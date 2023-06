Vozač koji se potpisao pod pseudonimom 'šugavi Uberovac' uputio je otvoreno pismo u kojem je iznio teškoće zbog kojih u Dubrovniku dolazi do velikih gužvi u prometu te pojasnio što ljudi sve zamjeraju djelatnicima koji surađuju s prijevozničkim tvrtkama poput Ubera.

Pismo je objavio Dubrovački dnevnik, a mi ga prenosimo u cijelosti.

Dugo sam se lomio napraviti ovo ili ne, ali posljednji događaji i komentari na Interenetu potaknuli su me da ispričam i drugu stranu priče oko gužvi u Gradu Dubrovniku, Uberu, taksistima i ostalima.

U prvom redu ja sam domaće čeljade, vozim taksi u fušu i jedan sam od onih koji će krajem oka vidjeti da je pick-up u ulici Ante Starčevića i makinalno krenuti prema Sudu i tek onda shvatiti da Uber i Bolt nekad greškom tako označe Pile. Meni je osobno lakše kad putnik sjedne u auto i reče hotel/restoran taj i taj/dio Grada, nego gledat po navigaciji ime ulice i kućni broj. Jednostavno, cijelo djetinjstvo Dubrovnik nismo znali po ulicama nego našim nazivima – Peyton, Zlatni potok, Burbon, Kuneji, Depozit, SSG itd.

Dakle, (i) ja sam ''šugavi Uberovac'' kako nas odmilja zovu neki i kažem da meni idu na živce ''Uberovci''. Idu mi na živce i ''obični'' taksisti i vozači kombija, autobusa, ona djeca što pod ombrelama na Pilama čekaju goste za vodit ture itd. Ne svi, ali neki svakako.

Prijatelju dragi ne možeš preko Pila prolaziti u autu dok ti iz usta viri cigar, a na majci natpis ''Fuck''! No to nema veze toliko s Uberom koliko s kućnim odgojem. Ima nas svakakvih, no ovaj potonji slučaj je ipak (na sreću) u manjini.

'Svatko ide trbuhom za kruhom'

Znate tko su vam ''šugavi Uberovci''? To su u velikom dijelu kolege i prijatelji, u najmanju ruku poznanici. Kladim se da svatko poznaje barem jednog. Mišljenja sam da bi u određenom području trebala voziti samo vozila tih registarskih oznaka, no Zakon je liberalizirao stvari i tu smo gdje jesmo. Razumijem i ljude koji dolaze sa strane raditi, svatko ide trbuhom za kruhom. Meni osobno više smeta ovaj konj s cigarom u gubici (iz Grada je, znam ga) nego išta drugo u ovom poslu, ali eto.

U prvom redu da razbijem jednu iluziju koja se provlači stalno – na Uberu se NEĆEŠ obogatiti. Nećemo se lagati, zaraditi se može više nego pristojno, ali primjerice puno više u sezoni okrene jedan buker za one ''fish picnic'' izlete. I daleko je ovo od nekog prelaganog posla kako se zamišlja. Voziti moraš puno više nego želiš, doma nisi nikako, familiju vidiš u tragovima ili dok spavaju. Djecu ljubiš, a i ne znaju to, ženu ne...khmmm, ljubiš, jer te često ni ne dočeka budna.

I zato kad vidim hajku koja se provlači preko Facebooka, političara, medija i nazovimo ih ''običnih taksista'' dođe mi povratit. Ajmo se malo vratit u prošlost i vidjeti kako i zašto su uopće nastali jeftiniji taksi servisi. Da sad ne pričamo o obračunima u svijetu ili nešto bliže Zagrebu kao rezultat dolaska jeftinije i pristupačnije konkurencije, ajmo se sjetiti vožnji od Pila do Solituda za 78 kuna, podjele na Žuti, Narančasti i Plavi taksi, a čini mi se jedno kratko vrijeme i Crveni?!

'Plavci' su pod Smoljkom prvi shvatili da se stvari mijenjaju i prilagodili se na vrijeme te je to vjerojatno razlog zašto danas tako dobro kotiraju među našima.

