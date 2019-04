HDZ-ova DUGOGODIŠNJA UZDANICA: ‘Nitko ne može biti veći Hrvat ili Hrvatica od mene niti mojih kolega na listi’

‘Mi smo u EPP-u – to su naše vrijednosti, demokršćanstvo i narodnjaštvo. Nitko ne može biti veći Hrvat ili Hrvatica od mene danas niti mojih kolega na listi. Svi smo mi Hrvati i kršćani. Vjerujem da su na našoj listi svi kršćani, katolici’

Dosadašnja HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica jako je zadovoljna listom kandidata njene stranke za EU parlament. Sviđa joj se što listu vodi mlad čovjek, što su među prvih šest četiri žene, dok dodaje kako je ostatak kombinacija mlađih i starijih.

Na činjenicu da Karlo Ressler nema iskustva, Šuica odgovara: “Ni malo me to ne smeta, potiče me. On je vrlo kvalitetan i stručan čovjek. Šest je godina bio uz aktualnog premijera, tada zastupnika u Europskom parlamentu, nešto u Bruxellesu, nešto u Zagrebu. Znači, ima maksimalno znanje. Pomagat ćemo se. Mislim da je došlo vrijeme da se promijeni generacija.”

‘Kapitalac treba ostaviti u lovstvu’

Prokomentirala je premijerov termin da ‘kapitalac’ treba ostaviti u lovstvu i činjenicu da su se na drugim listama pojavili ljudi s velikim brojem preferencijalnih glasova.

“HDZ je odlučio ići sam. Ovi ljude koji spominjete, te su glasove dobili na listi HDZ-a. Druga će stvar biti kada budu na drugim listama. Što se tiče termina kapitalac, to je termin za lov. Mislim da malo i vrijeđa taj izraz. Ne brine me nitko zato što je HDZ donio odluku da će ići sam na izbore. Sve ankete idu nama u prilog”, kazala je Šuica.

Tomašić i Neovisni za Hrvatsku

Komentirajući za N1 listu Neovisnih za Hrvatsku koja pretendira krajnjoj desnici, Šuica je rekla: “Što znači suverenist? Ako je netko suverenist, to je HDZ. Ako govorite o Neovisnima za Hrvatsku, ne znam koja će biti opcija. Ako će to biti ona krajnje desna, ENF, ne znam što to može značiti za Hrvatsku. Takozvani Suverenisti su već u ECR-u, odnosno njihova predstavnica Ruža Tomašić. Mi smo u EPP-u – to su naše vrijednosti, demokršćanstvo i narodnjaštvo. Nitko ne može biti veći Hrvat ili Hrvatica od mene danas niti mojih kolega na listi. Svi smo mi Hrvati i kršćani. Vjerujem da su na našoj listi svi kršćani, katolici.”