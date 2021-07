Sudac Vrhovnog suda Damir Kos uputio je otvoreno pismo predsjedniku Zoranu Milanoviću u kojem ga izvijestio da se neće javiti na treći javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda, poručivši mu kako je svojim izjavama postupak izbora pretvorio u "blatnu kaljužu".

"Svojim izjavama napravili ste sve da postupak izbora za izuzetno važno i časno mjesto predsjednika Vrhovnog suda RH pretvorite u blatnu kaljužu u koju ulaze oni koji su spremni valjati se po tom blatu, svjesni da iz tog ringa nitko ne može izaći čist i kao pobjednik", ocijenio je Kos.

Sudac Kos je u pismu istaknuo da je zagovornik sadašnjeg Ustavnog rješenja izbora predsjednika Vrhovnog suda za kojeg smatra da jedini jamči ravnopravnost te pozicije pozicijama čelnika drugih dvaju po Ustavu Republike Hrvatske ravnopravnih segmenata vlasti.

Dodao je kako smatra dobrim rješenjem i obavezu prijave na javni poziv kako je to propisano Zakonom o sudovima, ocijenivši da samo na taj način hrvatski građani imaju mogućnost saznati tko bi uopće bili potencijalni kandidati za funkciju predsjednika najvišeg suda i na temelju kojih programa.

"A tada jedini ovlašteni predlagač i parlamentarna većina pri izabiranju čelne osobe sudbene vlasti pred građanima iskazuju biraju li najboljeg ili samo nekoga tko odgovara samo njima. Ova slika tako provedenih izbora može biti itekako značajna u idućim parlamentarnim ili predsjedničkim izborima", nadodao je Kos.

Poručivši Milanoviću kako je očekivao da osobe koje se javljaju na funkciju predsjednika Vrhovnog suda mora prihvatiti i predsjednik RH te predstavnik parlamentarne većine, Kos je istaknuo da je sudbena vlast najslabiji segment u strukturi vlasti.

Bez dobre suradnje čelnika svih segmenata vlasti sudbena vlast nosi gaće na štapu

"Bez lisnice/vlastitog proračuna, bez mogućnosti da budu samostalno ovlašteni predlagači zakonskih izmjena kojima bi se pronašla bolja rješenja za bolji rad sudova (osim preko segmenta izvršne vlasti, koji ih zastupaju i pri formiranju proračuna i tome kolika će sredstva biti odrezana pravosuđu). Takva vlast nužno je upućena na druge dvije i bez dobre suradnje čelnika svih segmenata vlasti sudbena vlast "nosi gaće na štapu". Zato sam mislio da osobe koje se javljaju na javni poziv moraju imati podršku/poziv i Vas kao Ustavom RH ovlaštenog predlagača kao i podršku/poziv vođe parlamentarne većine’’, napisao je Kos.

Naglasio je da se ne radi o namještenom natječaju, "jer to natječaj i nije, već javni poziv osobama koje se osjećaju kompetentne za obavljanje funkcije predsjednika Vrhovnog suda, a time i čelne osobe sudbene vlasti".

Ocijenio je, uz to da predsjednik RH upućuje "kanonadu na bilo koga tko nije po njegovoj volji" i na "bilo koga tko bi se pomislio javiti".

"Predsjedniče, sramotno! Unaprijed odvraćate prijavu na javni poziv bilo koga tko bi svojim referencama stao nasuprot "Vašem kandidatu", a osobito suca, koje generalno označavate najrazličitijim ružnim etiketama, koje izraze ne želim niti ponavljati”, stoji u Kosovom pismu.

Milanović mu brzo odgovorio na Facebooku

Sudac Kos nije trebao dugo čekati na odgovor predsjednika Milanovića koji je njegovo pismo komentirao u statusu na Facebooku.

"Danas se ‘javnosti’ obratio jedan sudac Vrhovnog suda. Javnost uglavnom pojma nema, niti razumije kako se postaje i zamalo doživotno ostaje sucem bilo kojeg suda. Javnost se tu, na žalost, ništa ne pita. O tome odlučuje struka, ceh, kabala, politika…

Ta važna okolnost koja bi svakog trezvenog pripadnika tog staleža trebala podsjećati na delikatnost, odnosno manjkavosti legitimacije za nastup u javnom političkom prostoru, u nekih (naglašavam - nekih) sudaca, protekom godina i sazrijevanjem svijesti da su nedodirljivi, izvan svakog stvarnog ili etičkog nadzora, dovodi konačno do manifestnog oblika kompleksa više vrijednosti. Dovodi do toga da stvarno umisle da mogu što hoće i da im nitko ništa ne može. Ja, za razliku od njih, ne mogu niti sam ikada htio utjecati na život i razvoj zajednice kao siva eminencija. Moj jedini alat je izravno obraćanje javnosti.

