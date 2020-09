SUDOVI SU PROMIJENILI PRAKSU, ODVJETNIK UPOZORAVA: ‘Ovo je realna opasnost za 99,9 posto poduzetnika u Hrvatskoj’

Ovo je posebno osjetljivo u slučaju radnih sporova, gdje bi tvrtke mogle početi gubiti sporove pukom automatikom s obzirom na to da poslodavac potencijalno nije ni svjestan da se protiv poduzeća vodi sudski spor

Od 1. rujna više od 140.000 poslovnih subjekata u Hrvatskoj, koji čine 86 posto domaćeg gospodarstva, nema pristup sudovima, upozoravaju odvjetnici, piše u srijedu Jutarnji list.

Država je do kraja kolovoza tražila da sve tvrtke registriraju svoj službeni e-mail u Sudski registar i da potom zatraže pristup na sustav e-Komunikacije sa sudovima. I dok se većina rasprave vodila oko procedure registracije e-maila, pravi je problem postao očit tek sada.

Suci više ne printaju tužbe

Sudovi su, naime, promijenili praksu. Ako netko tuži tvrtku, sudac više ne printa tužbu i ne šalje je na njenu službenu fizičku adresu već koristi elektroničku komunikaciju. Nova je praksa da se tvrtki na službeni e-mail pošalje obavijest da je netko tuži, a u elektronički pretinac e-Komunikacije tvrtki sjeda spis i sve druge informacije.

Danijel Pribanić, odvjetnik iz Zagreba, kaže da poduzetnici ne bi trebali brinuti hoće li dobiti kaznu za registraciju e-maila ili ne, već hoće li zbog činjenice da to nisu učinili imati ikakav način da saznaju je li protiv njih pokrenut neki sudski spor.

“To je realna opasnost za 99,9 posto poduzetnika u Hrvatskoj. Iznimka je onih 0,1 posto, mahom velike tvrtke koje su dale punomoć odvjetnicima koji već imaju pristup u e-Komunikaciju i koji onda izravno od suda primaju te obavijesti. Svi drugi, u tom nultom koraku, nemaju način da saznaju da se protiv njih pokrenuo sudski spor”, ističe Pribanić.

Posebno osjetljivi su radni sporovi

Dodaje da je to posebno osjetljivo u slučaju radnih sporova, gdje bi tvrtke mogle početi gubiti sporove pukom automatikom s obzirom na to da poslodavac potencijalno nije ni svjestan da se protiv poduzeća vodi sudski spor.

Ministarstvo pravosuđa i uprave ističe da su pravne osobe bile dužne do rujna na zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima. Dodaju da je do 28. kolovoza 2020. to učinilo oko 23.000 pravnih osoba, donosi Jutarnji list.