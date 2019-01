SULUDA PRIČA IZ SPLITA: Maloljetnik u stanu napravio kapelicu s oltarom pa ondje služio mise, ispovijedao i provodio egzorcizme

Maloljetnik iz Splita nekoliko godina je u stanu svoje bake služio mise, ispovijedao vjernike, pričešćivao pa čak i obavio šezdesetak obreda egzorcizma. On tvrdi da je sve to radio pod pokroviteljstvom dvaju svećenika karizmatika, a oni se ograđuju od njega

Dok njegovi vršnjaci kod kuće igraju videoigrice ili vise na društvenim mrežama, jedan šesnaestogodišnjak iz Splita u stanu je uredio kapelicu s improviziranim oltarom. No, to nije bio samo njegov hir jer su mu u stan dolazili vjernici kojima je održavao mise, ispovijedao ih, pričešćivao pa čak i izveo šezdesetak obreda egzorcizma. Počeo je još kao trinaestogodišnjak.

O svome poslanju progovorio je za emisiju Provjereno Nove TV rekavši kako je žarko želio postati svećenik te da su ga poticala dva čuvena svećenika karizmatika.

‘Pružila mi se prilika da pričešćujem’

“Sve je počelo od situacije kad sam prvi put otišao u Šurkovac. Od tada je sve počelo. Pružila mi se prilika da pričešćujem i onda sam na jedan način iskoristio da uđem u svećenički krug i tako je sve počelo”, objasnio je na početku.

Mladi lažni svećenik kaže da su mu sve to omogućili oni stariji, pravi svećenici, navodno uvjereni da je stariji nego što jest.

“Jel vi stvarno mislite da sam ja sa svojih 13, 14 godina bio na oltaru bez nečijeg pokroviteljstva? I da moja priča jest lažna, a nije, zbog čega su onda svećenici dopuštali da radim stvari koje sam radio?”, dodao je.

Sve je počelo negovim dolascima s bakom na hodočašća u BiH gdje je ministrirao na misama. Dvije godine kasnije već je sam “ušao u posao”.

“Ja sam kod Roze otišao prvi put u rujnu 2017. godine. Već onda sam izgledao zrelije za svoje godine. Nakon toga sam se s njim vratio u Split Drugi put sam također išao s njim u Trst i imao je priliku vidjeti moju osobnu. Moja osobna je cijelo vrijeme stajala na stolu, on ju je u mogao bilo kad vidjeti. Sva braća koja su bila tamo, koja su bila članovi njegove zajednice, bili su uvjereni da ja imam 26 godina i da sam ja svećenik. Ja sam šutio”, kazao je maldić koji je prečicom odlučio ispuniti svoj dječački san da postane svećenikom.

Baka zaslužna za unukovo ‘zaređenje’

U crkvi u Trstu, kod tamošnjeg karizmatika i egzorcista, mladi Splićanin prvi put je služio misu, ispovijedao i polagao ruke, čitavo vrijeme noseći svećenički habit. Uvjeren je da ima darove Duha Svetoga, karizme.

“Njih sam dobio u Šurkovcu preko polaganja ruku, odnosno preko molitve za izlijevanje darova Duha Svetoga. Ja sam tada dobio određene karizme koje sam dalje nastavio koristiti. To je dar ozdravljenja, dar molitve u jezicima i ostale stvari koje su karakteristične za sve to”, objasnio je.

O onome što se događa, njegovi, inače rastavljeni roditelji nisu znali išta već samo baka s kojom je išao na hodočašća.

“Mama živi na svoju stranu, otac na svoju. Nisu vjernici, tako da i ono malo vjere što su dobili, jedno i drugo su izgubili”, kazala je za Provjereno Mirjana Ugrina, baka lažnog svećenika, u čijem stanu je unuk uredio kapelicu.

Kada je u stanu počeo služiti mise, kaleže je, kaže, dobio od jedne obiteljske prijateljice, habit je naručio preko interneta, a hostije kupio u dućanu sakralnim stvarima.

LAŽNI SVEĆENIK GODINAMA ‘DIJELIO BLAGOSLOVE’ I SKUPLJAO NOVAC: Jedan bračni par ga je priveo pravdi ‘nogom u stražnjicu’

‘Uvijek su baba i on kukali da nemaju, žicali za cigarete’

Kada su vjernici koji su mu dolazili u stan napokon shvatili da je njihov svećenik – maloljetnik, neki su ga optužili da je uzimao novac. On tvrdi da je to laž.

