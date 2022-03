Niz sunčanih i iznadprosječno toplih dana nastavlja se i dalje. Po poslijepodnevnim temperaturama se čini kao da smo u svibnju, ali nas u stvarnost kraja ožujka vraćaju jutarnje vrijednosti u termometru.

Naši krajevi su još uvijek u vedrom polju koje se proteže preko gotovo polovice Europe. No, sljedećih dana će nam pristići topao, ali nešto vlažniji zrak sa Sredozemlja koji će biti uvertira u promjenu vremena, koja se očekuje sredinom tjedna. A dotad će vrijeme ostati ugodno.

"Ujutro i prijepodne posvuda vedro i sunčano. Vrlo rijetko na otvorenome moru sjevernog Jadrana ili po kotlinama zapadne Hrvatske može nakratko biti sumaglice. No, u ranim jutarnjim satima još uvijek razmjerno svježe, pa i prohladno. Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima opet sunčano pa i potpuno vedro, bez oblačka, a i vjetar će tek rijetko biti slab sjeveroistočni. Temperatura oko 21 stupanj", prognozirao je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić vrijeme na kopnu u nedjelju.

Pokoji oblak iznad Podunavlja

Iznad Podunavlja i Posavine se može razviti pokoji oblak, no ostat će toplo uz slab, ponegdje, umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperature na istoku zemlje će se kretati do 22 stupnja.

"U Dalmaciji nešto više oblaka, prvenstveno onih visokih, ali bit će to uglavnom samo mala ili umjerena naoblaka, češće na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenome jugo. Temperatura između 18 i 21, u zaobalju i koji stupanj više. Na sjevernom Jadranu i u gorju obilje sunca i vedrine, tek rijetko gdje slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura posvuda oko 20 stupnjeva, malo niže samo u najvišem gorju", prognozirao je Ribarić.

Vrijeme sljedećih dana

Početak sljedećeg tjedna će na kopnu donijeti još sunca i topline. No, zapuhat će jugo koje će najaviti oblačnije, kišovitije i hladnije razdoblje, koje se očekuje od srijede uvečer i tijekom četvrtka. Gotovo u svim kopnenim krajevima se očekuje barem malo kiše, a ponegdje su mogući i izraženiji pljuskovi.

Na Jadranu će se naoblačiti već u ponedjeljak. No, kiša, praćena jakim i olujnim jugom, stiže sredinom tjedna. Moguća su i jača grmljavinska nevremena.