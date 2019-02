NAPETO U SABORU: ‘Vjernik bi trebao davati Crkvi od plaće ili mirovine’; ‘To je farsa, osnujte svoj klub fanova pape Franje’

Klub Glasa i HSU-a tražio je da Sabor zaključkom obveže Vladu da pokrene postupak revizije Vatikanskih ugovora, pozivajući se pritom i na podatak kako Hrvatska za potrebe Katoličke crkve godišnje izdvaja oko 900 milijuna kuna

Klub Glasa i HSU-a ustrajao je u srijedu da su se stekli uvjeti da se pokrene postupak revizije Vatikanskih ugovora, da su ti ugovori “anakroni, neustavni i lihvarski”, a vladajući HDZ odbacuje taj prijedlog, naziva ga farsom i skupljanjem jeftinih političkih bodova pred europske izbore te poručuje da se s njim izašlo u nedostatku drugih tema.

Isplaćeno je između 15 i 18 milijardi kuna

Opetujući da su se stekli uvjeti za reviziju Vatikanskih ugovora, Goran Beus Richembergh (Glas) prenosi procjenu da je Katoličkoj crkvi u proteklih 20-ak godina iz državnoga proračuna isplaćeno između 15 i 18 milijardi kuna, “bez ijedne vraćene nekretnine”. “To nije ništa drugo nego ekvivalen šest Peljeških mostova, oko 600 dječjih vrtića, oko 500 škola”, tvrdi zastupnik i dodaje kako se mora znati do koje granice ide obeštećenje. To ne može biti trajna obveza, utoliko su ti ugovori i lihvarski jer utvrđuju obvezu bez kraja i konca, kaže.

Da Vatikanske ugovore treba revidirati, te jasno utvrditi obrazac po kojem Crkva prima novac iz proračuna, smatra i Davor Bernardić (SDP).

‘Neka daju iz svoje plaće’

Neprihvatljivo je da se to veže uz broj župa, to Crkvu potiče na osnivanje novih, iako za to nema realne potrebe, kaže Bernardić.

“Crkva definitivno treba pomoć, ali ne tako da političari iz proračuna daju novce kako hoće i crkvenim zajednicama kojima žele. Ako je netko vjernik trebao bi Crkvi davati iz svoje plaće ili mirovine”, navodi zastupnik i kao primjer dobre revizije Vatikanskih ugovora spominje slovenski.

Samo Katolička crkva?

Ocjene oporbenih kolega ne dijele HDZ-ovi, ali ni zastupnik Bandićeva Kluba.

“Koje su se to okolnosti promijenile, osobno ih ne vidim”, rekao je Kažimir Varda primijetivši da se u Glasovu prijedlogu govori isključivo o Katoličkoj crkvi, ne spominje se ni jednu drugu.

“S njima je sve u redu, ne izazivaju mržnje, ni netrpeljivost, jedno to radi Katolička crkva i zbog toga moramao ići u reviziju međunarodnih ugovora, drugih zaključaka nisam mogao izvući”, izjavio je.

Žele polarizirati društvo

Ne ulazeći u njene detalje, Miro Kovač (HDZ) govori o kontekstu inicijative Glasa i HSU-a.

“Da je to nešto iskreno, onda bi Mrak-Taritaš to bila pokrenula dok je bila ministrica, ali nije napravila ništa, kao ni itko drugi iz Vlade Zorana Milanovića, pa ni Vesna Pusić koja je bila ministrica vanjskih poslova”, kazao je Kovač.

“Sjetili su se ovoga sada jer nemaju drugih tema, imaju problema u valstitim redovima, žele polarizirati društvo na ovom pitanju, ovo je smišljen pokušaj polarizacije, a sve pod izlikom da se to ne želi”, ustvrdio je.

“Ovo je Schnapsnapsidee, ideja koja se dobije nakon što se popije rakijica,” poručio je.

Promjena okolnosti

Klub Glasa i HSU-a tražio je da Sabor zaključkom obveže Vladu da pokrene postupak revizije Vatikanskih ugovora, pozivajući se pritom i na podatak kako hrvatska država temeljem tih, te s njima povezanih ugovora s Hrvatskom biskupskom konferencijom, za potrebe Katoličke crkve godišnje izdvaja oko 900 milijuna kuna. Klub traži izmjene četiri ugovora sa Svetom Stolicom: o pravnim i gospodarskim pitanjima, o suradnji u odgoju i kulturi te o dušebrižništvu katoličkih vjernika.

Sva četiri ugovora predviđaju mogućnost pregovora u slučaju da jedna od strana procijeni da je došlo do promjene okolnosti. Uzimajući u obzir neustavne i protuustavne posljedice primjene ugovora i ogromne materijalne troškove smatramo da postoje opravdani razlozi za pokretanje postupka pregovora, poručili su iz Kluba Glasa i HSU-a.

Predlaže klub obožavatelja pape Frane

Ovo je čista farsa, inicijativa je potpuno neozbiljna, služi za skupljanje jeftinih političkih poena, uzvraćaju Davor Ivo Stier i Tomislav Sokol (HDZ), dok HDZ bude najjača stranka u parlamentu uvijek će biti protiv takvih, ničim obrazloženih prijedloga, dodaje Željko Reiner (HDZ).

Činjenicu da su mu se oporbene kolege učestalo pozivale na nove vjetrove iz Vatikana i papu Franju, iskoristio je HDZ-ov zastupnik Ante Babić, pozvavši ih da osnuju klub obožavatelja pape Franje.