Gospodin sudac kaže da su ga njegovi cehovski pajdaši fektali da se javi na protuustavni javni poziv, ali da je odbio jer, ponosan kakav jest, ne želi ‘sudjelovati u kupelji punoj blata’. Kako se to ‘sudjeluje’ u kupelji ‘punoj blata’ i što ti ljudi čitaju i odakle crpe nadahnuće za takve maestralne stilske figure? Tema je to za pismenije gimnazijalce.

A tek uloga podsvijesti u odabiru riječi ‘kupelj’ umjesto neke dinamički konotirane fraze? Bitka, borba, nastojanje..?

Sucu se jako dopada institut javnog poziva jer ‘samo na taj način građani imaju priliku saznati tko bi uopće bili potencijalni kandidati za funkciju predsjednika VSRH’.

To, dakle, znači da su zadnjih dvadeset godina na tu ‘funkciju’ dovlačeni ljudi s kolca i konopca, o kojima javnost nikada ništa nije čula? Crnić? Sessa npr. ili sudac Hrvatin? Dirljiva je ta briga za neuku javnost nekolicine arhimandrita hrvatskog pravosuđa. Ili je možda upravo zakonskom sabotažom i demontažom kristalno jasne ustavne odredbe o pravu i dužnosti predsjednika Republike da Saboru izravno (poštujući zakonom davno utvrđene široke stručno-statusne kriterije) predloži kandidata, stranka od vlasti zagadila i zablatila tu, kako sudac kaže, ‘kupelj’?Nikakvog ‘potencijalnog kandidata’. Samo - kandidata. To ste, gospodo, kao i štošta drugo - izmislili.

Nekim sucima se upravo iz navedenih razloga sviđa ta perfidna neustavnost. O ukusima se, kažu, ne raspravlja, posebno kada se radi o tumačenju jasnih i u praksi dokazanih ustavnih normi. Meni bi se, na primjer, jako dopalo zakonsko rješenje prema kojem se suce bira transparentnije, na dugo, ali određeno razdoblje, a ne de facto doživotno. Ali, koga briga što se meni sviđa. Ustav kaže drukčije i dok je tako, moje je da to, ako već ne poštujem, mirno prihvatim i u skladu s tim djelujem.

Izostankom prijave jednog suca Vrhovnog suda, naše će se pravosuđe naći na golemoj kušnji. Pitanje je hoće li to preživjeti. Ali je zato barem još jedan sudac iz polukmice i ugode kupelji u kojoj nesmetano živucka izmigoljio pod sunce javnosti i bacio se blatom na one koji jedino toj javnosti polažu račune.

I za sam kraj: jedini smisao i cilj ove nove, protuustavne procedure je da se ‘priklješti’ Predsjednika RH, kao jedinog ustavnog predlagatelja. Nikakva crna ‘transparentnost’. Spletkari se već mjesecima, draga gospodo. To je jasno svima", napisao je Milanović na Facebooku.

Milanović: Neki su došli iz politike na sudačka mjesta

Predsjednik RH je kazao u jučer da će na vrijeme otkriti svojeg kandidata za predsjednika Vrhovnog suda kojeg smatra "vrhunskim".

"Kao i Zlatu Đurđević koja je prošla kroz jednu salvu i baraž uvreda, laži, gadnih stvari. Njoj još jednom hvala i svaka čast, a osoba koju predložim neće biti ništa lošija, bit će dobra. Ovi koji se žele baviti politikom, gospodo u politiku. Neki su i došli iz politike na sudačka mjesta, to je problem", kazao je Milanović.

Dodao je i da se "sada pokazuje da je javni poziv zamišljen kao oblik nelegalnog i protuustavnog pritiska na predlagatelja, a jedini ustavni predlagatelj je predsjednik Republike".

Vrhovni sud je priopćio prošlog tjedna kako je predsjedniku najvišeg suda Đuri Sessi istekao mandat te da će ga mijenjati zamjenik predsjednika Marin Mrčela. Uz to, sud je poručio da nema ustavne krize te da suci nastavljaju obnašati sudbenu vlast jer tako određuje Ustav i zakoni iz kojih suci crpe legitimitet.

Državno sudbeno vijeće je 7. srpnja, s rokom prijave od 30 dana, raspisao i treći javni poziv za čelnu osobu Vrhovnog suda, a Milanović je kazao da će na vrijeme, u skladu s Ustavom, istaknuti svog kandidata, nakon što Zlata Đurđević u Saboru nije dobila potporu većine zastupnika.