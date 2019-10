‘SUD ME KAZNIO KAO DA SAM DILALA DROGU’: Baki opalili kaznu od 18.500 kuna jer je prodavala češnjak i peršin

Baka koja je kažnjena s 18.500 kuna kazne jer je prodavala salatu: ‘Da sam drogu prodavala, ne bi me ovako kaznili, platiti neću i ići ću u zatvor ako treba’

‘Sud me je kaznio kao da sam ljudima dilala drogu!’, rekla je baku Zorku Kevrić (75) iz Vodnjana koju su kaznili s 18.500 kuna jer je prodavala salatu, a nisu je htjeli ni saslušati, objavili su na Facebook stranici “Konflikt”. Presudu je donijela sutkinja Ljiljana Božina na Prekršajnom sudu u Puli, a baka Zorka je kriva jer je prodavala peršin i češnjak na kojima nije istaknula jasno, vidljivo i čitljivo cijenu u kunama.

“Da sam drogu prodavala, ne bi me ovako kaznili, platiti neću i ići ću u zatvor ako treba”, rekla je drhtavim glasom baka Zorka, koja uz skromnu mirovinu preživljava zarađujući jedva 50-ak kuna na dan prodajući svoju salatu, češnjak i peršin na tržnici.

Teškim radom zarađeno

Očajna starica, pokazujući onemoćale i ispucale ruke, kaže da sve što ima su krov nad glavom i mizerna mirovina. “Ovo moje malo sirotinje teškim radom proizvedem i prodam tek toliko da umjesto grincajga pojedem barem bananu da umirim grčeve želuca od gladi. Dok drugi idu na more, po kafićima i restoranima, ja sam u polju.

Mučim se. Nemam traktor niti auto. Nemam ništa osim unukova bicikla koji ne znam voziti. Sram me je koliko su me kaznili i opljačkali suci u ime Republike Hrvatske. Ma neka se srame i oni koji su me ovako kaznili i oni koji se iživljavaju na nama sirotinji. Zašto ne kažnjavaju lopove koji pljačkaju državu i banke u stotinama milijuna kuna, nego idu na mene, sirotu”, upitala se baka.

Nije ni saslušana

Ogorčena kumica žali se i da je neopravdano kažnjena jer je nitko od sudaca ili gospodarskih inspektora još nije niti saslušao. Grad Vodnjan najavio je da će omogućiti pravnu pomoć kako bi joj se kazna barem ublažila. Sutkinja Prekršajnog suda u Puli Jasminka Prosenjak, koja joj je i odredila drugu visoku kaznu, pozvala je baku na saslušnje 14. listopada.