SUKOB DVA HDZ-OVCA; Vijećnik je načelnika općine uhvatio za prsa i vrijeđao ga: ‘Korumpiran je!’; Intervenirala i policija

U Šumetu, naselju Općine Proložac proteklog je tjedna morala intervenirati policija nakon što su se sukobila dva prezimenjaka. Riječ je o Željku Lasiću, jednom od najvećih poduzetnika Imotske krajine i načelniku općin Mati Lasiću. Kako piše Slobodna Dalmacija, svjedoci incidenta ostali su veoma iznenađeni jer su Lasići dvostruki kumovi, obojica istaknuti HDZ-ovci čak i izvan Imotske krajine, i prvi susjedi.

Stranački vijećnik Željko Lasić ne poriče da je on prvi izazvao incident jer kako kaže, prekipjelo mu je kada je načelnika vidi na gradilištu već duže vrijeme osporavanog oborinskog kolektora u Šumetu. Željko je svog kuma Matu uhvati za prsa i sasuo mu u lice salvu uvreda, a općinskom načelniku su u pomoć priskočila dvojica radnika. Osim toga, morala je doći i policija.

“Išao sam doma na ručak i na početku Ulice Franje Tuđmana spazio sam načelnika Matu Lasića. U ruci sam baš imao dokumentaciju vezanu za njegovo prikrivanje lopovluka s pojedinim uzurpatorima. Ja sam duže vrijeme i kao građanin i kao vijećnik inzistirao da nije trebao počinjati nikakvu rekonstrukciju bez riješenog imovinsko pravnog odnosa, a on, ne da je krenuo u radove, već sve radi u korist uzurpatora općinskog zemljišta. Na moju priču on je uzvratio da sam ja koji je to trebao riješiti s osobama u čijoj kući je ubijen moj brat. Kako sam ga više puta upozorio da to ja neću da ne bi ispalo da se ja svetim tim ljudima, a i nisam plaćen zato već on, te me to jako povrijedilo, ja sam ga napao verbalno i svakako drugačije. Ja sam osobno zvao policiju, jer su u njegovu obranu skočili dvojica radnika koja su angažirana na crno”, ispričao je Željko Lasić za Slobodnu Dalmaciju.

‘Ovo je obračun mene kao vijećnika i njega kao korumpirane osobe’

Nakon što su policijski službenici stigli na mjesto incidenta, Lasić im nije htio dati nikakvu izjavu nego je poručio da će potpisati sve ono što kaže njegov prezimenjak i kum. Kako je ispričao, vidno uzrujan iako je od incidenta prošlo više od tjedan dana, ovo nije obračun njega i načelnika nego njega kao vijećnika koji želi znati istinu i načelnika kao korumpirane osobe.

“Matu sumnjičim za kriminalne radnje i to: nepoštivanje procedure javne nabave, kršenje zakona o građenju, kršenje zakona o zaštiti na radu, prepuštanje javnog dobra osobama njemu dražim, a pokretanja tužbi prema osobi koja nije iz njegovog miljea, nemogućnost uvida u troškovnik, nemogućnost uvida postoji li za predmetne radove uopće ugovor, nezna se tko je nadzorni organ, nepostojanje obilježja o radovima…

Ovdje nema ni primisli o nikakvom obračunu između mene i načelnika, već o obračunu između korumpirane osobe i vijećnika koji želi znati istinu. Postoji među ljudima percepcija da je on meni na dugme, daljinski, a ja s čovjekom nisam osam godina kavu popio jer je on tako htio. Ja sam morao dignuti glas istine te da ona izađe na vidjelo. Ovdje je bitno napomenuti da sam ja njemu bio politički mentor, i to dobre dvije godine dok sam mu predao kontakte koji su vrlo bitni za funkcioniranje Općine. Kod našega razlaza imali smo dogovor u smislu da se ja neću petljati u njegov rad, ako bude pošteno radio. Tu sam se prevario, jer on nije dorastao funkciji”, rekao je Željko Lasić.

Prema Željku Lasiću, muljaže idu i prema oporbi te da su prešle granice Prološca i da su dio mreže postali i neki ljudi iz susjednih Lokvičića, poput načelnika Branka Knezovića. Novinari Slobodne Dalmacije nisu mogle dobiti komentar načelnika Mate Lasića u vezi incidenta.