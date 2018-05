SUNČATE SE NA VLASTITOM BALKONU BEZ ODJEĆE? Policija vam golotinju može masno naplatiti: ‘To mi nije nimalo ugodno gledati’

‘Nimalo mi nije ugodno svakodnevno gledati polugolog muškarca u zajedničkom dvorištu. Nije mi palo na pamet da ga tužim, no smatram da je to jedna vrsta diskriminacije.’

Nije rijetkost da se dolaskom lijepog vremena mnogi prije odlaska na more pokušavaju osunčati na vlastitom balkonu. Ipak, čini se da u ‘hvatanju boje’ neki malo i pretjeraju.

Prekršaj javnog reda i mira

Tako je u Osijeku zabilježen slučaj jedne žene koja se na balkonu sunčala potpuno gola. Susjedi su uznemireni i kažu da takvo što nije prikladno jer u zgradama preko puta ima i male djece koja ne bi trebala gledati takve prizore. Naime, postoji i zakon koji takvo ponašanje kažnjava.

Radi se o prekršaju javnog reda i mira, a kazna za razgolićivanje na javnom mjestu je 185-750 kuna, piše Glas Slavonije. Policija balkone tako smatra ‘fiktivnim javnim mjestima’ jer su radnje koje se na njima čine ipak dostupne javnosti.



Muškarci golog torta u zajedničkom dvorištu

‘Izložena je pogledima javnosti ili je posljedica radnje nastupila na javnome mjestu, a što može biti i glasna glazba iz stanova ili kuća koja se čuje na ulici i slično’, kažu iz osječko-baranjske policije.

Dok se jedan Osječanin požalio na golotinju ženske osobe na balkonu, mnogi se pitaju što je s muškom golotinjom, onda kada muškarci izađu na balkon golog torza.

‘Moj susjed ljeti hoda samo u kratkim hlačama i godinama to podrazumijevamo kao “normalno”. Čak i da nije krupnije građe, a jest, nimalo mi nije ugodno svakodnevno gledati polugolog muškarca u zajedničkom dvorištu. Nije mi palo na pamet da ga tužim, no smatram da je to jedna vrsta diskriminacije’, rekla je jedna Osječanka za Glas Slavonije.