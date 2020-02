SUDAC O AFERI KOJA JE SRUŠILA GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA: ‘To je redikulozno i infantilno. Mason optužuje masona da je mason!?’

‘Mislim da sudac nikako ne bi mogao biti mason’, kaže Ivan Turudić

O masonima su prošlog tjedna gotovo svi pričali nakon što se saznalo da je sada već bivši glavni državni odvjetnik, Dražen Jelenić, član masonske lože. Članstvo u slobodnim zidarima Jelenića je koštalo pozicije te je odstupio sa svog mjesta, a upravo je tu temu na RTL-u Danas komentirao Ivan Turudić, predsjednik zagrebačkog Županijskog suda. Njemu je pak sve to “redikulozno i infantilno”. K tome, kada se razgovara o ovoj temi postavlja se pitanje mogu li masoni raditi takve poslove.

“Smiješno. Mason optužuje masona da je mason. Mislim… ne znam, puno stvari još ovdje nije jasno (…) Dražen Jelenić je moj dugogodišnji kolega i ne bih na taj način komentirao, ali reći ću ovako: mislim da sudac nikako ne bi mogao biti mason. Ako je tamo zastupljena cijela skupina intelektualaca, logično je da su među njima i suci. Masoni su konspirativni, nisu transparentni, imaju zavjet šutnje i međusobnog pomaganja i to je nešto što se ne slaže s pozicijom suca”, kaže Turudić koji vjeruje kako se i među sucima skrivaju masoni, no da ne postoji alat kojim bi se to moglo provjeriti.

GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK PRIZNAO ZAŠTO JE POSTAO MASON: ‘Imponiralo mi je’; Tvrdi da se ne boji ‘kompromitirajućih’ snimaka

Treba li glavni državni odvjetnik biti netko iz DORH-a ili izvan njega?

Za razliku od Jelenića, Ivana Turudića masoni nisu nikada zvali, tvrdi on te napominje da je član dragovoljaške udruge “Sokol” iz Milanovca te da ga masoni nisu zvali. Kada je afera s masonima izašla u javnost, iz SOA-e su za RTL rekli kako se nad glavnim državnim odvjetnikom ne radi sigurnosna provjera. Turudić smatra da to nije dobro jer drži da su te “provjere isto područje koje treba dodatno urediti”. Odgovarajući na pitanje je li bolje da na Jelenićevo mjesto dođe netko iz ili izvan sustava DORH-a, sudac Turudić odgovara:

“I jedno i drugo rješenje ima prednosti i nedostatke. Sada, kako stoje stvari, imamo četiri bivša glavna državna odvjetnika koji su zamjenici. To može stvarati probleme”, rekao je Turudić na RTL-u uz napomenu da se on neće javiti.

JELENIĆ PODNIO OSTAVKU ZBOG MASONA: ‘Objede su do takve mjere opteretile obnašanje moje dužnosti… Odlazim mirne savjesti’

NIKICA GABRIĆ OBJASNIO MASONSKE TAJNE RITUALE PA UPOZORIO: ‘Jeleniću sam rekao sigurno će pasti još jedna ekipa ako se prihvate moji dokazi’