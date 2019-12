SUD ODLUČIO DA GAY PAR SMIJE UDOMITI DIJETE: Nakon niza odbijanja, Ivo i Mladen dočekali su pravdu; ‘Presretni smo, ovo je božićni poklon’

Ivo Šegota i Mladen Kožić tužili su Centar za socijalnu skrb u Zagrebu, jer im je 2017. godine, nakon svih pozitivno ocijenjenih testova i razgovora, odbio dati suglasnost za udomljavanje djece

Upravni sud u Zagrebu poništio je sva rješenja Centra za socijalnu skrb i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te naložio donošenje odluke utemeljene na domaćem i međunarodnom zakonodavstvu u slučaju jednog istospolnog bračnog para. To znači da Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo biti udomitelji djece, čime će ispuniti svoju dugogodišnju želju.

“Odluka suda je obligatorna i žalba nije dopuštena, tako da je ova presuda konačna. Pisano obrazloženje još nije stiglo, no, kako je rečeno tijekom objave, sud je prihvatio našu argumentaciju iz tužbe, temeljenu na hrvatskim propisima i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, te je naložio nadležnima donošenje nove odluke u skladu s presudom. Vjerujemo da će nadležni poštovati sudsku odluku”, rekla je za Jutarnji odvjetnica istospolnog para Sanja Bezbradica Jelavić.

Šegota i Kožić su među prvima nakon donošenja Zakona o životnom partnerstvu 2015. sklopili ovaj oblik zajednice. Još i prije je kod njih postojala želja za proširenjem obitelji, što bi u njihovom slučaju značilo posvajanje.

“Presretni smo. Kako smo rekli i sutkinji, ovo je božićni poklon kakvom se nismo usudili nadati. Dugo smo željeli biti roditelji. Stoga smo, ubrzo nakon vjenčanja, podnijeli zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb da postanemo potencijalni posvojitelji, no odmah smo odbijeni, zbog čega smo također pokrenuli sudski postupak na Upravnom sudu. Puno smo o tome razmišljali. Svjesni smo da je to privremena, a ne trajna skrb o djeci i da udomitelji nisu posvojitelji, no zaključili smo da bi i ta opcija bila ostvarenje naših snova”, komentirao je Šegota.

Sve zadovoljili i dobili odbijenicu

On se zajedno sa svojim partnerom Ivom 2017. godine prijavio u Centar za socijalnu skrb u Zagrebu, kako bi mogli ući u proceduru za posvajanje djece. Obojica su prošla psihološke testove i brojne razgovore, a napravljena je i anamneza kako bi se ustanovila podrška obitelji i okoline. No, nakon toga je uslijedilo razočaranje.

“Sve smo u potpunosti zadovoljili, dobili smo pozitivno mišljenje, svi su bili nekako sretni što se ovo događa. Međutim, od jednog trena više nam se iz centra nisu javljali. Nakon pozitivnog mišljenja, trebali smo krenuti na obaveznu edukaciju za udomitelje, nakon čega je trebalo slijediti dobivanje licence za obavljanje udomiteljstva. Odjednom više nismo mogli dobiti nikakve odgovore, a onda su nas početkom prosinca 2017. obavijestili pisanim putem da ne postoje zakonske pretpostavke za pokretanje postupka za izdavanje dozvole jer smo u životnom partnerstvu”, istaknuo je Šegota.

Zbog toga su ostali razočarani, jer su se nadali kako će sve proći u redu. Uostalom, Zakon o životnom partnerstvu navodi da su životni partneri u svemu izjednačeni s bračnim parovima, osim u zajedničkom posvajanju djece. No, smiju biti udomitelji, jer je to profesija koja ne podrazumijeva trajnu skrb o djeci. Odmah su se žalili MDOMSP-u, ali je ono odbilo njihovu žalbu pa je sve završilo na sudu.

Diskriminatornom odlukom zanemarili i dobrobit djeteta

Njihova je odvjetnica tužbu napisala u srpnju prošle godine te u njoj istaknula kako je CZSS uredno započeo procjenu životnih partnera, ali i da je nakon četiri mjeseca odbacio njihov zahtjev “zbog nedostatka zakonskih pretpostavki” iako je Zakon jasan.

“Takav nagli zaokret u postupanju daje povoda za zaključak da se radilo o nekakvoj uputi o drugačijem postupanju. S obzirom na naglost prestanka provođenja već započetog postupka, iako tužitelji udovoljavaju svim zakonskim uvjetima, očito je da je postupanje CZSS-a prema podnositeljima bilo diskriminatorno zbog njihove spolne orijentacije”, stoji u tužbi, u kojoj se upozorava na pravo tužitelja na jednakost pred zakonom, kao i na jednakost u postupanju te na obiteljski život uz zabranu diskriminacije.

U tužbi su Šegota i Kožić naveli i saznanja da je CZSS na sličan način prekinuo postupak još jednom istospolnom paru, a u cijelom slučaju je sporna i dobrobit djeteta, jer je “CZSS Zagreb odbacivanjem zahtjeva za obavljanje udomiteljstva povrijedio ne samo temeljna ljudska prava podnositelja zahtjeva nego i pravo nekog djeteta ili više djece na kvalitetan smještaj i skrb, a koje bi dobili u stabilnoj obitelji.”

Odvjetnica ističe kako je Upravni sud u cijelosti prihvatio argumentaciju iz tužbe, a Šegota i Kožić se nadaju da će Ministarstvo i CZSS postupiti prema presudi. No, ona još nije objavljena, kao niti njeno pismeno obrazloženje pa je u MDOMSP-u nisu htjeli komentirati ili najavljivati kako će postupiti.

No, Kožić ističe kako su strpljivo čekali sudski pravorijek i kako su sretni što će odluku o njihovom posvajanju djece donijeti struka, jer nemaju udomitelji pravo na dijete, nego dijete ima pravo na obitelj.

“Vladajući su i prilikom donošenja novog Zakona o udomiteljstvu ponavljali da ne žele izrijekom omogućiti životnim partnerima da se bave udomiteljstvom jer se to kosi s njihovim svjetonazorom, ali su istodobno isticali da će, ako sud presudi drugačije, poštovati odluku suda. Sad im je sud dao mogućnost da više ne budu Grinch i da budu Djed Božićnjak djeci koja nemaju obitelj. Jer pravo je svakog djeteta da odrasta u obitelji, a ne u sirotištu”, zaključuje Kožić i dodaje kako to ne bi smjela biti tema dnevnopolitičkih razmirica.