SUKOB INTERESA? Župan Ivo Žinić na račun HNS-a putovao na utakmice i lagao, povjerenstvo je otvorilo postupak

Iz onoga što je Povjerenstvo napisalo vidi se da je Žinić lagao kada je tvrdio da je dužnosnik Hrvatskog nogometnog saveza

Protiv župana sisačko-moslavačkog Ive Žinića i njegova zamjenika Romana Rosavca Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak zbog putovanja na utakmice nogometne reprezentacije što je, sumnja se, platio HNS.

Povjerenstvo sumnja kako je u tim slučajevima postojao sukob interesa. Iz same odluke povjerenstva proizlazi kako je župan lagao tvrdeći da je dužnosnik HNS-a jer on to nije, niti je po zakonu to mogao biti.

“Ja sam i dužnosnik Hrvatskog nogometnog saveza. Sva su moja putovanja transparentna, nema ništa sporno. Svi su dužnosnici dobili od Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa dopis gdje se govori tko će i na koji način ići na Nogometno prvenstvo”, kazao je župan Žinić 13. srpnja na sjednici Županijske skupštine kada ga je oporba prozivala da je HNS njemu i dožupanu platio put i smještaj na pet utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva.

HNS mu platio privatni put?

U Povjerenstvu ističu kako postoji mogućnost da je privatni put župana i dožupana platio HNS, a da su zauzvrat župan i dožupan pogodovali HNS-u kroz županijski proračun. Stoga povjerenstvo traži od Sisačko-moslavačke županije i Zajednice sportskih udruga SMŽ sve podatke o transferima novca u vrijeme njihova mandata prema HNS-u.

“Dužnosnik Ivo Žinić, povodom obnašanja dužnosti župana Sisačko-moslavačke županije, te eventualno i njegov zamjenik Roman Rosavec povodom obnašanja dužnosti zamjenika župana Sisačko-moslavačke županije po ovlasti župana, predlažu donošenje proračuna županije uz koji se donosi i Program javnih potreba u sportu. Navedeno može stvoriti odnos zavisnosti ili obvezu prema pravnoj osobi koja podmiruje troškove puta, smještaja i ulaznica”, ističe Povjerenstvo.

Nisu dobili informacije koliko su putovanje i smještaj koštali, ali su neprijeporno utvrdili da se radi o daru skupljem od 500 kuna koliko dužnosnici smiju primiti. Zbog toga je pokrenut postupak protiv Žinića i Rosavca zbog moguće povrede članka 11. stavka 3. ZSSI-a, koja proizlazi iz primitka plaćanja troškova puta, smještaja i ulaznica u Ukrajini i Grčkoj u listopadu i studenome 2017. od Hrvatskog nogometnog saveza. Župan i dožupan sada imaju rok od 15 dana da dostave očitovanje Povjerenstvu.