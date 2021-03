ŠUMA MOĆNOG ‘MISTRIJE’: Žestoki udar disidenata na moćnog HDZ-ovog kombinatora iz sjene. Imaju li ga snage slomiti?

Lokalni izbori u Vukovarsko-srijemskoj županiji pretvorili su se u veliko razotkrivanje modela kadroviranja čuvenog HDZ-ovog moćnika iz sjene, Tomislava Čuljka, zvanog Mistrija

„Stranka je jaka, nema podjela!“, tvrdili su prije nekoliko dana Mario Banožić, ministar obrane i predsjednik HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije i novi kandidat za to mjesto na lokalnim izborima, nakon sastanka u središnjici HDZ-a, kojeg je organizirao Andrej Plenković. Naime, Anušić je pozvao Banožića da navrati u bazu – jer su se počeli redali izlasci iz stranke i dojučerašnji jaki HDZ-ovci objavljivati su nezavisne liste s kojima će nastupiti na lokalnim izborima.

Ali trebalo je samo nekoliko dana da sve opet bukne. Josip Dabro, donedavno uzdanica HDZ-a a sada nezavisni kandidat za mjesto župana Vukovarsko-srijemske županije, u intervjuu za N1 detaljno je objasnio zašto je napustio HDZ i kako zapravo izgleda kadroviranje na istoku Slavonije od kada je za predsjednika postavljen Mario Banožić.

„Marija Banožića je nametnuo Tomislav Čuljak Andreju Plenković. Andrej Plenković je vjerojatno vjerovao tim riječima da je Banožić taj koji okuplja. Pokazalo se da Mario Banožić nema socijalnu inteligenciju u politici. Čovjek nema osjećaja da osjeti što je na terenu, a što nije.“, rekao je Dabro, a onda i pojasnio Čuljkov modus operandi:

„Tomislav Čuljak se sad malo prekombinirao. Njemu je interes uvijek bio da složi svoje ljude. Njegova mantra je – mene nema nigdje, ja se ne bavim ni s čim. Kadrovira se u toj tzv. ministarskoj šumi iz mraka.“ Detaljno je i opisao na što misli kada kaže da se kadrovira u „ministarskoj šumi iz mraka”

„To je jedan prelijep dio unutar spačvanskog bazena, na tromeđi općine Privlaka, Gradište i Otok.“, rekao je Dabro i ustvrdio da je tvrtka Tomislava Čuljka dobila 2019. godine koncesiju na taj predio, a tamo se od tada okuplja krug odabranih Čuljkovih kadrova, koji onda, smatra Dabro – kadroviraju sve ključne pozicije u županiji, ali i ministarske pozicije. On je ustvrdio da su se tamo nalazili i Banožić i Damir Dekanić, sadašnji kandidat HDZ-a za župana, inače zaposlenik Hrvatskih šuma.

“Nisam ja sudjelovao u toj šumi, tu su sudjelovali i dan danas lože vatru i peku slaninu gospodin Banožić i gospodin Dekanić. I zato i jesu tu gdje jesu”, kazao je Dabro.

Opuštanje i branje gljiva…

Nakon Dabrinog otkrića o ministarskoj šumi, Nikola Mažar, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Vukovara, kojeg HDZ-ovi disidenti smatraju također kadrom iz Čuljkove šume, u svom tv nastupu, također na N1 ustvrdio je da on u šumu ide samo radi opuštanja i branja gljiva, a oglasio se i ministar Mario Banožić koji je rekao da u šumu odlazi kako „bi odvojio vrijeme za sebe i boravio i prirodi“, te da ne boravi ni u kakvoj Čuljkovoj šumi.

“HDZ se u svojim procesima umiva i priprema za ozbiljnije razdoblje, to se odnosi na ono što nas čeka u gospodarstvu – novo programsko razdoblje, projekt Slavonija, projektne investicije… To može biti tema za izbore, a ne je li se netko nalazio u šumi. Što se tiče ministarske šume, ja sam vam lovočuvar i lovac već niz godina i lovočuvar sam u dva društva. Niti jedno ne pripada Tomislavu Čuljku”, izjavio je Banožić.

No, famozna šuma Tomislava Čuljka i sumnja da se upravo na toj lokaciji dogodilo kadroviranje koje je izazvalo masovno napuštanje HDZ-ovaca nedvojbeno je uzdrmala i HDZ i cijelu političku scenu, ne samo na istoku Slavonije.

Ovo nije prvi put da se navodi ime dugogodišnjeg tajnika HDZ-a, Tomislava Čuljka, kao osobe koja „drži“ Slavoniju, kontrolira tko će dobiti koju poziciju, tko je dovoljno zavrijedio da ga se katapultira u visoku politiku u Zagrebu, a tko će biti – kažnjen.

Uvijek u sjeni, nikada previše isturen na javnim pozicijama, s minimalno javnih nastupa i osobno zbrinut u direktorskoj fotelji (kao savjetnik Uprave, bez natječaja) u državnoj tvrtki Odašiljači i veze, obiteljski i politički je ostao vezan za Slavoniju, a uz drugog stranačkog seniora, Vladimira Šeksa, uspio se nametnuti kao ključna Plenkovićeva figura za „kontrolu“ Slavonije.

Treniranje strogoće s Gabrijelom Žalac

Upravo je on Plenkoviću doveo Gabrijelu Žalac kao rješenje za ministarsku poziciju, a ostati će zabilježeno da je ona – nakon što je bila uzdrmana zbog afere Mercedes u dvorištu – pokušala javnosti, doduše šifrirano, objasniti da smatra da je pala kao žrtva unutarstranačkih klanovskih borbi. Net.hr je tada pojasnio pozadinu njezinog uspona, ali i pada, te predstavio kompleksnu lokalnu križaljku u kojoj su ključne pozicije držali Čuljkovi rođaci i prijatelji.