“Ako su davali novac, davali su za mise. Imam jedino dva slučaja osoba koje su mi platile svete mise, a i te mise su na kraju odslužene kod pravog svećenika”, kazao je nladi i lažni svećenik za Provjereno Nove TV.

No, njegova baka o tome govori poešto drugačije: “Novac bi uzimao kad bi mu netko turnuo 50 ili 100 kuna, a sve što je uzimao, što bi on meni kazao da je uzeo, posudio, tisuću ili dvije, to sam ja bila prisutna kad je on vratio. Ili bi vratila ja ili bi mi rekao da je nekome dužan. Čak je habit, franjevački, žena mu je dala novce, 2600 kuna. Na kraju je tražila od njega novac. On nije htio reći što je kupio. Ja sam ženi vratila novce.”

Jedina vjernica koja je k njima dolazila na mise i pristala govoriti pred kamerama Nove TV kaže da je i sama dala novac za misu zadušnicu.

“Uvijek su baba i on kukali da nemaju, žicali za cigarete. Dovede te pred gotov čin da mu moraš dati za cigarete”, ispričala je ova vjernica.

Postavlja se i pitanje moguće kazne za ovog mladića. On pak tvrdi da se time više ne bavi i ne strahuje od kazne, barem ne crkvene.

“Ne mogu dobiti nikakvu crkvenu kaznu kao što je ekskomunikacija ili izopćenje jer u Katoličkoj crkvi kad čovjek napuni 16 godina života on postaje crkveno punoljetan i kao takav mora odgovarati za svoje postupke koje napravi u crkvi”, rekao je te dodao da je s održavanjem misa u bakinom stanu pretao čim je navršio 16 godina.

Karizmatik iz Šurkovca: ‘Rekao sam mu da prestane s tim glupostima’

Štoviše, mladić sada čak tvrdi da je na vlastitoj koži iskusio pedofiliju i homoseksualizam ljudi iz Crkve, ali na pitanje ekipe emisije Provjereno ima li dokaze za to, odgovorio je da ih je imao, ali više nema.

“Imao sam konkretan dokaz dok od tih istih ljudi nisam dobio zahtjeve da promijenim broj mobitela, svoj mobitel, da izbrišem te stvari jer ako upadnu u probleme oni, samim time ću u probleme upast i ja. Pa su me molili i od mene tražili da promijenim broj mobitela, što sam ja na kraju i napravio. Imao sam određene poruke eksplicitnih sadržaja, slike, njihove zahtjeve, poruke “je li mi bilo dobro” i ostale stvari”, kaže.

Kada se o svemu doznalo putem interneta, lažni fratar se ispričao vjernicima te kazao kako je zatražio oprost u nadbiskupiji splitsko-makarskoj. Tamo su to potvrdili, ali ponešto drugačije nego što mladić tvrdi.

“‘Točno je da je navedeni razgovarao s predstavnicima iz Nadbiskupije te je, nakon što su ga upozorili na neprihvatljivost ponašanja zbog dovođenja u zabludu drugih, obećao da će sa svime prestati te se ispričao. Ni prije, ni nakon toga susreta, s njime nije bilo kontakata”, kazali su u nadbiskupiji.

I svećenik karizmatik iz Šurkovca ograđuje se od mladića za kojeg je rekao da se često pozivao na njegovo ime kako bi lakše manipulirao ljudima.

“Čak je imao i moj lažni profil na Facebooku. Nekoliko puta sam ga pismeno upozoravao da prekine s tim glupostima. On nikoga nije slušao. Radio je po svome. Kod mene je bio samo jedanput s ostalim hodočasnicima. Imao je habit. Predstavio se kao student teologije”, kazao je karizmatik iz Šurkovca.

Mladi Splićanin kaže da to nije istina i da je kod karizmatika u Šurkovcu bio više puta što, po njegovim riječima, mogu posvjedočiti voditeljica hodočašća i brojni hodočašnici.

Čitav prilog iz emisije provjereno možete pogledati OVDJE

KLINAC ČETIRI GODINE GLUMIO SVEĆENIKA: ‘Dobrovoljne priloge nisam vratio. Ako bilo tko bude htio, ja ću taj novac vratiti’