.) veliki problem hrvatske politike. Oni ne mogu izdržati pet minuta i taktički promisliti. SDP-ovci su trebali šutjeti i ne pačati se u to. Mi koristimo u javnom govoru to što nam je obznanio Beroš misleći skupa s Marićem da kamera ne radi, ali ta ideja da oni koji tvrde ‘mi smo znali da je tako, sad tražimo da smjenu’ potpuno je paradoksalna. Oni moraju znati da nakon toga Beroš mora ostati. Sve ovo drugo je irelevantno i pokazuje se da kod nas ministri ne dolaze u sumnju zbog lošeg funkcioniranja, nego zbog javnog pritiska iz medija, a ne iz oporbe”, smatra Puhovski.

Beroš ostaje. Zasad

I zaista, premijer Andrej Plenković, ali i predsjednik Sabora Gordan Jandroković te zamjenik mu Željko Reiner poručili su da je SDP “izgubio već 11 inicijativa, bit će i 12. Neće uspjeti i gotovo.” Premda su prve poruke premijera išle u smjeru kako Beroš ostaje sam i kako svoje afere mora objasniti sam, čim se uključio SDP, premijer je zaoštrio retoriku i krenuo braniti Beroša.

Plenković je u svom komentaru novonastalih zbivanja još poručio i da se “reforma zdravstva ne radi preko noći nego ozbiljno i napravit će se, a to nema veze s lokalnim izborima”. Puhovski se slaže da to nema veze s lokalnim izborima, jer Beroš ostaje, a HDZ ionako pobjeđuje.

“Mi imamo situaciju u kojoj su lokalni izbori tako dizajnirani da ih HDZ nikada ne može izgubiti, jer zato postoje županije da HDZ ne bi mogao izgubiti izbore. U većini će županija koje su nevažne HDZ pobijediti, ali su formalno iznad razine gradova ili općina i to se uvijek može interpretirati kao dokaz da je HDZ dobio izbore. Drugo, HDZ ovog puta ne može izgubiti izbore, jer će SDP katastrofalno proći. Lako je moguće da SDP od prvih 15 gradova dobije samo Koprivnicu. Možda dobiju nekako i Rijeku, ali onda ne možete reći da ju je dobio, nego da je nije izgubio. I to HDZ-u daje za pravo da je dobio izbore”, smatra Puhovski.

Mjere kao politički alat

“U prvoj fazi naleta virusa u Europi, bivše socijalističke zemlje su najbolje prošle, na čelu sa Slovačkom koja je bila šampion. Imali su manju incidenciju i znatno manje smrtnih slučajeva na milijun stanovnika nego razvijene zapadne države, da bi se to u drugoj fazi promijenilo i sad su Slovačka, Češka, pa i Hrvatska među najlošijima. Dakle, nešto je bilo na početku što su valjda bili ostaci politike javnog zdravstva iz socijalizma, što je funkcioniralo. Ali, sad su sve te socijalističke zemlje došle na dno EU-a, a u Hrvatskoj to znači da smo imali razmjerno dobru situaciju i ministra koji je uživao plodove borca protiv virusa koji je izborio tako dobru situaciju, dok se ista stvar nije počela naglo pogoršavati i dok nismo došli do toga da su izgubljeni kriteriji, kao što je to rekao gospodin Lovrić.

Sada je u Zagrebu 140 djece bilo zaraženo, pa nije nitko išao u školu, a kada ih je prije nekoliko mjeseci bilo 950, onda su škole normalno radile. Kriteriji su potpuno izgubljeni. Njih se počelo gubiti kad su odlučili održati izbore u srpnju, jer onda su počele razne manipulacije brojkama. Ne bih rekao, kao što se u teorijama zavjere tvrdi da oni daju lažne brojke, nemam razloga u to vjerovati, ali očito su interpretacije elastične. Zato Beroš gubi na ugledu. Nakon nekog vremena je to svima postalo jasno. Te priče s trgovačkim centrima koje nitko nikad ne zatvara i te priče s teretanama nasuprot restorana i kafića, to je zdravom razumu neprobavljivo. Beroš sada po funkciji stoji iza toga, on preuzima na sebe odgovornost, jer je Plenković gurnuo Stožer u prvi plan, a on je u pozadini”, smatra politički analitičar.

Nije vrijeme za reforme?

Puhovski smatra i kako je sada nemoguće provesti reformu u zdravstvu zbog čitave situacije.

“Naprosto je preteška situacija u zdravstvu da bi se radila reforma. Sad se radi o preživljavanju. Doslovce medicinske sestre i liječnici padaju s nogu jer rade dvije smjene i nema ih dovoljno, jer je sustav preopterećen. U ovoj situaciji bi stvarno morali nametnuti reformu, jer ne možete očekivati da ljude drže u ovoj situaciji, dok se oni raspravljaju u bolnicama i na medicinskim fakultetima. To konzultiranje sa zainteresiranom javnošću nije realno. To se može raditi na jesen, bude li situacija normalnija”, rekao je Puhovski te naglasio da bi se za uspješnu turističku sezonu trebalo dogoditi da se za najviše mjesec dana popravi epidemiološka slika u cijelom svijetu.

“Tu zaista ovisimo o stvarima koje Hrvatska više ne može kontrolirati, uz dodatak da ono što može kontrolirati ne kontrolira ni približno dobro, a to je cijepljenje”, zaključuje politički analitičar Puhovski.

