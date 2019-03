SUDAC VRHOVNOG SUDA O JEZIVOM SLUČAJU IZ PAGA: ‘Ako se utvrdi da je otac neubrojiv, onda ne može odgovarati za djelo’

‘Mora se provesti odgovarajuće vještačenje i ako se utvrdi da je otac neubrojiv, onda postupak ide u drugom pravcu, onda će se utvrditi da on kao neubrojiva osoba ne može odgovarati za to, te će se ići ka tome da ga se smjesti u odgovarajuću ustanovu, no to treba pričekati’, kaže sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec

O zastrašujućem slučaju iz Paga gdje je u četvrtak ujutro 54-godišnji Josip Rođak s balkona kuće, s visine od šest metara, bacio svoje četvoro malodobne djece koja su pritom zadobila teške ozljede, bruji cijela Hrvatska, a vijest se pročula i u svijetu. Troje djece je na liječenju u Općoj bolnici Zadar – dvoje u dobi od 3 i 5 godina su na intenzivnoj njezi, a osmogodišnja djevojčica bit će operirana – dok je u Zagreb, u KBC Rebro, prevezena sedmogodišnjakinja koja se zbgo teških ozljeda glave nalazi u induciranoj komi.

Počinitelj ovog jezivog nedjela, njihov otac Josip Rođak priveden je i jutros ga je saslušao državni odvjetnik. Rođak se, kako javlja N1, branio šutnjom. Poilicija je protiv njega podnijela prijavu za teško ubojstvo u pokušaju, a prijeti mu kazna zatvora u trajanju od 10 do 40 godina.

‘Kod nas je predviđena maksimalna kazna od 40 godina’

Ovaj slučaj u programu televizije N1 komentirao je sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec.

“Mora se provesti odgovarajuće vještačenje i ako se utvrdi da je otac neubrojiv, onda postupak ide u drugom pravcu, onda će se utvrditi da on kao neubrojiva osoba ne može odgovarati za to, te će se ići ka tome da ga se smjesti u odgovarajuću ustanovu, no to treba pričekati. Ovo je događaj koji svakog roditelja i normalnog čovjeka tjera u očaj. U sudskom procesu je maksimalna kazna za ovo kazneno djelo je 40 godina. Mi nemamo sustav Engleske ili Amerike gdje se može izreći ‘spojena’ kazna od 200 godina, kod nas je predviđena maksimalna kazna od 40 godina”, kazao je Kontrec za N1.

‘Ako nemaju kompetencije, treba im oduzeti roditeljsko pravo’

Slučaj je prokomentirala i predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu Lana Petö Kujundžić, govoreći o mogućim mjerama protiv roditelja četvoro unesrećene djece.

“Ako nemaju kompetencije, treba im oduzeti roditeljsko pravo i to bez odlaganja”, ističe Petö Kujundžić dodajući da bi trebalo provjeriti cijeli sustav koji je bio u kontaktu s obitelji.

Pritom, kaže, treba provjeriti i sve, od susjeda, preko pedijatra, Centra za socijalnu skrb, liječnika obiteljske medicine te utvrditi je li s obitelji koja se selila također selila i dokumentacija o njima.

