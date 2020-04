SUNCE ĆE NAS GRIJATI I TIJEKOM USKRSNOG VIKENDA: Bit će do čak 25 stupnjeva, ali u ponedjeljak stiže velika promjena

Zbog epidemije će mnogi sami uživati na suncu, a neka to i čine dok još mogu jer nas idućih dana i dalje očekuje vedro vrijeme koje će se promijeniti početkom idućeg tjedna

Vremenske prilike od početke epidemije koronavirusa su vrlo povoljne pa sunce ljude mami vani. Dok se kreću po dvoje i s razmakom od dva metra na otvorenome njihova šetnja je prihvatljiva. Zato će mnogi sami uživati na suncu, a neka to i čine dok još mogu jer nas idućih dana i dalje očekuje vedro vrijeme koje će se promijeniti početkom idućeg tjedna.

Kako prognozira meteorolog Nove TV, vrijeme će idućih dana biti još toplije uz manje hladna jutra, dok će na Jadranu zapuhati slaba i umjerena bura te sjeverozapadnjak. Umjerena naoblaka naići će u središnjoj Hrvatskoj, no tamo će isto biti uglavnom sunce i toplina dok će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura će se kretati između 22 i 24 stupnja.

Temperatura na Jadranu popet će se do 25 stupnja

Slično vrijeme očekuje i Slavoniji te će se u istočnom dijelu Lijepe naše izmjenjivati umjerena naoblaka i sunce. Usprkos puhanju sjevernjaka, zadržat će se toplo vrijeme uz temperature od oko 23 do 24 stupnja. Više oblaka bit će na sjevernom dijelu Jadrana, a slično će biti i u Gorskoj Hrvatskoj, na širem riječkom području te u unutrašnjosti Istre.

Umjeren sjeveroistočni vjetar puhat će povremeno u gorju, dok će na na moru “šibati” slaba do umjerena, podno Velebita samo mjestimice jaka bura, a sjeverozapadnjak javit će se prema otvorenom moru. Kako se prognozira na Novoj TV, posvuda će biti toplo s temperaturama u gorju koje se penju do 20 stupnjeva, a na svjevernom Jadranu će se temperature kretati od 22 do 25 stupnjeva.

Promjena vremena u ponedjeljak

Do početka idućeg tjedna na kopnu će biti pretežno sunčano vrijeme. U ponedjeljak slijedi promjena vremena te se očekuje porast naoblake, dok će krajem dana, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice padati kiša. Zapuhat će topao južni i jugozapadni vjetar uz koji će jutarnja temperatura blago porasti, dok će se po danu, svih ovih dana zadržati ugodno i toplo vrijeme.

Vikend će na Jadranu isto biti pretežno sunčan s više oblaka u ponedjeljak i mogućnost kiše krajem dana i to uglavnom na sjevernom dijelu. No, jutra će također biti još toplija, dok će dnevna temperatura biti kao u petak i subotu.