SUKOB U HVIDRI PRETVARA SE U KOMEDIJU: Ovaj čovjek traži Đakićevu ostavku jer je član HDZ-a. Inače, i on je član HDZ-a

‘Istina je da sam ja član HDZ-a, to je jedina stranka u kojoj sam ikad bio. Ali, ni politika ni HDZ me ne zanimaju. Jasno sam razlučio politiku i udrugu. Ne petljam HVIDRA-u u politiku i ne osluškujem što će HDZ reći’, kaže predsjednik bjelovarsko-bilogorske HVIDR-e Željko Dragašević

Protiv predsjednika HVIDR-e Josipa Đakića pobunile su s eneke snage unutar te udruge tražeći od njega da podnese ostavku jer je, tvrde među ostalim, član HDZ-a odnosno “poslušni stranački vojnik”. To je od Đakića zatražila podružnica HVIDR-e iz Vinkovaca, ali i Željko Dragašević, predsjednik HVIDRA-e u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i šef županijskog Odbora za branitelje. Zahtjev za Đakićevom ostavkom krenula je od Dragaševića, a pritom je njegov glavni argument da “udruga ne bi smjela biti povezana s političkom strankom”.

No, ovaj okršaj unutar HVIDR-e pomalo je komičan jer je i sam Dragašević član HDZ-a, dakle ono što Đakiću stalja na teret. Jedino što Dragašević pritom kaže kako mu je HDZ sporedan, a da ga politika ne zanima.

UDAR NA PREMIJERA: Bliže se izbori, ratni veterani ne miruju. No, HDZ-ova produžena ruka ovog puta ima jedan sasvim neobičan cilj

‘Istina je, član sam HDZ-a, ali me politika ne zanima’

“Istina je da sam ja član HDZ-a, to je jedina stranka u kojoj sam ikad bio. Ali, ni politika ni HDZ me ne zanimaju, vodim HVIDRA-u u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i isključivo se toga držim. Jasno sam razlučio te dvije stvari, politiku i udrugu. Ne petljam HVIDRA-u u politiku i ne osluškujem što će HDZ reći. Radim samo za branitelje, nisam se borio za HDZ. Ako njima ne odgovara takav moj stav, neka me slobodno izbace iz stranke”, kazao je za Novi list Dragašević.

U četvratk će biti održana sjednica Glavnog odbora HVIDR-e, koju je sazvao Đakić i koja bi mogla biti poprilično burna. Uoči nje, Đakić kaže da ga čudi što Dragaševiću sada smeta njegovo članstvo u HDZ-u.

“Bilo je i ranije u HVIDRA-i tih napada na mene jer sam saborski zastupnik HDZ-a. Nije istina da se ljudi to nisu usudili, postavljalo mi se to pitanje i na izbornim skupštinama HVIDRA-e. Nikad nisam skrivao da sam član HDZ-a. Čudno mi je da to što sam u HDZ-u sada smeta Dragaševiću koji je isto član naše stranke”, rekao je Đakić Novom listu.

ĐAKIĆ UZVRAĆA ONIMA KOJI TRAŽE NJEGOVU OSTAVKU: ‘Nikada nikoga iz HVIDRA-e nisam pitao u kojoj je stranci, ali sada hoću’

‘Nisu mi iz HDZ-a naložili da rušim Đakića’

Dragašević Đakiću spočitava da je HVIDR-u podredio HDZ-u.

“On se cijelo vrijeme tako ponaša, za Đakića je to nešto normalno. Đakiću je najvažnija stranačka stega, on mora provoditi politiku koju od njega traže u HDZ-u, u kojem je visoki dužnosnik. Naravno da se to dvoje ne može pomiriti, Đakić HVIDRA-u vodi na način na koji mu to politika govori”, kazao je Dragašević te odbacio nagađanja da ga netko iz HDZ-a potiče na rušenje Đakića.

Naime, piše Novi list, Đakić nije među gorljivim podržavateljima Andreja Plenkovića, naročito nakon što je ovaj smijenio Đakiću bliskog ministra Tomislava Tolušića pa se u tome iščitava mogući Plenkovićev interes da Đakić izgubi uporište u HVIDR-i. Dragašević odlučno odbacuje pomisao da je instrument dijela HDZ-a u borbi protiv Đakića.

“Ni slučajno! Nisam ja pozvao Đakića da podnese ostavku jer su mi iz HDZ-a to naložili. Kažem vam da me HDZ ne zanima i da mi stranka ne određuje što ću ja raditi vezano za HVIDR-u”, kaže.

DRAMA U MAKARSKOJ ZBOG PUPOVCA: Medved i Đakić ‘lomili’ branitelje da ne poduzimaju ništa. Šef Hvidre ponudio ostavku i otišao

‘Vremenom se shvatilo da politika i udruga ne idu zajedno’

Dragašević je upitan kako to da je i on bio među onima koji su triput birali Đakića za predsjednika HVIDR-e, iako je ovaj i tada bio istaknuti član HDZ-a.

“Bit ću iskren, zato što ljudi nisu imali hrabrosti postaviti to pitanje. U Glavnom odboru HVIDR-e svi su samo dizali ruku. Ali, s vremenom se ipak shvatilo da politika i udruga ne mogu ići zajedno. Ne razumijem kako je državna uprava uopće dopuštala Đakiću da s pozicije stranačkog političara predsjeda HVIDR-om”, kaže.

Dragašević će, kaže, na sutrašnjoj sjednici Glavnog odbora HVIDR-e ustrajati na zahtjevu za sazivanjem izvanredne skupštine na kojoj bi se Đakića razriješilo dužnosti te imenovao novi šef udruge.

“Ima puno prodanih duša u HVIDRA-i tako da se svašta može dogoditi na Glavnom odboru. Ali, nećemo odustati od traženja izvanredne skupštine udruge, na kojoj bi se razriješilo Đakića i izabralo novog predsjednika. Tu inicijativu, sukladno našem Statutu, treba podržati najmanje sedam županijskih organizacija, a, vjerujte mi, već ih se dosta više izjasnilo za izvanrednu skupštinu, pa bi se ona mogla vrlo skoro održati”, kazao je Novom listu Dragašević.

KAOS U HDZ-U, ĐAKIĆ POLUDIO ZBOG SMJENE TOLUŠIĆA: Bacao se po hodniku i psovao; ‘Nema argumenata za to. On je najbolji ministar’