ŠUKER DUŽAN DRŽAVI OGROMNE NOVCE: Još nije podmirio dug i sad mu prijeti totalni krah; Posjeduje brend pravo bogatstvo

‘Ako Šuker ne podmiri svoj dug, država bi mu mogla ovršiti i prodati stan koji se nalazi u potkrovlju Vile Portheim u Opatiji’

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker niti tri godine nakon poreznog rješenja nije podmirio svoj dug državi. A radi se o čak šest milijuna kuna duga koje mu je Porezna uprava razrezala još pred kraj 2016. godine, javlja 24sata.

Država je Šukeru u svibnju ove godine sjela i na luksuzni stan u Opatiji

“Šuker je pokušao, ali očito nije uspio, dokazati podrijetlo svoje imovine, pa mu je država u svibnju ove godine sjela i na luksuzni stan u Opatiji i upisala zabilježbu s mogućnosti ovrhe. Ako Šuker ne podmiri svoj dug, država bi mu mogla ovršiti i prodati stan koji se nalazi u potkrovlju Vile Portheim u Opatiji”, ističe se u pisanju spomenutog medija.

Radi se o penthouseu u potkrovlju od 152 četvorna metra

Inače, radi se o penthouseu u potkrovlju od 152 četvorna metra. Poznato je da Šuker pored ove vrijedne nekretnine ima i stan od 108 četvornih metara u elitnom zagrebačkom kvartu Zelengaj, ali na to nije upisana zabilježba.

U obrazloženju upisa hipoteke na stan u Opatiji, Općinski sud u Rijeci samo navodi da se radi o dugu od 6,057 milijuna kuna koji Šuker duguje za porez na dohodak. Upis je pokrenulo Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci i sud je udovoljio njihovim dokazima. Uz to, Šukeru se obračunava od travnja ove godine i zatezna kamata viša od devet posto godišnje sve dok ne plati dug.

Šuker upao u probleme jer je priskočio u pomoć Zdravku i Mariju Mamiću

Kako je pisao Jutarnji list 2016. godine, prenosi 24sata, Šuker je upao u probleme jer je priskočio u pomoć Zdravku i Mariju Mamiću te im posudio čak 12 milijuna kuna – Zdravku sedam a Mariju pet milijuna – da bi oni tim novcem platili jamčevinu za izlazak iz istražnog zatvora. Poreznici nisu baš bili zadovoljni obrazloženjem, odnosno Šukerovim objašnjenjem porijekla novca pa je određeno da samo formalno prvi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza mora platiti šest milijuna kuna poreza. Također, poreznicima nije dostavio dokumentaciju koja bi potvrdila da je to stvarni izvor njegovih prihoda, pa su izračunatu razliku ocijenili kao nedokazane prihode, odnosno neprijavljeni dohodak i obračunali mu porez i prirez od šest milijuna kuna…

Iz Porezne uprave tražili Šukera da dostavi podatke o prihodima

U više su navrata iz Porezne uprave tražili Šukera da dostavi podatke o prihodima na osnovu kojih bi mogao opravdati tih 12 milijuna kuna. On im je, pisao je Jutarnji list, odgovorio da se radi o ušteđevini stečenoj tijekom profesionalne nogometne karijere u inozemstvu. I nakon pozajmica Mamićima ostalo mu je, tvrdio je, još 1,5 milijuna kuna ušteđevine.

Poreznici inzistirali na dodatnim dokazima

Šuker je priložio i ugovore kako bi dokazao da je taj novac zaradio kao nogometaš, igrajući za Osijek, Dinamo, Sevillu, Real Madrid, Arsenal, West Ham i München 1860. no kako je riječ o dokumentima starijim od deset godina, poreznici su inzistirali na dodatnim dokazima da su izvor prihoda od 12 milijuna kuna uistinu ugovori s navedenim nogometnim klubovima. No Šuker ušteđevinu navodno nije uopće čuvao u banci pa nije mogao priložiti bankovne izvatke. Zato mu je Porezna uprava odredila obvezu plaćanja šest milijuna kuna poreza i prireza, koje očito do danas nije platio.

