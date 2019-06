SMRT HUMANOSTI U HRVATSKOJ: Djevojčici (10) koju je silovao član obitelji odbili obaviti pobačaj. Razlog zvuči nevjerojatno

Priziv savjesti ne koriste samo ginekolozi, na njega pravo imaju i medicinske sestre, primalje, anesteziolozi, stomatolozi…

Čak 60 posto ginekologa u Hrvatskoj poziva se na priziv savjesti te odbija obavljati pobačaj. U zemlji je trenutačno pet bolnica u kojima se taj zahvat uopće ne radi. To nije donijelo smanjenje broja obavljenih abortusa među Hrvaticama, jer one sada to odlaze obaviti u Sloveniju. U Hrvatskoj žene koje obavljaju pobačaj prati stigma.

“To da netko pretpostavlja svoju profesiju, stavlja je ispod političkog religioznog humanističkog filozofskog pogleda na svijet je nedopustivo jer mi smo ovdje radi pacijenata, nisu pacijenti radi nas. Nazvali smo to ne priziv savjesti nego odbijanje obavljanja legalnih medicinskih postupaka što to zapravo tako i jest”, rekao je liječnik Dubravko Lepušić koji u ginekologiji radi više od 30 godina.

Nikad se nije pozvao na priziv savjesti, a to ni ne kani učiniti, piše HRT.

Na Svetom Duhu u Zagrebu svi ginekolozi uložili su priziv savjesti

U bolnici Sveti Duh u Zagrebu već se pet godina ne obavljaju abortusi jer su se baš svi ginekolozi pozvali na priziv savjesti. O tome ne žele pričati. Pobačaje na zahtjev ne obavlja ni opća bolnica u Našicima. Ondje se rade samo pobačaji koji su medicinski indicirani.

Žene zato odlaze u Sloveniju.

“U općoj bolnici Brežice primjećujemo veći priliv pacijentica iz Hrvatske koje žele prekinuti trudnoću po zadnjem tromjesečju povećanje je veće, oko 25 posto žena dolazi”, rekla je ginekologinja Mateja Vukmanić Pohar.

Žrtvama silovanja već se godinama u Zagrebu bave u Ženskoj sobi. K njima dolaze žene koje su nakon silovanja ostale trudne, a često su bez obzira na to izložene pritiscima i tvrdnjama da bi možda trebale zadržati plod.

Visoko traumatizirana

“Imamo primjer 10-godišnje djevojčice koju je silovao član obitelji, djevojčica je bila visoko traumatizirana nakon silovanja, ostala je trudna i u Hrvatskoj nisu željeli napraviti pobačaj, rekli su da bi uništili materijalne dokaze”, kazala je Maja Plaz iz slovenske SOS udruge za zaštitu djece.

Priziv savjesti ne koriste samo ginekolozi, na njega pravo imaju i medicinske sestre, primalje, anesteziolozi, stomatolozi…