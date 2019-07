‘PRIZNAJTE, LUĐEG GRADA NISTE VIDJELI!’: Omiš želi smanjiti prometne gužve pa su ‘izbrisali’ pješačke prijelaze. I sad policija kažnjava pješake!

Smanjenje gužvi na zapadnom ulazu Omiš je razlog zašto su gradske vlasti uklonile pješačke prijelaze

Građani Omiša kao i turisti koji ondje ljetuju, ostali su zatečeni nestankom “zebri” sa svojih kolnika. Tri pješačka prijelaza najednom su sastrugana jer se time pokušavaju smanjiti prometne gužve pa se mnogi pitaju je li ovo san ili java. No, to nije sve jer policajci kažnjavaju ljude koji sada cestu prelaze tamo gdje su do jučer stajale “zebre”.

“Na temelju inicijative MUP-a, Policijske postaje Omiš i Grada Omiša te suglasnosti Hrvatskih cesta izrađen je Prometni elaborat (izradio ga je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Splita, op. a.) ukidanja pješačkih prijelaza na državnoj cesti DC8 u Gradu Omišu. Elaborat je izrađen u cilju povećanja protočnosti prometa kroz Grad Omiš jer veliki broj pješaka posebice u turističkoj sezoni, a koji koriste pješačke prijelaze, zaustavljaju promet vozila te na takav način generira zastoje. Nakon što je na navedeni elaborat Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo suglasnost pristupilo se izvedbi radova. Također, Hrvatske ceste su izradile i novi plan rada semaforskih uređaja kroz Grad Omiš koji će se sukladno dogovoru s lokalnom samoupravom implementirati nakon završetka turističke sezone”, stoji u odgovoru Hrvatskih cesta za Slobodnu Dalmaciju. Naravno, uz potpis omiškog gradonačelnika Ive Tomasovića.

Dakle, smanjenje gužvi na zapadnom ulazu Omiš je razlog zašto su gradske vlasti uklonile pješačke prijelaze. Kažu, tek će na jesen upaliti semafore.

Turistima pišu kazne

Češkog turista Denisa koji godinama s obitelji ljetuje u Omišu iznenadilo je što više nema pješačkog prijelaza, koji mu je, kada bi ga prešao, omogućio odlazak do plaže. Kada je sada htio prijeći cestu, zaustavio ga je policajac. Omišani su šokirani izbrisanim “zebrama” i smatraju da je suludo što se kazne “lupaju” turistima zbog toga. “Priznajte da luđeg grada niste vidjeli”, govorili su građani novinarima Slobodne Dalmacije dok su drugi snimali video nestalih zebri kako bi skupili lajkove na društvenim mrežama.

Ovom gradskom “mjerom” nisu zadovoljni niti oni koji smatraju da su pješaci, koji stalno prelaze cestu, razlog za velike gužve.

“Suludo je izbrisati ‘zebre’ a da to nikome ne kažete i onda kažnjavati ljude koji po navici prelaze cestu tamo gdje su godinama navikli. Trebali su barem staviti ogradu i obavezno ukloniti semafore te staviti znak upozorenja za pješake”, nabrajaju stanovnici.

Omiški načelnik Policijske postaje zamoljen je da promijeni odluku o naplati kazni, a u međuvremenu je postavljena ograda.