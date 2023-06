Upravni sud u Zagrebu odbio je tužbu Marija Banožića kojom je pokušao dokazati da nije bio u sukobu interesa kada si je dodijelio trosobni stan od 90-ak kvadrata u centru Zagreba, doznaje Telegram.

Aktualni ministar obrane stan si je dodijelio u vrijeme dok je bio ministar državne imovine, zbog čega ga je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo u svibnju prošle godine pa je tako Banožić platio kaznu od sedam tisuća kuna (930 eura).

Povjerenstvo je zaključilo da se Banožić morao izuzeti iz odlučivanja o vlastitom stambenom zbrinjavanju, iako je prema važećim propisima imao pravo dobiti državni stan, a ministar je odmah najavio tužbu na tu odluku. Zatražio je od Upravnog suda u Zagrebu da odluku Povjerenstva ukine, objašnjavajući da je samo poštivao proceduru koja mu je kao državnom dužnosniku i pripadala.

"Kao dužnosnik sam imao ovlast dodijeliti si stan, te pri tome nije došlo do sukoba javnog i privatnog interesa. Sve je bilo transparentno i nepristrano", uvjeravao je Banožić na sudu te pojasnio da je imao pravo na stan od 60 kvadrata, pa je, nakon što je dobio manji, od tek 32 kvadrata, zatražio veći.

Kako je Banožić odabrao stan?

Tvrtka Državne nekretnine je, kako je kazao Banožić, pregledala dostupne stanove te je on na kraju odabrao jedan u centru Zagreba.

Sam je potpisao odluku kojom si ga kao ministru dodjeljuje na korištenje.

Tvrdio je da su uz njega u tom stanu trebali boraviti supruga i djeca, no unatoč tome imao je pravo na nekretninu do 60 metara kvadratnih - dakle, bitno manju od one koju si je dodijelio. Telegram je pritom otkrio da je ministar u to vrijeme uzimao naknadu za odvojeni život, jer mu je obitelj živjela u Vinkovcima.

Prekršio zakon i zato je kažnjen

Tijekom postupka pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa te na Upravnom sudu u Zagrebu, utvrđeno je da su u to vrijeme postojala još dva državna stana – jedan od 53 i jedan od 73 kvadrata. Zato je ministar, prema stavu Povjerenstva - koji je sada potvrdio i sud - zlorabio svoju poziciju ne bi li se domogao puno većeg stana.

"Time je iskoristio svoju ovlast suprotno svrsi kojom mu je ovlast odlučivanja dana”, naveo je sud.

Banožić se na ovu presudu može žaliti Visokom upravnom sudu RH.