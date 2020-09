SUDBINA STOŽERA U RUKAMA USTAVNOG SUDA; Stručnjak: ‘Ako donesu takvu odluku, onaj tko dokaže da je pretrpio štetu – može tužiti državu’

Ustavni sud u ponedjeljak raspravlja o 31 prijedlogu za ocjenom ustavnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, a ustavno-pravni stručnjak Đorđe Gardašević ističe kako bi u slučaju neustavnosti svi građani koji su bili zakinuti tijekom koronakrize mogli tužiti državu

Već mjesecima se raspravlja o ustavnosti odluka koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite. Dosad je Ustavnom sudu podnesen ukupno 31 prijedlog za ocjenom ustavnosti Zakona o sprječavanju širenja zaraznih bolesti, kojim su, po mnogima, Stožeru dane ovlasti za ograničavanje ljudskih prava. Osim pitanja primjene članka 17. Ustava, prigovori su uglavnom općenito, održan je čak i prosvjed pod nazivom “Festival slobode”. No, oporba, pa i predsjednik države Zoran Milanović, konkretno smatraju da je takve odluke trebao donositi Hrvatski sabor.

“Sabor je iznad Stožera. Stožer je zapravo ništa, grupa anonimnih ljudi koji upravljaju vašim životima”, upozorio je ranije Milanović, a SDP-ov Peđa Grbin za RTL ističe: “Za razliku od Hrvatske, u Sloveniji i Austriji imamo odluke njihovih sudova. Očekujem da Ustavni sud konačno postupi na sličan način i da ne bježi od javnosti i da medijima omogući prisustvo donošenju odluka.”

Mostov Nikola Grmoja, pak, smatra da će bilo kakva odluka Ustavnog suda zapravo biti oktroirana voljom vladajuće stranke. “Gledajte, ono što se donese na klubu HDZ-a, to će vjerojatno biti stav Ustavnog suda, znamo na koji način je izabran. Kakva god bila odluka, ispolitiziranost i dvostruka mjerila su građanima sasvim vidljivi. Ne možete jedan dan zatvoriti teretane, a onda nakon našeg pritiska te teretane otvarati. Sasvim je jasno da su se odluke donosile na način koji nije dobar i da to treba mijenjati”, komentirao je za N1.

Moguće tužbe

Ustavni sud bi trebao raspraviti o prijedlozima za ocjenu ustavnosti rada Stožera u ponedjeljak, nakon višemjesečnog odlaganja. Trebao bi odlučiti hoće li ta rasprava biti otvorena za javnost. No, ustavnopravni stručnjaci ne smatraju da bi moglo doći do nekakvih promjena. Nisu toliko složni oko toga treba li rasprava biti javna ili ne, ali…

“”Činjenica da Ustavni sud do sada o meritumu, o biti stvari nije odlučivao, jedna je naznaka da se sud odlučio da se radi o mjerama koje nisu u potpunosti u neskladu s Ustavom. Dakle, ako bismo išli predviđati što će učiniti, u smislu mogućih rušenja Stožera u pogledu ljudskih prava, tu sam poprilično skeptičan”, rekao je ustavni stručnjak Đorđe Gardašević te pojasnio što bi se moglo dogoditi ako sud proglasi Stožer neustavnim: “Teoretski ta mogućnost postoji. Ako se ispostavi da je država postupala nezakonito, svatko tko u redovnom postupku dokaže da je pretrpio štetu može tužiti državu.”

Potvrđivanje pravila

Možda će u svemu ulogu odigrati i izdvojena mišljenja dvoje ustavnih sudaca, no to će se znati tek kada Sud donese odluku. No, prema stavu stručnjaka, čini se kako je najviše sudsko tijelo u zemlji dobrano na tragu razmišljanja premijera Andreja Plenkovića te da će ishod svega biti samo potvrđivanje pravila.

“Dio onih koji žele minirati rad Stožera, fragilizirati povjerenje, dovesti u pitanje rad Stožera, s vremenom je jasno identificiran, znate vi jednako kao i ja odakle sve to dolazi. Dakle, nije neki Stožer koji treba imati neki apolitičan karakter, koji treba biti nekakvo neovisno tijelo. To je tijelo koje je ustrojeno temeljem hrvatskih zakona, ljudi koji su tamo, nominirani su od strane Vlade RH”, poručio je u subotu Plenković.

