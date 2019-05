SUP STARJEŠINA SE VRATIO: Nitko ga nije vidio više od 70 godina, sve do danas

Foto: Facebook/Grifon - Birds of Prey Conservation Society

Posljednji primjerak ove ptice u Hrvatskoj je ubijen 1947. godine

Sup starješina (Aegypius monachus) doletio je u Hrvatsku nakon više od 70 godina. Posljednji put je ova ptica viđena u Lijepoj našoj viđena 1947. kad je i ubijena pored Splita, piše 24 sata.

Zato je pojavljivanje supa starješine, kojeg su nazvali Riga, važan događaj za hrvatsku ornitologiju i zaštitu ptica. Ptica je dio projekta obnavljanja te vrste u Bugarskoj, iza kojeg stoje članovi organizacije Fund for Wild Flora and Fauna. U prirodu je Riga pušten zajedno s još jednom pticom, a u Hrvatsku je doletio iz BiH.

Pratili mu kretanje

Njegov let je praćen putem satelitskog odašiljača. Tako se zna da je ptica zimovala u području Akarnanika/Messolnghi u Grčkoj, a umjesto Bugarske, odlučila je doći do naših krajeva. Pretpostavlja se da je letjela zajedno s bjeloglavim supovima koji se u ovo doba godine vraćaju iz južnih krajeva i odlaze do talijanskih Alpa. Ondje se, pak, nalazi jedino aktivno hranilište supova smješteno sjevernije i zapadnije od onog na Uvcu u Srbiji.

Put je supa starješinu doveo do Prvića, a zatim i do Krka gdje se nalazi već dva dana.