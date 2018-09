SUĐENJE ZA UBOJSTVO TORCIDAŠA: ‘Netko je uzviknuo: Krv! Zovi Hitnu! On je ležao na podu, a glava mu je bila na stepenici’

Nastavljeno je suđenje 25-godišnjem muškarcu kojemu se sudi za ubojstvo nožem torcidaša Ivana Mate Blaževića

Danas je u Splitu nastavljeno suđenje 25-godišnjem Nikoli Gusiću Janjiću zvanog Nidžo kojega se tereti za ubojstvo 23-godišnjeg torcidaša Ivana Mate Blaževića zvanog Blato. Naime, prošle godine ispred lokala Reket u Stobreču Nikola je ubo Ivana u prsa nakon čega je Blažević vrlo brzo umro u splitskoj bolnici. Nakon bijega i 40 dana skrivanja, Nikola se ipak predao policiji, piše Dalmatinski portal.

Nikola je jučer na suđenju opovrgao krivnju, rekao je: “Razumio sam optužnicu i ne, nisam kriv za ovo za što me se tereti i jako mi je žao zbog toga što se dogodilo”. S obzirom na kontekst ubojstva, tj. da su torcidaši u lokalu tražili od njega da im se ispriča zbog sudjelovanja u sukobu koji se dogodio na Veliki petak, a potom i krenuli za kada on na to nije pristao, čini se da će obrana tvrditi da je bilo riječ o “nužnoj obrani”.

Čuli su se krikovi, Blažević je ležao u lokvi krvi

Pročitan je iskaz svjedoka Mislava P. dan Državnom odvjetništvu nakon ubojstva.

“Nakon fešte Svetog Lovre dovezao sam se do Reketa. Vidio sam dvije djevojke za stolom, smjestio sam se uz šank, a onda je došlo petnaestak mladića. Znam Hasana, Blažević mi je prijatelj. Pili smo piće, čuo sam viku i prepiranje između Blaževića i meni tada nepoznatog mladića. Sjedili su stol do stola. Meni je izgledalo bezazleno, bilo je to više neko dobacivanje, a ne prepirka. Mladić se digao i izašao. Čuo sam krikove. Vidio sam Blaževića na podu, ležao je u lokvi krvi, glava mu je bila na stepenici. Mladić je stajao s nožem i vikao: ‘Ja sam ubojica!’ Krenuo sam da mu oduzmem nož. Bio je to veliki nož. Uhvatio sam ga, ali se otrgnuo. Pokušao sam pomoći Mati, zaustaviti krvarenje. Činilo mi se da je prošlo dosta vremena dok je stigla Hitna pomoć”, rekao je Mislav P. u svom iskazu, no danas više nije siguran da je muškarac s nožem vikao: ‘Ja sam ubojica!’ jer je bio u šoku kada je davao izjavu.

Mislav je u iskazu rekao i što se dogodilo koji mjesec prije samog nesretnog ubojstva Blaževića, tj. ispričao je kakav se incident dogodio na Veliki petak.

“Prije Uskrsa bio je incident s Antom Prološčićem Šerifom. Bio je pijan, provocirao je goste, Blaževića je napao s leđa. Pobjegao je, ali smo ga sustigli. Ne znam koji su bili motivi Gusić Janjića, ali on je tražio da prestanemo, čuo sam i da je izvadio nož”, rekao je svjedok koji tvrdi da mu je Blažević bio prijatelj i odličan čovjek nesklon incidentima.

Na pitanje branitelje o sadržaj prepirke između Blaževića i Gusić Janjića, Mislav je rekao da nije obraćao pažnju na to, uzeo je pivo na šanku i nije obraća pažnju tko ih je još pokušao smiriti.

‘Osjećao sam da bi se mogla dogoditi neka glupost’

Drugi svjedok, Dominik M. također je bio u kafiću Reket te večeri te je opisao što se događalo u lokalu Reket.

“Došao sam malo prije 23 sata, onda sam prošetao po Stobreču i vratio se oko 3 sata. Antonela je puštala glazbu, u Reket je ušla skupina od 20-ak mladića, među njima i Blato. Konobar ih je upozorio da je u Reketu privatna zabava. Vidio sam da su pod utjecajem alkohola pa sam zvao voditelja da zatvori kafić jer konobar nije htio. Osjećao sam da bi se mogla dogoditi neka glupost. Blato je od Antonele tražio zvučnik, Nidžo je tražio da ostavi curu, a ovaj ga je vrijeđao pogrdnim riječima. Nidžo i prijatelj izašli su vani, vidio sam kako ga prijatelj poteže za majicu. Vratili su se i sjeli za stol s djevojkama. Nikola Hasan smirivao je Blatu, a on je nastavio provocirati. Nije to bio neki sukob, više verbalno nabacivanje, psovanje na neki način, ne mogu se sada sjetiti sadržaja. Nidžo i prijatelj su izašli, a Blato je krenuo za njim. Čuo sam da netko viče: ‘Stani!’ Netko je uzviknuo: ‘Krv! Zovi Hitnu!’ Blažević je ležao na podu, glava mu je bila na stepenici”, rekao je Dominik koji je vidio kako Blažević od Gusić Janjića traži ispriku.

“Ne mogu se sjetiti o čemu se radilo i zbog čega se trebao ispričati. Blato je rekao Nidži da klekne i ispriča se pa će mu oprostiti. To mu je on kazao, Nidžo nije ništa odgovorio”, rekao je svjedok.

Svjedokinja Ana Z. u Reketu je bila s prijateljicom Antonelom koja tamo radi kao konobarica.

“Oko ponoći su ušli mladići koje ne znam, sjeli su kraj Antonele. Oko 2 sata ušlo je njih 7, 8. Normalno su se ponašali. A oko 3 sata došlo je njih 15 do 20. Isprva se nije ništa događalo, a onda sam primijetila lagane tenzije između jednog iz skupine i mladića koji je sjedio za našim stolom. Rekao mu je sjeća li se kako ga je prebio. Možda je bio pod utjecajem alkohola. Tražio je ispriku, a mladić za našim stolom mu je rekao da je pijan i da će se ispričati kada bude u normalnom stanju. Krenuli smo vani, mladići su izletjeli iz kafića, pretpostavila sam da će se nešto dogoditi. Došlo je do gužve, vidjela sam mladića koji leži na podu i mladića s nožem. Bio je izdvojen. Čula sam da nešto viče, ne sjećam se što je vikao. Bila sam u šoku. ‘Zovite hitnu pomoć’, netko je vikao. Za pet minuta došla je Hitna, a onda i policija”, rekla je Ana.