Braći Mamić određen je istražni zatvor, a sada se postavlja logično pitanje - slijedi li izručenje? Ako odluka postane pravomoćna, Hrvatska to može zatražiti od BiH.

Sudac Visokog kaznenog suda komentirao je taj razvoj događaja za RTL Danas. Smatra kako sve skupa ne ostavlja dobru sliku hrvatskog pravosuđa.

"Naravno da ne ostavlja. I naravno da onosi veliku štetu. Ove okolnosti koje su povezane u Slavoniji zaista nanose veliku štetu", rekao je Turudić.

Upitan je li istina da je upozoravao osječkog županijskog suca da mu suci odlaze u Hercegovinu na druženje s Mamićem. "To se pričalo do prije nekoliko mjeseci, ja te suce nisam ni vidio, osobno ih ne poznam, nisam bio u Hercegovini. Kolegu Vrbana sam dobronamjerno pitao je li to istina. On je rekao da to nije istina i onda je zlonamjerno naveo taj naš razgovor u iskazu", kazao je Turudić.

'Suci nisu bili sigursno provjereni'

Cijeli je slučaj na vidjelo izvukao važno pitanje sigurnosnih provjera, koje nisu provedene nad sucima u pitanju.

"To regulira zakon o sigurnosnim provjerama. Predsjednik suda prije isteka tog roka od SOA-e zatražiti sigurnosnu provjeru, SOA neće sama doći u županijski sud u Osijek ili Zagreb i raditi sigurnosnu provjeru, ako nisu pozvani. U Osijeku 10 godina koliko sam ja čuo nije rađena niti tražena sigurnosna provjera. Meni je to nevjerojatno. Čuo sam izjavu prethodnog predsjednika da je nejasna odredba, ali nije, odredba je vrlo jasna kao suza. Moraju se raditi sigurnosne provjere. Isto tako nemaš pravo na 15 posto veću plaću, na ime tog pristanka da pristajemo na sigurnosnu procjenu i da smo suci USKOK-a mi dobivamo puno veću plaću nego od naših kolega koji rade na građanskom odjelu", komentirao je Turudić.

'Najrigoroznija provjera u RH'

Objasnio je i što to točno znači. "Razgovora se sa susjedima. prijateljima, poznanicima, s onima s kojima si dobar ili nisi. Kontroliraju se bankovni računi, imovinske kartice. To je najrigoroznija provjera u RH. SOA nikad ne odlučuje je li netko pao ili ne, već u svome zaključku napiše je li sigurnosna ugroza ili ne te ispunjava li uvjete iz tog i tog članka. Na čelniku tijela je da odluči hoće li tog suca staviti ili rasporediti na rad na druge predmete", kazao je.

Komentirao je i priču kako je SOA prije nekoliko godina upozorila kako postoji deset sudaca koji su potencijalno korumpirani. Na pitanje ima li on ikakvih informacija o navedenom, Turudić je odgovorio: "Čuitao sam to izvješće, koje je bilo javno, SOA je rekla da postoji mogućnost da bude koruptivni utjecaj na neke suce koji rade u takvim najtežim predmetima, nikakvih popisa nije bilo, koliko ja znam. A da ga je bilo pa zar bi SOA to dematirala?!", zapitao se.

'Neki suci nisu prošli provjeru'

Dodao je kako je bilo sudaca koji nisu prošli sigurnosnu provjeru. Naposlijetku je odgovorio i na pitanje kako bi ocijenio hrvatsko pravosuđe te kako se u cijeloj priči snašao ministar Malenica.

"Ministar je po svojoj vokaciji ministar uprave, on je silom prilike ministar pravosuđa, a to vam onda najbolje govori kakav je on ministar pravosuđa. Ja ne mogući reći ništa loše o njemu, ali mislim da se u pravosuđu ne događaju stvari koje bi se trebale događati. Morat će sad prionuti poslu", zaključio je Turudić.