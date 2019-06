SUĐENJE GLAVAŠU: Nekadašnji osječki policajac tvrdi kako je bivši krunski svjedok Fehir ‘lažac i varalica koji traži osvetu’

Danas je svjedočilo pet osoba u slučaju ‘garaža’ i ‘selotejp’

Svjedočenjem nekadašnjeg osječkog policajca Željka Lasića, koji je ustvrdio da je nekadašnji krunski svjedok Krunoslav Fehir “lažac i varalica kojem je jedini cilj bio osvetiti se Glavašu”, u ponedjeljak je na Županijskom sudu nastavljeno ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu i njegovim suoptuženicima u slučaju “garaža” i “selotejp”.Svjedočeći na okolnost uhićenja i zlostavljanja Nikole Vasića, Lasić je kazao da je pretragom stana oštećenog pronađena automatska puška zbog čega je kazneno prijavljen te kako je kasnije čuo da je prijavljen i zbog vojne pobune, ali i da je naknadno razmijenjen.

“Prilikom dovođenja Vasić je dobio nekoliko šamara od pričuvnih policajaca jer se znalo da je on pripadnik četničkih formacija. Jedan od tih policajaca je bio Dragan Bunić koji je u studenom 1991. godine napustio hrvatsku policiju i pridružio se snagama Republike Srpske”, kazao je Lasić.

Kućni prijatelj mu lažac

Svjedok je kazao i kako je jedan policajac radio pritisak na njega ne bi li povezao ubojstvo jednog vozača kamiona bošnjačke nacionalnosti s prvooptuženim. “Tom policajcu sam rekao da je taj događaj čist i da Glavaš s tim nema nikakve veze”, rekao je Lasić. Govoreći o svojem poznanstvu s Krunoslavom Fehirom, Lasić je izjavio da su njih dvojica postali kućni prijatelji, ali je nadodao da je nekadašnji krunski svjedok “lažac i varalica koji je prevario i njega”.

“Krunoslav Fehir je uvijek bio politički aktivan, a nakon što je dobio status zaštićenog svjedoka jedini cilj mu je bio osvetiti se Glavašu. Od Fehira sam dobio poruku da poručim bivšem načelniku osječke policije Dubravku Jezerčiću da pazi što priča”, izjavio je Lasić.

Glavaš nije ništa naredio

Nekadašnji zaposlenik Sekretarijata za narodnu obranu Krunoslav Ižaković je tijekom svjedočenja kazao da nema nikakvih saznanja o događajima u krugu zgrade Sekretarijata te da je u to vrijeme u Osijeku na snazi bilo potpuno zamračenje. Uz to, Ižaković je rekao da nema nikakvih saznanja o postojanju skupine za posebne zadaće, kao i da Glavaš nikad nije naređivao uhićenja, zlostavljanja i likvidiranja civila. Isto je ponovio i svjedok Ištvan Mihalić koji je nadodao kako je Krunoslav Fehir u to doba bio potrčko te da su ga prozvali “Traubisoda”, jer je unutar Sekretarijata raznosio sendviče i sokove.

Ladislav Bece, koji je kao krim-tehničar bio pozvan na očevid nakon ubojstva Čedomira Vučkovića, izjavio je kako je u to vrijeme bilo potpuno zamračenje u Osijeku te da nitko nije utjecao na njega prilikom očevida. Bivši šef Odjela za kriminalističko-tehničke poslove PU osječko-baranjske, Dragan Popović, kazao je da je pozvan na očevid u dvorište zgrade Sekretarijata te da je upitao njemu nepoznate osobe jesu li vidjeli istražnog suca.

“Netko od njih mi je rekao da je sudac otišao pozdraviti Glavu što se, vjerojatno, odnosilo na Glavaša”, zaključio je Popović.

Novo suđenje

Novo suđenje u slučajevima “garaža” i “selotejp” zakazano je nakon što je Vrhovni sud početkom siječnju ukinuo odluku izvanraspravnog vijeća zagrebačkoga Županijskog suda iz ožujka prošle godine prema kojoj se ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka njegovim suoptuženicima.

Nakon što je Državno odvjetništvo protiv razdvajanja suđenja podnijelo zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovni sud je ukinuo rješenje izvanraspravnog sudskog vijeća kojim je predsjedao Ivan Turudić, uvaživši većinu argumenata iznesenih u zahtjevu Državnog odvjetništva pa je zagrebački Županijski sud morao nastaviti s jedinstvenim suđenjem. Glavaš i njegovi suoptuženici od početka odbacuju optužbe za zlostavljanja, mučenja i ubojstva osječkim Srba u slučajevima “garaža” i “selotejp”.

