Sudac Damir Kos za N1 je komentirao posljednji medijski istup predsjednika RH Zorana Milanovića u kojem je Predsjednik, među ostalim, poimence njega prozvao zbog suđenja Tomislavu Sauchi koji je kažnjen s tri godine zatvora u slučaju Dnevnice.

"Dabogda vama i vašoj djeci tako sudili. Evo, Saucha ide u zatvor. Sretni? Prošlo je tjedan dana. I nitko me ništa nije pitao. Koji su dokazi da je to učinio? Nikakvi. Za to dajem ruku u vatru. Tiče se mene jer tvrde da mi je suradnik bio neki prizemni lopov. Dokaza nema, za ovu tajnicu ima itekako. Njegov je samo nekakvo vještačenje njegova parafa, a sudili su mu na drugom stupnju baš Mrčela i Kos. Jedini suci koji su se imali potrebe svađati sa mnom kada sam im predložio Dobronića za šefa. Kako je moguće da je dobio samo tri godine za pljačku? A tajnica je dobila četiri godine, više. Dao Bog da njima tako sudili. Pogledajte malo taj predmet, šutio sam dosad”, rekao je Milanović.

'Komentira odluku koju, uvjeren sam, nije ni pročitao'

Prozvani sudac, kaže, ostao je iznenađen ovim izjavama.

Čudi me da predsjednik Milanović komentira odluku Vrhovnog suda, a uvjeren sam da je nije pročitao.” “Vrhovni sud je, nažalost, u predmetu Saucha, odnosno sudska uprava, odstupio od ustaljene prakse da obavijesti javnost o iole značajnijim odlukama i pruži mogućnost uvida u takvu odluku. Da je to napravljeno, vjerojatno bi predsjednik Milanović vidio da je na više od 20 strana odgovoreno na sve navode koje on ponovno problematizira u svojoj izjavi. Tvrdnja ima ili nema dokaza je na sudu, a ne na pojedincu, ne na osobi”, kazao je Kos i nastavio:

'Da pitate zatvorenike u Lepoglavi, većina bi rekla da su nevini'

“Ako je Milanovića brifingirala neka služba o sadržaju dokaza, onda je to pogrešno činila. Ako je to činio osobno okrivljenik, onda je to upitna kvaliteta ispravnosti informacije. Kad biste otišli u Lepoglavu i razgovarali s osuđenima, većina njih bi rekli da su nevini osuđeni, pa tako bih u tom kontekstu mogao protumačiti i situaciju ako je predsjednika Milanovića o sadržaju dokaze građe brifirao sam optuženi Saucha.”

“Drugi dio dio njegove izjave koji spominje mene osobno i od Boga zaziva kazneni progon moje djece, mislim da je to dno. Naprosto dno. Moja djeca, odgojio sam ih kao poštene i čestite ljude, žive i rade u svijetu. Nikad nisu tražili nikakvu protekciju za ocjenu. Nikad nisu tražili posebne oblike financiranja sportskih aktivnosti. Živjeli su od moje plaće prema moralnim kriterijima koje imam ja. Nemalo sam iznenađen što takva izjava dolazi od predsjednika države koji je na tom mjestu, između ostalog, i mojim glasom. Čudno”, poručio je Kos.

Kaže da je povrijeđen time. “Ako je mislio drugačije, moguće da je izletjela izjava, onda bi bilo ljudski da se ispriča za takvu izjavu.”