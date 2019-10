SUKOBILI SE PENAVIN JOSIĆ I JOSIĆ IZ ŽIVOG ZIDA, PALE TEŠKE PRIJETNJE: ‘Jesi ti otporan na metak?? Sine?!’

Sve je zabilježila kamera živozidaša Josića, a na njoj se vidi da se Penavin čovjek njemu unosi u lice i pita ga je li otporan na metak

Danas se na vukovarskim ulicama oko 15 sati odvila svađa između predsjednika Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislav Josić i Pavo Josić, koordinator Živog zida za Vukovarsko-srijemsku županiju. Sve je zabilježila kamera živozidaša Josića, a na njoj se vidi da se Penavin čovjek njemu unosi u lice i pita ga je li otporan na metak. Na kraju snimke koju je mlađi Josić objavio na Facebooku Živog zida, Tomislav Josić uz pogrdne riječi pita djevojku iza kamere “je li to snimila?” i čini se kao da je pokušao nasrnuti na kameru.

Penavin savjetnik kasnije je za N1 rekao da postoji i druga strana priče te da je snimanje počelo tek nakon prijetnji Pave Josića na koje je on reagirao s pitanjem o otpornosti na metke. Kazao je da je cilj bila provokacija i da su računali da će on napraviti neku glupost pa da to objave.

“Snimka je inscenirana. Kao prvo, snimka nije cijela. Ja sam prošao pored tih ljudi, nisam ih ni pozdravio. Oni su išli za mnom i zaustavili me na ulici. Oni jednostavno provociraju. On je jedno pet, pest puta rekao ‘ajmo se obračunati, ja se tebe ne bojim, ja se znam dobro obraniti’. Ja sam na sve to sa smješkom rekao ‘ti se ne bojiš nikoga, jesi li Superman, jesi li otporan na metke’. Oni su cijelo vrijeme snimali, jednostavno provocirali i pretpostavljali da ću ja napraviti neku glupost. Ponavljam, snimka nije cijela. Ona sigurno ima i dio u kojem on meni pet puta govori ‘ajmo se obračunati, ja se tebe ne bojim, možemo odmah, ja se znam dobro braniti’ na što sam ja rekao ‘pa što si ti onda otporan i na metak kad se nikoga ne bojiš'”, kazao je Tomislav Josić za N1.

Tihomir Lukanić iz Živog zida komentirao je da je snimka objavljena na Facebook stranici njegove stranke jedina snimka.

