SUD U BIOGRADU ZAZIDAO MUŠKARCA UNUTAR VLASTITE KUĆE?! Žena i sin astmatičar ostali su vani, ne znaju gdje će večeras spavati

57-godišnji Željko Perković ostao je danas s psom zazidan unutar vlastite kuće

Nakon što je izgubio sudski spor oko imovine sa svojim sestrama, 57-godišnji Željko Perković ostao je danas poslijepodne u Biogradu sa psom Cleom zazidan u vlastitoj kući, pri čemu su izvan kuće ostali supruga Duška i sin astmatičar Mario koji večeras ne znaju gdje će spavati, piše 24sata. Naime, njima je sud danas zazidao ulazna vrata kako bi stvari vratio u prvobitno stanje.

“Ljudi koji se bave ljudskim pravima rekli su nam da se to nije smjelo nikako dogoditi i da su mi supruga trebali silom izvući van! Ni pas nije obavio nuždu ne znam otkad”, rekla je Duška.

Iako postoji i drugi ulaz, zaključan je, a ključ je kod suprugovog brata kojeg nema. “Ali sve i da imamo ključ, ne bismo mogli do kata jer sam ja ranije zazidao unutrašnja vrata do stepeništa, iz straha od oboljelog brata, da se odvojimo, te probio druga do dvorišta, ova koja su nam zazidali”, rekao je za 24sata s balkona Željko Perković.

Mijenjali kuću u Vojvodini

Supruga je potom objasnila da su Željko i njegova majka mijenjali 1997. godine kuću u Vojvodini za ovu kuću koja pripada po pola svakome od njih. Tvrdi da su dvije sestre isplaćene i da nemaju pravo na kuću. “Mi nismo živjeli tu do smrti svekrve prije tri godine. Da bismo došli do kata, moramo proći hodnikom kroz prizemlje među sobama i dnevnim boravkom njegovog brata. On je bolestan od shizofrenije i PTSP-ja i nije nam dao prolaziti, svaki put smo morali zvati policiju za ući u kuću.”

Tvrde da su presude u njihovu korist. Međutim, neke su obavijesti o ročištima stizale na adresu u Kninu, gdje odavno ne žive, pa je sud zaključio da su se “oglušili” i dali da se vrata zazidaju kako bi se stvari vratile u prvobitno stanje. “Ali u prvobitnom stanju bio je otvoren prolaz kroz bratovo prizemlje! Ne mogu van, zazidali su me!”, tvrdi Željko.