Kristijan Knego, kojega terete za ubojstvo Tomislava Sablje (41) u zagrebačkom klubu Ritzu, i Dorian Mraković, koji mu je u tome navodno pomogao, tvrde da nisu krivi, a Mraković je čak zavapio sudu da ga pusti na slobodu, piše 24sata.

"Molim vas! Ne jedem, ne spavam, sav sam posijedio, ako ostanem u tom zatvoru ja ću umrijeti. Samo želim biti sa zaručnicom i obitelji i pristat ću na sve uvjete koje odredi sud. Pristajem na sve, ako mi odredite kućni pritvor uz nanogicu, neću nos proviriti vani i držati ću se svih mjera opreza", zavapio je Mraković koji pri tome nije mogao suspregnuti suze, no sudsko vijeće svejedno je njemu i Knegi produljilo istražni zatvor u kojemu se obojica nalaze punih devet mjeseci.

Knegu, voditelja zaštitara u noćnom klubu Ritz terete da je 22. travnja 2023. u prostorijama noćnoga kluba Ritz u Ulici Florijana Andrašeca u Zagrebu s četiri hica ubio bivšeg Uskokova optuženika Tomislava Sablju. Mrakovića terete da je Knegi dao pištolj kojim je Sabljo ubijen. Obojica su se na početku suđenja izjasnili da se ne osjećaju krivima, a na jučerašnjem ročištu sud je dopunski saslušao vještakinju sudske medicine dr. Vedranu Petrovečki. Sud je, prije svega, zanimalo koja je prostrijelna rana žrtvi zadana prva te na koji su način vještaci to utvrdili, kao i je li smrt nastupila upravo nakon te prve ozljede.

"Prilikom izrade nalaza i mišljenja balistički vještak i ja analizirali smo snimke nadzornih kamera na kojima je jasno vidljiva dinamika zadobivanja ozljeda. Iz tih snimki proizlazi da je Sabljo zadobio dvije prostrijelne rane dok je bio sučelice s okrivljenim i već nakon prve prostrijelne ozljede Sabljo pada i rotira se. Ta prva prostrijelna ozljeda ozljeđuje aortu, desnu pretklijetku, desno pluće, desnu stranu ošita i jetru te desni bubreg", pojasnila je vještakinja te dodala da je ta prva ozljeda sama za sebe mogla dovesti do smrti.

Knego i Mraković, koji su detaljno iznosili obrane u tužiteljstvu, na sudu nisu imali ništa za dodati te nisu željeli odgovarati na pitanja. Knego je u svojoj obrani u tužiteljstvu naveo kako mu je žao što se to dogodilo, no da je u pitanju bilo tko će izaći živ iz toga kluba, piše 24sata.

"Vidio sam kako se Sablji diže desna ruka prema meni, kako je pištolj usmjeren prema meni, kako mu se napreže mišić na ruci… Ispalio sam hitac i poslije mi je sve u magli", tvrdi Knego, koji Sablju zna iz medija te nisu imali nikakvu "povijest".

U trenutku dok je to prepričavao u tužiteljstvu, Knego je bio vidno uznemiren, tražio je vode, drhtalo mu je tijelo i tresle su se ruke.

"Iskreno mi je žao što se ovo dogodilo, nije mi lako, ne bih nikome želio da mu se ovo dogodi", dodao je za kraj.

Dorian Mraković na sudu je kratko kazao da mu je strašno žao što se ova tragedija dogodila.

"Žao mi je pokojnika i svih koji pate zbog onoga što se dogodilo. Uništio sam svoj život i živote svoje obitelji", rekao je Mraković.

"Imali smo jednu intervenciju. U jednom trenutku Knego me pitao imam li pištolj u autu. Rekao sam mu da imam, a Knego je rekao da ga donesem. Pitao sam ga zašto, a on je odgovorio da samo donesem. Otišao sam do auta po pištolj i pred klubom vidio nekoliko dečki koje ne poznajem. Knego me pozvao sa strane i rekao da mu dam pištolj. Podigao sam jaknu, a Knego je uzeo pištolj", ispričao je Mraković.

Više je puta ponovio kako mu uopće nije palo na pamet da bi Knego mogao napraviti neku glupost jer je zaštitar, voditelj, šef u Bilić-Eriću te nije dijete.

"Knego je stajao s oružjem u ruci. Pitao sam ga je li normalan i što je to učinio, a on je odgovorio da je ovaj potegnuo pištolj na njega. Uzeo sam mu pištolj, spustio čekić, spremio ga i pobjegao. Bio sam u tolikom strahu da nisam znao kuda vozim, nisam se znao ni vratiti doma. Nije mi bio plan ništa prikrivati nego sam bio u panici. Nazvao sam svog odvjetnika i poznanika iz policije i sam došao javiti se" kazao je Mraković, koji Sablju od ranije nije poznavao.