Ajmo se također prisjetiti vožnji koje su nazivane ''smeće'', odnosno kratke lokalne vožnje naših ljudi pa su često i odbijane (čast izuzecima). Prije jeftinijih taksi varijanti tipa Cameo, Eko taksija i sličnih, a potom i ovih online varijanti bilo je očekivano da taksist u Dubrovniku u sezoni okrene cca 150 - 200 tisuća kuna netto (brojka nije bubnuta napamet). Ajde razmislite koliko godina vi radite za taj novac. Normalno da je nastala buna kad ti netko dirne u plaću, koja za jedan repetitivni posao prelazi onu liječnika specijaliste. Stoga molim kolege ''obične'' taksiste da me poštede žalopojki o tome kako se oni drže reda i poštuju Grad jer je to u njihovoj srži. Pa nemamo baš svi pamćenje zlatne ribice.

'Novac te povuče'

Da ne ispadnem veći katolik od pape, da Uber dopušta nama da naplaćujemo toliko, mi bi isto radili jer je lova vrag i taj novac te ''povuče''. Ali ne da. I tržište je takvo kakvo je, neće se ono prilagoditi nama, nego mi njemu. Ili se mijenjaš ili propadaš. To je istina u svakom poslu.

Jedna stvar koju je Uber donio je da taksi vozila moraju biti novijeg godišta (Euro 6 norma). Ne ulazeći u ekološku stranu te priče, ako ništa, ljepše je vidjeti novo auto kad zovete taksi nego oronulu karampanu kakvu su neki (danas vrlo glasni na facebooku) znali prije voziti. Osobno sam svjedočio raspravi na Pilama kada je gost upućen da poštuje njihov red kupljenja i ogorčeno pitao kako može biti ista cijena za ta dva auta. Sad pretpostavite u kakvom je stanju to drugo bilo.

No da se vratim na razlog pisanja ovog pisma. Da, prijevoz putnika stvara gužvu u Gradu. Uber, Bolt, Žuti, Plavi, Narančasti, kombiji i autobusi. Mi smo turistička urbana sredina s cestama koje ne prate ni blizu današnje potrebe te kroničnim nedostatkom prometnih redara/prometnih policajaca na terenu. Pogledajte samo kuda nam ulice vrludaju, koliko je jednosmjernih, pa onaj krasni kružni tok između Grawea i ona dva nova hotela dole.

Pustite me pametnih semafora i nazovi kružnih tokova na čijim izlazima je pješački prijelaz gdje ljudi trče kao muhe bez glave. Svi bi mi ako ikako možemo ušli s autom na posao ili u dnevni boravak. Pa otkad znam za sebe vrijedi ona ''pane kiša, u Gradu kolaps''. Nažalost to je istina bilo ljeto ili zima.

Nismo ni ćoravi ni glupi, svi vidimo koliko se brže uđe i izađe iz Grada kada policija i/ili redari reguliraju promet. Pa ako znate da se očekuje gužva na Ilijinoj glavici od 7 i 30 do 8 i 20 svako božje jutro, stavite čovjeka gore da ubrza stvari!? Ista priča je za 15 do 17! Ili kada dolazi kruzer u Grad.

U prometnu jednadžbu uvedeš u pola sata par tisuća ljudi koji svi u isto vrijeme idu na isto mjesto i onda te iznenadi kada autobusi/taksiji/auti naprave gužvu prevozeći te iste ljude?! I tako svaki put?!

Red e može uvoditi na više strana

Zaključno, pozdravljam (nekakvo) uvođenje reda svakako jer će to olakšati život svima nama koji s ovim Gradom živimo i od njega živimo, samo ukazujem na činjenicu da se red može uvoditi s više strana.

Stalno proglašavanje jedne skupine ljudi praktički državnim neprijateljima niti je fer, niti točno i može voditi samo nekom nemilom događaju. Ti isti ljudi većinom su iz Grada i okolice, normalni su i korektni i poštuju svoj Grad.

Lijep pozdrav

''Šugavi Uberovac'' iz Grada koji anonimnošću želi izbjeći da me netko tuče putem zbog svog mišljenja.

P.S. Ekipu koja radi na crno namjerno nisam spomenuo. Neću trošit riječi, sramota su za sebe i ovaj Grad, naveo je vozač u svom pismu.