Naime, ministrica regionalnog razvoja bila je u jednom trenutku u poziciji odlučivati o dodjeli milijunskih iznosa iz EU fondova za poboljšanje vodokomunalne infrastrukture vinkovačkom komunalnom poduzeću, Vinkovački vodovod i kanalizacija, ali je uz to „u paketu“ dogovarala i neka kadrovska rješenja u kojima je zaobišla Čuljkovog sina Vedrana Čuljka, a i tvrtka Tomislavovog brata Mate Čuljka, More d.o.o, koja se bavi građevinskim biznisom – nije bila namirena onako kako se očekivalo.

Banožić kao as iz rukava

Nakon što je u vrijeme rekonstrukcije Vlade bilo izgledno da će osim Gabrijele Žalac Vladu napustiti i drugi utjecajan Slavonac, Tomislav Tolušić – upravo je Čuljak Plenkoviću dogovorio nove „zamjene“ iz slavonske kvote: ubacio je dvoje mladih HDZ-ovaca, Marija Banožića i Josipa Aladrovića, a za Banožića se odmah znalo da dolazi direktno iz Čuljkove kuhinje.

Mario Banožić je na mjesto ministra državne imovine stigao iz uprave Vukovarsko-srijemske županije, gdje zbrinut nakon što učlanio u HDZ, te se počeo uspinjati po lokalnoj stranačkoj hijerarhiji. Bivši predsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, dugogodišnji direktor tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija protiv kojeg se vodi kazneni postupak, a potom zastupnik u Saboru, Dražen Milinković, upravo na preporuku Tomislava Čuljka, uzeo je mladog Banožića 2016. godine za glavnog tajnika HDZ-a u županiji.

S obzirom da je bio posve nepoznat široj javnosti, kada je postao ministar, javnost je zabavljalo otkriće da je skupljao jedinice u srednjoj školi, a otkrivene su i njegove fotografije u lovačkoj opremi. S obzirom da se sada spominju šume i lovci, nije zgorega naglasiti je u lijepo intoniranom portretu nepoznatog ministra u tjedniku „Globus“ jedan neimenovani sugovornik ustvrdio da ministar Banožić „ne spada u onu često omraženu vrstu lovaca koji uživaju u pucanju”, nego on voli lov zbog uživanja u dobrom društvu i boravku u prirodi.

Nakon što je Mario Banožić poslije kratkog staža u resoru državne imovine dobio daleko teži i kompleksniji resor, ministarstvo obrane, Net.hr je objavio detaljniji portret mladog političara koji se usudio prihvatiti resor kojim se ni na koji način nije bavio.

Svi sugovornici Net.hr-a već tada su ga nedvosmisleno predstavljali kao kadar Tomislava Čuljka, kao mladog čovjeka koji je iznimno ambiciozan, ali zapravo ne razumije koliko je sklisko biti nečiji – trbuhozborac – bez vlastite suštine.

Dirigirana demokracija iz središnjice

Nakon ministarske dužnosti uslijedilo je i novo potvrđivanje u unutarstranačkim izborima. Stigao je kao kandidat za predsjednika županijskog HDZ-a na papiru, iz središnjice, ali kada se nastavila „dirigirana“ unutarstranačka demokracija i u pripremi lokalnih izbora – kada se kao kandidata za župana istaknulo Damira Dekanića, lokalnog HDZ-ovca koji je istovremeno voditelj Uprave podružnice Hrvatskih šuma u Vinkovcima i načelnik općine Andrjaševci, a smatra ga se više poslušnikom nego političarem koji „grize“ i pokazuje da mu je stalo do rješavanja svih nevolja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kao da je pukla fasada na hinjenom untarstranačkom miru.

Tomislav Čuljak je nakon instaliranja Marija Banožića i na ministarsku dužnost i na mjesto predsjednika HDZ-a u – za HDZ – izrazito osjetljivoj županiji, bio uvjeren da će sve ostalo krenuti jednostavno, da će šutke proći i sva ostala kadroviranja, ali u tome se, očigledno, žestoko precijenio. Osobito zato jer u susjednoj županiji postoji primjer da se može drugačije.

Ivan Anušić, župan Osječko-slavonske županije, ali i potpredsjednik HDZ-a, vodi HDZ u „svojoj“ županiji posve drugačije nego što to radi Banožić i Čuljak iz sjene – a to je ono što vide HDZ-ovci i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Osim toga, Anušić se usudio javno progovoriti i o tome da to što se zbiva u susjednoj županiji nipošto nije dobro za HDZ i da bi Banožić trebao malo više boraviti na terenu i preuzeti odgovornost.

I Banožić i Čuljak Plenkoviću su nesumnjivo obećali mir i da će „sve proći glatko“, a ovo vrenje i sprdnja s „ministarskim šumama“ su upravo suprotno. Po svemu sudeći, ovi lokalni izbori su iznenada postali i veliki test čuvenog HDZ-ovog slavonskog igrača iz sjene, Tomislava Čuljka, zvanog Mistrija. Njegov pulen, Mario Banožić, u slučaju lošeg rezultata HDZ-a u „njegovoj“ županiji, mogao bi ostati tek kao vrlo klimav ministar, koji bi mogao biti otpuhnut u prvoj rekonstrukciji Vlade.

A to će onda znači i pad velikog kombinatora iz sjene i dramatičnu promjenu cjelokupne lokalne scene u najistočnijoj županiji. No, s obzirom na gustoću mreže, kroz lokalna poduzeća, agencije, komore itd. – razgradnja nipošto neće biti tako jednostavna kako to priželjkuju Dabro i ekipa koja vrlo hrabro „zapucala“ po ministarskoj šumi velikog Mistrije.